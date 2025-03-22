10 банковских вкладов для россиян со ставкой до 30% годовых

Центробанк РФ в этом месяце в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 21%. С прошлого заседания кредитные организации активно меняли ставки по депозитам, чаще — в сторону снижения. Но у вкладчиков еще есть шанс разместить свои средства под ставку более 21% годовых, сообщает РБК .

По информации регулятора, средняя максимальная ставка в топ-10 отечественных банков в первой декаде марта уменьшилась к третьей декаде февраля на 0,11 п. п., до 20,74% годовых.

Составлен топ-10 лучших предложений банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. В него не вошли депозиты, по которым нужно оформление допуслуг или продуктов для получения максимального процента.

В «Народном вкладе» от Промсвязьбанка ставка составляет 30% на сумму от 50 тыс. рублей, можно выбрать один из вариантов по срокам 91, 181 или 367 дней. Московский кредитный банк предлагает вклад «МКБ. Преимущество+» со ставкой 24%. Положить можно от 10 тыс. до 2 млн рублей на срок в три месяца.

В Авто Финанс Банке есть вклад «Конвейер дохода». У него ставка составляет 23%, положить можно от 100 тыс. до 50 млн рублей на 700 дней. Ставку в 22,4% предлагает своим клиентам Экспобанк при вкладе «Выбери меня». Можно положить от 30 тыс. до 100 млн рублей на девять месяцев.

В «Сберегательном» вкладе от Фора-Банк ставка составляет 22,05% на сумму от 3 млн рублей при сроке в шесть месяцев. А Абсолют Банк с продуктом «Сезонный» предлагает ставку в 22% при сумме от 10 тыс. рублей на срок полгода.

В Первоуральскбанке есть вклад «Премиальный» со ставкой 21,5%. Можно положить от 100 тыс. до 50 млн рублей на один год. А банк «Дом.РФ» предлагает вклад «Надежный» с аналогичной ставкой. Но сумма тут должна быть от 1,5 млн до 15 млн рублей на 31 день.

Реалист Банк представил вклад «Реальный старт» со ставкой 21,3% на сумму от 10 тыс. до 5 млн рублей на полгода. Альфа-Банк предлагает «Альфа‑Вклад Новые деньги». У него ставка составляет 21,2%. Можно положить от 50 тыс. рублей на четыре месяца.