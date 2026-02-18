Умный подход: как повысить уровень интеллекта при помощи повседневных привычек

Как повседневные привычки влияют на уровень интеллекта? Фото - © Галина Валериевна / Фотобанк Лори Повседневные привычки напрямую влияют на уровень интеллекта, потому что мозг — это пластичная система, которая развивается в ответ на нагрузку, говорит в беседе с РИАМО психолог Родион Чепалов. То, что человек делает регулярно, укрепляет соответствующие нейронные связи. Если в жизни присутствуют обучение, решение сложных задач, осознанное чтение и тренировка памяти, когнитивные функции поддерживаются и улучшаются. «Если же преобладают пассивное потребление контента, бесконечный скроллинг коротких роликов и отсутствие интеллектуальных вызовов, постепенно снижается концентрация внимания, глубина мышления и устойчивость к сложной информации. Это особенно важно для предпринимателей, программистов, креативных специалистов, учителей, родителей и всех, кому приходится осваивать новое и принимать решения», — рассказывает эксперт.

Какие привычки повышают уровень интеллекта Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Режим сна. Один из ключевых факторов, влияющих на поддержание уровня интеллекта, — это режим и базовая забота о себе, отмечает врач-психотерапевт Аглая Датешидзе. Так, сон напрямую влияет на память и концентрацию: если человек хронически не высыпается, он хуже запоминает, медленнее соображает и быстрее устает. Спорт. «Питание и физическая активность работают так же: мозг — это часть тела, ему нужен кислород, энергия и движение. Даже простая привычка гулять или делать легкую зарядку уже поддерживает когнитивные функции», — говорит собеседница РИАМО. Работа с информацией. По словам Аглаи Датешидзе, не менее важна и умственная нагрузка — необходимо не просто потреблять информацию, а работать с ней. Чтение книг, изучение языков, освоение новых навыков — все это тренирует мозг. Но еще важнее — анализировать: задавать вопросы, сомневаться, искать аргументы и сравнивать точки зрения. То же самое касается внимания: полезно учиться делать одно дело за раз.

Какие привычки снижают уровень интеллекта Фото - © Adobe Stock На уровень интеллекта негативно влияют привычки, связанные с постоянной быстрой сменой стимулов — прежде всего бесконтрольный просмотр коротких видео и развлекательных лент. Они формируют зависимость от мгновенного дофаминового подкрепления и снижают способность к длительной интеллектуальной работе, говорит Родион Чепалов. «Хронический недосып также ухудшает скорость обработки информации и способность к обучению. Отсутствие когнитивных нагрузок приводит к тому, что мозг экономит ресурсы и не поддерживает сложные нейронные сети в активном состоянии», — отмечает собеседник РИАМО. Недосып, постоянный стресс, избыток короткого развлекательного контента, отсутствие новых задач — все это делает мышление более поверхностным и постепенно снижает уровень интеллектуальной эффективности, дополняет Аглая Датешидзе. Мозг привыкает работать «по минимуму» — ведь если его не нагружать, он не развивается.

Насколько сильно можно повысить интеллект правильными привычками Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если перейти на правильные повседневные привычки, при регулярной практике в течение нескольких месяцев можно заметить улучшение концентрации, увеличение объема удерживаемой информации, ускорение освоения новых навыков и повышение гибкости мышления, говорит в беседе с РИАМО Родион Чепалов. «Благодаря системной работе можно улучшить концентрацию, скорость обработки информации, объем рабочей памяти, обучаемость и когнитивную выносливость», — дополняет КПТ-ориентированный терапевт Мария Мишина. При этом резкого скачка IQ на десятки пунктов ожидать не стоит, подчеркивает эксперт. Однако можно существенно повысить эффективность мышления — быстрее принимать решения, глубже анализировать и легче осваивать новые знания. Именно в прикладном, «рабочем» интеллекте перемены будут заметнее всего.