Аналитик: инфляционное давление наблюдается в июле и может сохраниться в августе

Аналитик Чернов дал прогноз по инфляции в России на июль и август

Резкое ускорение инфляции в первую неделю июля до 0,79% объясняется в первую очередь ежегодной индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Традиционно это происходит 1 июля, и именно этот фактор обеспечил основной вклад в рост недельного показателя. До конца месяца стоит ожидать, что влияние роста тарифов на инфляцию будет постепенно снижаться, заявил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Более 13% составило подорожание газа, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и горячей воды. При этом цены на продовольствие и непродовольственные товары за неделю даже немного снизились, на 0,02% и 0,05%, соответственно, напоминает эксперт.

«До конца месяца стоит ожидать, что влияние роста тарифов на инфляцию будет постепенно снижаться, поскольку эффект от резкой корректировки цен на услуги уже в основном отыгран в первой неделе июля. Однако полностью нейтрализован он не будет и остаточное давление сохранится, особенно в части цепочных эффектов на стоимость содержания жилья, логистику и коммунальные сервисы», — прокомментировал аналитик.

Таким образом, инфляция в июле может составить или выйти немного выше за 1% за месяц, а годовые темпы продолжат умеренно ускоряться. К концу месяца возможен рост годовой инфляции до 9,6–9,7%. Дополнительное влияние оказывают повышенные инфляционные ожидания.

«Если не произойдет компенсации за счет замедления цен на продовольствие или топлива, инфляционное давление может сохраниться и в августе», — высказал свое мнение аналитик.