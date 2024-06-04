Трудности с возвратом некачественных товаров и ошибочных онлайн-переводов: что делать потребителям
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О том, как юристы советуют возвращать некачественные товары обратно продавцам и требовать возвращения ошибочных онлайн-переводов, читайте в материале РИАМО.
Потребители теряют деньги из-за несовершенства платежных систем
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По причине незнания того, как грамотно оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, россияне теряют порядка 78 млрд рублей в год, сообщили эксперты «Тинькофф» и общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».
Значительная часть граждан не предпринимают никаких действий по возврату своих денежных средств, ссылаясь на сложность процедур либо на незнание советующего законодательства, комментирует ситуацию юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Многие просто не верят, что смогут вернуть свои деньги, добавляет он.
Отраслевые регуляторы пытаются создать простые и понятные инструменты возврата таких платежей, объясняет эксперт. В частности, с 25 июля 2024 года вступит в силу закон, регламентирующий операции без согласия клиента. Банк плательщика будет обязан возместить потребителю деньги, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ. Сделать это будет необходимо в течение 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего.
«Однако предлагаемые меры не охватывают весь спектр проблем, с которым сталкиваются потребители. Пробелы в законодательстве делают сферу электронных платежей зоной риска. Так, действующее регулирование не содержит требование об указании каких-либо идентификаторов получателей платежей при оплате через интернет эквайринг (ИНН и др.). По сути, плательщик, оплачивая услуги или товары через интернет, не знает, кому именно он отправляет деньги», – комментирует ситуацию Хаминский.
И добавляет, что в случае возникновения проблем в дальнейшем, потребитель сталкивается с необходимостью установить лицо, которое фактически завладело деньгами. При этом обычно такую информацию можно получить только на стадии судебного разбирательства, так как банки отказываются предоставлять сведения о получателях платежей, ссылаясь на банковскую тайну.
По его мнению, в совокупности все эти проблемы создают у потребителей ощущение невозможности или запретности процедуры возврата денег. Юрист уверен, что законодателям стоит уточнить действующее правовое регулирование и предусмотреть возможность получения необходимых сведений в упрощенном порядке, включая возможность блокировки спорных платежей.
Как можно вернуть деньги за товар, услугу, операцию – 2 способа
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Действительно, серьезной проблемой на сегодняшний день является возврат денежных средств за какую-то услугу, товар, либо операцию, отмечает адвокат Тимур Матвеев. При этом есть способы вернуть свои денежные средства, отмечает он.
1. По закону «О защите прав потребителей»
Деньги можно вернуть по закону «О защите прав потребителей», сообщает адвокат.
Нужно помнить, что в течение гарантийного срока или срока годности при обнаружении брака, можно требовать возврата денежных средств. Данное право прописано в законодательных актах, в постановлении Пленума Верховного Суда.
«Опять же, немногие граждане это знают и, как правило, ведутся на уговоры продавцов. Говорят, давайте мы сейчас отремонтируем, посмотрим, вы заберете, потом еще раз посмотрите. Причем, вернуть можно абсолютно любой товар, включая даже технически сложный, в том числе автомобиль. При наличии любого недостатка, который у вас выявился в течение 15-дневного срока с момента продажи, вы имеете право получить назад свои денежные средства. Многие этого не знают», – отмечает Матвеев.
Возможность забрать деньги за некачественный товар существует в течение гарантийного срока. В связи с этим всегда необходимо уточнять, есть ли гарантия и какая. При этом есть категории товаров, когда из-за плохого качества забирать деньги можно в течение срока годности. Примером могут служить продукты.
При отсутствии гарантии, потребовать деньги назад можно в течение двух лет. Этот срок может быть и больше, если подобные гарантии дает продавец, что прописано в договоре.
Если деньги не возвращают, нужно обращаться в Роспотребнадзор и суд.
2. Сhargeback
«Есть такая функция, опция в банках – это chargeback, когда денежные средства, которые вы перевели, можно оспорить. Обращаетесь с таким заявлением в банк, можно на горячей линии, можно непосредственно в отделении банка. И, как правило, если действительно подтверждаются ваши слова, что перевод был случайный, либо вы услугу не получили, то в этом случае банки деньги возвращают. Многие россияне не знают такого способа и поэтому не обращаются в банк», – говорит адвокат.
Более того, многие считают, что они сами виноваты в ошибочности перевода и считают, что бесполезно предпринимать какие-либо действия, чтобы вернуть деньги. Но на самом деле это не так, подчеркивает Матвеев.