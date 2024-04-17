Финансовый эксперт объяснила, как правильно вести семейный бюджет

Директор Института семейного предпринимательства Светлана Петрова отметила, что при составлении семейного бюджета следует прислушиваться ко всем членам семьи. По ее словам, это позволит укрепить родственные связи, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист подчеркнула, что лучше всего заранее начать откладывать деньги на большие покупки. За счет этого можно будет не задумываться о кредитах.

«При планировании семейного бюджета ставьте на первое место свои личные хотелки. Это может быть даже стаканчик кофе, если он действительно поднимает вам настроение», — посоветовала Петрова.

Также финансовый эксперт порекомендовала смело обращаться к начальнику с просьбой повысить зарплату. В случае отказа стоит найти другую работу.

Петрова добавила, что нет ничего плохого в попытках заработать больше. Например, дополнительный доход можно получать с помощью интернет-проектов.