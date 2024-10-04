1,5 млрд рублей инвестируют в завод по выпуску лазерных станков в Подмосковье

На площадке Международного форума ОЭЗ-2024 министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «Лидермаш Станки» и особая экономическая зона «Дубна» подписали трехстороннее соглашение на строительство предприятия по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки, что имеет колоссальное значение для обеспечения технологического суверенитета страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей. Только на первом этапе для жителей Подмосковья на предприятии будет создано 85 рабочих мест, после выхода на проектную мощность штат сотрудников будет увеличен до 150 человек. Приступить к строительству завода компания планирует летом 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на II квартал 2026 года. Весь проект компания планирует реализовать в течение пяти лет. На территории нового производственно-складского комплекса компания займется производством станков для обработки металла с применением лазерных источников, а также оборудования токарной и фрезерной группы с ЧПУ.

«Наша компания существует пять лет. За это время мы выполнили более 10 000 проектов по поставкам промышленного оборудования практически в каждый регион России. Мы стараемся быть локомотивом в передовых решениях обработки металла. Сейчас наша цель — занять лидирующие позиции на рынке промышленного оборудования для металлообрабатывающей промышленности», — отметил заместитель генерального директора компании «Лидермаш Станки» Андрей Пискляков.

На новом заводе оборудуют токарный и фрезерный обрабатывающие центры, сборочный и испытательный стенды, цех по лазерному раскрою листового металла и производству запчастей для корпусов, а также установят листогибочные гидравлические прессы и линию порошковой покраски. Поставлять готовую продукцию компания планирует металлообрабатывающим предприятиям по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.