Правила застолья: как питаться на зимних праздниках без вреда для здоровья

Новогоднее застолье — это обилие разнообразных блюд и алкоголя. На столе одновременно оказывается много жирного, соленого, сладкого, плюс алкоголь, и это становится тройным ударом по пищеварительной системе, говорит в беседе с РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Ферментные системы человека на такие перегрузки не рассчитаны, поэтому именно в праздники чаще всего проявляются проблемы, которые в обычной жизни организм компенсирует.

Какие органы страдают при новогодних застольях

Фото - © Яков Андреев/РИА Новости

Поджелудочная железа

В первую очередь при застольях страдает поджелудочная железа: сочетание жирной, сладкой еды и алкоголя может спровоцировать обострение хронического панкреатита или даже острое воспаление. В таких ситуациях выделяется большое количество панкреатического секрета, а его нормальный отток может быть нарушен, отмечает Вера Сережина. В тяжелых случаях процесс развивается быстро — иногда счет идет на часы.

Печень и желчевыводящая система

Второй уязвимый орган — это печень и желчевыводящая система. В новогоднюю ночь люди едят не потому, что голодны, а потому что все продолжают сидеть за столом. Закуски усиливают аппетит, и в итоге съедается намного больше обычного. Ночью желчевыделение работает иначе, и жирная пища хуже переваривается. На этом фоне могут возникать спазмы желчевыводящих путей.

«Если есть хронический холецистит или желчекаменная болезнь, существует риск острого приступа, когда камень смещается и перекрывает проток. Именно поэтому после праздников хирургические стационары традиционно заполнены пациентами с обострениями», — рассказывает Вера Сережина.

Кишечник

Кишечник тоже может отреагировать на застолье. У кого-то ферментная система желудка и кишечника изначально работает с дефицитом, по наследственным причинам, из-за возраста или хронических заболеваний. И в праздники это проявляется склонностью к диарее, брожению и вздутию. Иногда на фоне перегрузки кишечника появляются и кожные реакции.

Аллергии

На праздники мы часто покупаем продукты, которые не едим каждый день, и именно они могут дать реакцию. Хорошо, если все ограничится крапивницей, но возможны и более тяжелые варианты — например отек с нарушением дыхания. Поэтому аллергикам нужно быть особенно осторожными, заранее понимать, какие продукты на столе, и иметь под рукой антигистаминные средства, назначенные врачом.