Аналитик Пырьева: рост рубля носит временный и эмоциональный характер

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева заявила, что увеличение курса национальной валюты РФ носит временный и эмоциональный характер. Уже на следующей неделе он может опуститься до 86 рублей за доллар и продолжить падать до 90 рублей, сообщает Финансы Mail .

Курс рубля вырос из-за тарифной войны Соединенных Штатов с иными государствами. Из-за резкого падения стоимости нефти в 2025 году торговый профицит и сальдо счета нынешних операций может уменьшиться по сравнению с оценками в январе и феврале, отметила Пырьева.

На фоне этого на следующей неделе курс доллара может вырасти до 86 рублей, допустила аналитик.

14 апреля российская национальная валюта укрепилась. Курс доллара опустился до 82 рублей.