Американский доллар незначительно вырастет по курсу ЦБ на 18 декабря

Центральный банк России на официальном сайте опубликовал новые цены валюты по отношению к рублю. Так, американский доллар незначительно вырастет и будет стоить более 80 рублей.

17 декабря курс доллара составляет 79,4302 рубля, но уже 18 декабря он прибавит к своей стоимости 0,9595 рубля и будет оцениваться в 80,3807 рубля.

Евро прибавит к своей стоимости 0,3424 рубля и составит 94,1478 рубля. Также ожидается небольшой рост у китайской валюты. Юань будет стоить 11,3698, прибавив за ночь к своей стоимости 0,1131 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что оптимальный курс рубля к доллару для российской экономики составляет 85–95 рублей за доллар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.