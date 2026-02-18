Умный подход: как повысить уровень интеллекта при помощи повседневных привычек
В материале РИАМО рассказываем, какие повседневные привычки помогают повысить уровень интеллекта, а какие, напротив, вредят ему.
Как повседневные привычки влияют на уровень интеллекта?
Повседневные привычки напрямую влияют на уровень интеллекта, потому что мозг — это пластичная система, которая развивается в ответ на нагрузку, говорит в беседе с РИАМО психолог Родион Чепалов. То, что человек делает регулярно, укрепляет соответствующие нейронные связи. Если в жизни присутствуют обучение, решение сложных задач, осознанное чтение и тренировка памяти, когнитивные функции поддерживаются и улучшаются.
«Если же преобладают пассивное потребление контента, бесконечный скроллинг коротких роликов и отсутствие интеллектуальных вызовов, постепенно снижается концентрация внимания, глубина мышления и устойчивость к сложной информации. Это особенно важно для предпринимателей, программистов, креативных специалистов, учителей, родителей и всех, кому приходится осваивать новое и принимать решения», — рассказывает эксперт.
Какие привычки повышают уровень интеллекта
- Режим сна. Один из ключевых факторов, влияющих на поддержание уровня интеллекта, — это режим и базовая забота о себе, отмечает врач-психотерапевт Аглая Датешидзе. Так, сон напрямую влияет на память и концентрацию: если человек хронически не высыпается, он хуже запоминает, медленнее соображает и быстрее устает.
- Спорт. «Питание и физическая активность работают так же: мозг — это часть тела, ему нужен кислород, энергия и движение. Даже простая привычка гулять или делать легкую зарядку уже поддерживает когнитивные функции», — говорит собеседница РИАМО.
- Работа с информацией. По словам Аглаи Датешидзе, не менее важна и умственная нагрузка — необходимо не просто потреблять информацию, а работать с ней. Чтение книг, изучение языков, освоение новых навыков — все это тренирует мозг. Но еще важнее — анализировать: задавать вопросы, сомневаться, искать аргументы и сравнивать точки зрения. То же самое касается внимания: полезно учиться делать одно дело за раз.
Какие привычки снижают уровень интеллекта
На уровень интеллекта негативно влияют привычки, связанные с постоянной быстрой сменой стимулов — прежде всего бесконтрольный просмотр коротких видео и развлекательных лент. Они формируют зависимость от мгновенного дофаминового подкрепления и снижают способность к длительной интеллектуальной работе, говорит Родион Чепалов.
«Хронический недосып также ухудшает скорость обработки информации и способность к обучению. Отсутствие когнитивных нагрузок приводит к тому, что мозг экономит ресурсы и не поддерживает сложные нейронные сети в активном состоянии», — отмечает собеседник РИАМО.
Недосып, постоянный стресс, избыток короткого развлекательного контента, отсутствие новых задач — все это делает мышление более поверхностным и постепенно снижает уровень интеллектуальной эффективности, дополняет Аглая Датешидзе. Мозг привыкает работать «по минимуму» — ведь если его не нагружать, он не развивается.
Насколько сильно можно повысить интеллект правильными привычками
Если перейти на правильные повседневные привычки, при регулярной практике в течение нескольких месяцев можно заметить улучшение концентрации, увеличение объема удерживаемой информации, ускорение освоения новых навыков и повышение гибкости мышления, говорит в беседе с РИАМО Родион Чепалов.
«Благодаря системной работе можно улучшить концентрацию, скорость обработки информации, объем рабочей памяти, обучаемость и когнитивную выносливость», — дополняет КПТ-ориентированный терапевт Мария Мишина.
При этом резкого скачка IQ на десятки пунктов ожидать не стоит, подчеркивает эксперт. Однако можно существенно повысить эффективность мышления — быстрее принимать решения, глубже анализировать и легче осваивать новые знания. Именно в прикладном, «рабочем» интеллекте перемены будут заметнее всего.
Как измерить прогресс в повышении интеллекта
По словам Родиона Чепалова, измерять прогресс в повышении интеллекта можно при помощи русскоязычных психодиагностических методик — например, прогрессивных матриц Равена в русской адаптации, теста структуры интеллекта Амтхауэра, шкалы интеллекта Векслера в русской версии, а также кратких интеллектуальных тестов, используемых в российских психологических практиках.
«Дополнительно можно ориентироваться на практические показатели: скорость чтения с сохранением понимания, время решения логических задач и объем информации, который человек способен удерживать и воспроизводить», — говорит собеседник РИАМО.
Измерять прогресс лучше не только через тесты IQ, а через функциональные показатели: насколько быстрее вы осваиваете новые навыки, как изменилась способность удерживать внимание, стало ли проще работать со сложной информацией, уменьшилось ли количество ошибок из-за невнимательности, дополняет Мария Мишина. Можно использовать стандартизированные когнитивные тесты (на память, внимание, скорость обработки), проходя их с интервалом 3–6 месяцев.
«Однако главный критерий — это повседневная эффективность: если вы чувствуете, что стали мыслить яснее, учиться быстрее и уставать меньше от интеллектуальной нагрузки, значит, привычки действительно работают», — заключает эксперт.