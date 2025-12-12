Родным, друзьям и коллегам: 11 идей для подарков взрослым на Новый год 2026

В материале РИАМО – идеи подарков на Новый год 2026 для взрослых.

Карточка Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Универсальными подарками, которые подчеркнут индивидуальность, станут аксессуары с именной надписью. Так, подарить можно флешку, ручку, блокнот, елочный шар с теплым личным поздравлением, плед с инициалами или обложку для паспорта, шопер или сумку для обуви, банный халат или полотенца. Можно сделать объемные стикеры с индивидуальными поздравлениями и фотографиями. Хорошим подарком станет светильник с фотографиями, ночник с именем одариваемого или с символами его увлечений.

Сертификат на маркетплейс или на мастер-класс Фото - © ozon.ru Чтобы точно не ошибиться с подарком, лучше всего выбрать сертификат. Сумма, естественно, может быть любой, в зависимости от вашего бюджета и близости с одариваемым. Сертификат может быть как на маркетплейс, так и в книжный магазин или магазин подарков. Обратить внимание можно на квесты. Их можно выбрать, исходя из увлечений близкого человека. Не стоит выбирать комнаты страха для тех, кто любит интеллектуальные пространства, например. Можно подарить сертификат на гончарный или художественный мастер-класс, на полет в аэротрубе или конную прогулку.

Деликатесы и аксессуары к ним Фото - © Эксперимент РИАМО: как выбрать красную икру на Новый год/Медиасток.рф Деликатесы, например, экзотические фрукты, икра, мясные наборы, могут стать хорошим новогодним комплиментом. Такой подарок можно вручить коллегам, врачу или учителю. К деликатесам можно добавить доски для сервировки, вакуумный штопор или декантер – в зависимости от того, что содержит набор. Брату или отцу можно подарить набор мясных деликатесов. Сестре или маме – сладости. Такой презент также станет отличным украшением новогоднего стола. Также подарить можно красивые менажницы на вращающейся подставке или икорницу.

Гаджеты для дома Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Нужным подарком станут гаджеты для дома. Такие, которые люди редко покупают себе сами. Например, биокамин. Для него не нужны ни дымоход, ни дрова, он горит на биотопливе без дыма и запаха, выглядит очень стильно и украшает интерьер. Можно подарить «умный» сад, который состоит из емкости для воды, семян, горшка и лампы, которая обеспечивает нужное количество света даже зимой. В нем можно выращивать небольшие растения, например, микрозелень или салат. Еще можно подарить настольную лампу с функцией беспроводной зарядки, робот-пылесос, будильник с имитацией звука и свечения рассвета, чтобы постепенно выводить человека из сна. Еще украсит интерьер необычный термометр Галилея, в котором температуру показывают стеклянные колбочки с жидкостью разной плотности. Ну а самим хозяевам может понравиться массажер, например, для ног или шейного отдела. Всегда приятно прийти домой и расслабиться с помощью массажа.

Согревающие подарки: варежки, шарфы и теплые свитеры Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Новогодним подарком могут стать теплые вещи, такие как свитеры, носки, шарфы, варежки и прочее. Все это может быть с забавными и милыми зимними принтами. Не обязательно изображение лошадей, достаточно снежинок, елочек, новогодних шаров. Можно подарить теплые тапочки. Хорошим вариантом будет утяжеленное одеяло, которое улучшает сон, облегчает боль и снижает тревожность. Подойдут милые пижамы и кигуруми – любому взрослому хочется побыть ребенком. Теплые перчатки могут быть не просто из шерсти, а снабжены аккумуляторами, благодаря которым будут греть в любую погоду. Это хороший подарок для тех, кто работает на улице или любит кататься на сноуборде.

Новогодние наборы Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Новогодние наборы не всегда бывают удачными, часто в них кладут то, что не пользуется спросом. Но если собрать коробку с чаем, кофе, сладостями или косметикой самому, то это будет приятным подарком для близких – ведь вы знаете, что они предпочитают. В такие наборы можно добавить варежки, небольшие шарфы, плед, ручку, кружку и даже книги. Все это сопроводить теплой открыткой – и готов индивидуальный подарок, который точно понравится.

Билет в театр Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Билет в театр подойдет любителям постановок, особенно они оценят иммерсивный театр, где зрителей буквально погружают в спектакль. Билет лучше покупать с открытой датой, обязательно смотрите на условия приобретения, в ряде театров нужны паспортные данные.

Отдых в тихом месте Фото - © Ольга Симонова / Фотобанк Лори В современном ритме жизни многим просто необходимо время и место для тихого отдыха, такого, чтобы просто выспаться. Забронированный отель в самом тихом месте поможет осуществить мечту. Буквально двух-трех дней достаточно, чтобы отдохнуть, прийти в себя, выспаться и набраться сил, а ваш подарок станет не только незабываемым, но и самым желанным.

Подарки для хобби Фото - © Андрей Аркуша / Фотобанк Лори Близким людям, об увлечениях которых вы хорошо знаете, можно подарить что-то для хобби. Тем, кто увлекается музыкой, можно подарить необычный инструмент, например, фимбо. На нем играют с помощью специальных палочек, а звук похож на металлический ручной барабан. Конструктор маски Бэтмена, R2-D2 из «Звездных войн», школы чародейства и волшебства Хогвартс из «Гарри Поттера», разнообразные автомобили подойдут для увлеченных коллекционеров и любителей строить и собирать. Проигрыватель для виниловых пластинок порадует меломанов. Пластинки получили второе рождение, и новогодняя музыка на них звучит по-особенному. Можно подарить набор для карты желаний. С помощью него можно визуализировать заветные желания на 2026 год, расписать цели и сроки их достижения. Это отличный подарок, например, для творческой подруги. Друзьям и близким можно подарить пазлы с их фотографиями или конструктор, который можно собрать по любому изображению. Достаточно его загрузить в приложение, получить схему и начать собирать. Есть и алмазные мозаики с такой функцией. Микрофон – отличный подарок для любителя караоке. Некоторые модели «подавляют» оригинальный вокал в песнях, а значит, можно спеть любую композицию. Друзьям-собачникам и кошатникам можно подарить аксессуары для животных, например, автоматическую поилку или когтеточку.

Ремень или портмоне для мужчин Фото - © Александр Собко / Фотобанк Лори Если важно выбрать именно мужской подарок, то можно обратить внимание на ремни, портмоне, кошельки, обложки для паспорта, канцелярские наборы с индивидуальной гравировкой. Важно выбирать качественные кожаные вещи, делать красивую гравировку в соответствии с увлечением близкого человека или написать его инициалы.