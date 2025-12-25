Правила застолья: как питаться на зимних праздниках без вреда для здоровья
Подробности о том, как питаться на зимних праздниках без вреда для здоровья, РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Почему застолья на зимних праздниках бьют по организму
Новогоднее застолье — это обилие разнообразных блюд и алкоголя. На столе одновременно оказывается много жирного, соленого, сладкого, плюс алкоголь, и это становится тройным ударом по пищеварительной системе, говорит в беседе с РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Ферментные системы человека на такие перегрузки не рассчитаны, поэтому именно в праздники чаще всего проявляются проблемы, которые в обычной жизни организм компенсирует.
Какие органы страдают при новогодних застольях
Поджелудочная железа
В первую очередь при застольях страдает поджелудочная железа: сочетание жирной, сладкой еды и алкоголя может спровоцировать обострение хронического панкреатита или даже острое воспаление. В таких ситуациях выделяется большое количество панкреатического секрета, а его нормальный отток может быть нарушен, отмечает Вера Сережина. В тяжелых случаях процесс развивается быстро — иногда счет идет на часы.
Печень и желчевыводящая система
Второй уязвимый орган — это печень и желчевыводящая система. В новогоднюю ночь люди едят не потому, что голодны, а потому что все продолжают сидеть за столом. Закуски усиливают аппетит, и в итоге съедается намного больше обычного. Ночью желчевыделение работает иначе, и жирная пища хуже переваривается. На этом фоне могут возникать спазмы желчевыводящих путей.
«Если есть хронический холецистит или желчекаменная болезнь, существует риск острого приступа, когда камень смещается и перекрывает проток. Именно поэтому после праздников хирургические стационары традиционно заполнены пациентами с обострениями», — рассказывает Вера Сережина.
Кишечник
Кишечник тоже может отреагировать на застолье. У кого-то ферментная система желудка и кишечника изначально работает с дефицитом, по наследственным причинам, из-за возраста или хронических заболеваний. И в праздники это проявляется склонностью к диарее, брожению и вздутию. Иногда на фоне перегрузки кишечника появляются и кожные реакции.
Аллергии
На праздники мы часто покупаем продукты, которые не едим каждый день, и именно они могут дать реакцию. Хорошо, если все ограничится крапивницей, но возможны и более тяжелые варианты — например отек с нарушением дыхания. Поэтому аллергикам нужно быть особенно осторожными, заранее понимать, какие продукты на столе, и иметь под рукой антигистаминные средства, назначенные врачом.
Какие правила питания важно соблюдать на застольях
Чтобы застолье прошло без вреда, не устраивайте пищеварительной системе экзамен на выживание, советует Вера Сережина. Лучше ограничиться 2-3 новыми блюдами, а в остальном придерживаться привычного режима. Также не стоит доедать неделю все, что было приготовлено на Новый год. Это и перегрузка для организма, и риск пищевых отравлений.
«Многие салаты должны заправляться непосредственно перед подачей и съедаться сразу, а не храниться сутками. И то, что не было съедено, безопаснее выкинуть», — отмечает собеседница РИАМО.
Ночью лучше не есть жирные блюда и тяжелые салаты — если хочется чего-то традиционного, пусть это будет небольшой бутерброд с икрой, фрукты и легкие закуски. Пить лучше не на пустой желудок и обязательно чередовать алкоголь с безалкогольными напитками. Подойдет вода, морс и компот. Запивать газировкой не стоит — пузырьки усиливают всасывание алкоголя и опьянение наступает быстрее, а нагрузка на печень и поджелудочную становится выше.
«Распространенная ошибка в праздники — это попытка заранее "подстелить соломку" и принимать ферменты просто потому, что планируется застолье. Это не решение проблемы, а способ лишний раз вмешаться в работу пищеварения. Самое важное — это умеренность и отсутствие переедания», — подчеркивает Вера Сережина.
Что делать при ухудшении состояния здоровья во время застолья
Если на фоне застолья стало плохо, первое правило — это прекратить есть и пить алкоголь. При подозрении на проблему с поджелудочной или желчным пузырем, например при опоясывающих болях в животе или боли в правом подреберье, нужна тактика холода, голода и покоя, а также вызов «скорой помощи».
«Обезболивающие принимать нельзя, потому что они могут смазать картину и привести к ошибкам в диагностике. В тяжелых случаях панкреонекроз развивается в течение нескольких часов», — говорит Вера Сережина.
Иногда люди пытаются вызвать рвоту самостоятельно, но это опасно. Рвотные позывы могут травмировать пищевод, а промывание желудка должно проводиться под контролем медицинского работника. Если речь о пищевом отравлении, пить все равно нужно, но маленькими глотками, чтобы не провоцировать новую рвоту. Можно принять активированный уголь — это универсальное правило и для взрослых, и для детей.
Если рвота не прекращается, повторяется многократно, присоединяется температура, выраженные боли в животе или начинается жидкий стул, нужно вызывать «скорую помощь». Отравление может быть разным — вирусным, бактериальным или токсическим. В некоторых случаях потребуется госпитализация и специфическое лечение.
«Даже если симптомы кажутся "обычным отравлением", все равно важно, чтобы пациента осмотрел врач и при необходимости были выполнены лабораторные исследования, такие как ПЦР-комплекс на кишечные вирусы и бактерии, чтобы понять причину и выбрать правильную тактику лечения», — заключает Вера Сережина.