Курс рубля в начале ноября сохранит стабильность при условии отсутствия внешних шоков. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, национальная валюта получила поддержку со стороны Банка России, который подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного времени.

Эксперт отметил, что регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней. Это укрепило ожидания инвесторов относительно сохранения дорогих денег и повысило интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту.

Прогнозируется, что при отсутствии экстраординарных событий курс доллара сохранится в диапазоне 77.5-85.5 рубля, евро — 89-98.5 рубля, юаня — 10.8-12 рублей в течение ближайшей недели.