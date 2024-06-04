Трудности с возвратом некачественных товаров и ошибочных онлайн-переводов: что делать потребителям

Потребители теряют деньги из-за несовершенства платежных систем

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По причине незнания того, как грамотно оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, россияне теряют порядка 78 млрд рублей в год, сообщили эксперты «Тинькофф» и общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Значительная часть граждан не предпринимают никаких действий по возврату своих денежных средств, ссылаясь на сложность процедур либо на незнание советующего законодательства, комментирует ситуацию юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Многие просто не верят, что смогут вернуть свои деньги, добавляет он.

Отраслевые регуляторы пытаются создать простые и понятные инструменты возврата таких платежей, объясняет эксперт. В частности, с 25 июля 2024 года вступит в силу закон, регламентирующий операции без согласия клиента. Банк плательщика будет обязан возместить потребителю деньги, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ. Сделать это будет необходимо в течение 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего.

«Однако предлагаемые меры не охватывают весь спектр проблем, с которым сталкиваются потребители. Пробелы в законодательстве делают сферу электронных платежей зоной риска. Так, действующее регулирование не содержит требование об указании каких-либо идентификаторов получателей платежей при оплате через интернет эквайринг (ИНН и др.). По сути, плательщик, оплачивая услуги или товары через интернет, не знает, кому именно он отправляет деньги», – комментирует ситуацию Хаминский.

И добавляет, что в случае возникновения проблем в дальнейшем, потребитель сталкивается с необходимостью установить лицо, которое фактически завладело деньгами. При этом обычно такую информацию можно получить только на стадии судебного разбирательства, так как банки отказываются предоставлять сведения о получателях платежей, ссылаясь на банковскую тайну.

По его мнению, в совокупности все эти проблемы создают у потребителей ощущение невозможности или запретности процедуры возврата денег. Юрист уверен, что законодателям стоит уточнить действующее правовое регулирование и предусмотреть возможность получения необходимых сведений в упрощенном порядке, включая возможность блокировки спорных платежей.