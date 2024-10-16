750 ломтиков сыра в минуту произведет завод «Виола» на новой линии в Подмосковье

Компания «Виола» завершила проект по обновлению линии фасовки на своем заводе в Одинцовском городском округе Подмосковья. Проект реверс-инжиниринга позволил полностью обновить оборудование американского производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Завод компании «Виола» площадью 13 тыс. кв. м работает в Подмосковье с 2006 года. Сегодня на предприятии трудоустроено порядка 300 человек. Инвестиции в проект обновления фасовочной линии составили 20 млн рублей. Мощность обновленной линии составляет от 500 до 750 ломтиков плавленого сыра в минуту», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект обновления производственной линии был реализован в три этапа. Новые комплектующие для оборудования изготавливали, в том числе на 3Д-принтере. Работы по обновлению линии реализовала российская инжиниринговая компания.

«Единственная фасовочная линия, производящая плавленые сыры Viola в слайсах, была запущена на подмосковном заводе компании в селе Ершово в 2016 году — тогда она была перевезена с завода финского молочного концерна. Оборудование было произведено в Америке в 1983 году и к тому времени уже достаточно долго отработало в Финляндии. Несмотря на то, что оборудование продолжало выпускать качественный и вкусный продукт, спустя 40 лет эксплуатации оно значительно устарело с точки зрения функциональности и производительности. Компанией было принято решение обновить линию, выпускающую столь популярный сыр для обеспечения стабильности его поставок. В условиях санкций и невозможности поставки запчастей для существующего оборудования команда ООО «Виола» обратилась к экспериментальному формату обратного инжиниринга», — рассказал директор филиала «Ершово» ООО «Виола» Архип Бараненко.

Оборудование не только полностью обновлено, но и усовершенствовано с учетом современных производственных реалий. В частности, установлены новые сервоприводы и сенсорные экраны, которые позволяют оператору в автоматическом режиме управлять работой линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.