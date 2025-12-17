Экономист назвал оптимальный курс рубля к доллару для России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что оптимальный курс рубля к доллару для российской экономики составляет 85–95 рублей за доллар. Эксперт отметил, что текущий курс переукреплен.

Экономист пояснил, что оптимальный курс для стабильности цен и экономики находится в пределах 85–95 рублей за доллар. По его словам, именно на этом уровне формируются внутренние цены и рассчитываются доходы предприятий.

«Оптимального для текущей экономической ситуации и для стабильного уровня цен — это курс в пределах от 85 до 95 рублей за доллар. Курс этот сложился уже на протяжении последних лет, и действительно по нему выстраиваются и внутренние цены, и считаются соответствующие доходы хозяйствующих субъектов», — пояснил Твердохлеб в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что нынешние колебания курса связаны с предновогодними покупками и переводом валютных накоплений в рубли. Кроме того, значительный объем внешнеторговых операций способствует притоку валюты в страну, что также влияет на курс.

