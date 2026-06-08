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Пенсии «молчунов» хотят перевести в ПДС: что будет с накоплениями и можно ли отказаться

В России обсуждают новую пенсионную реформу: замороженные накопления так называемых «молчунов» предлагают автоматически перевести в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Инициативу уже поддержали ВЭБ.РФ и Минфин. Кто такие «молчуны» в пенсионной системе, что именно предлагают власти по переведу пенсий в ПДС и нужно ли что-то делать уже сейчас, читайте в материале РИАМО.

Пенсии «молчунов» хотят перевести в ПДС: что происходит Фото - © Ирина Гильмуллина / Фотобанк Лори Официально законопроект пока не внесен в Госдуму, однако о его подготовке уже сообщили глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и министр финансов Антон Силуанов. Суть идеи заключается в создании объединенного негосударственного пенсионного фонда с государственным контролем, куда могут быть переведены пенсионные накопления граждан, которые ранее не выбирали НПФ и оставались в системе обязательного пенсионного страхования. Предполагается, что эти средства смогут работать как долгосрочные сбережения: их можно будет наследовать, а в отдельных жизненных ситуациях — использовать до выхода на пенсию.

Кто такие «молчуны» и почему их так называют Фото - © Медиасток.рф Термин «молчуны» появился еще во время пенсионной реформы начала 2000-х годов. Так называют граждан, которые никогда не подавали заявление: о переводе накопительной пенсии в НПФ;

о выборе частной управляющей компании;

о смене инвестиционного портфеля. По умолчанию их пенсионные накопления остались под управлением государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Проще говоря, если человек ничего не выбирал самостоятельно, система сделала выбор за него. По данным ВЭБ.РФ, сейчас под управлением государственной управляющей компании находятся средства более 36 миллионов человек. Объем активов в расширенном портфеле достиг 2,9 триллионов рублей по итогам первого квартала 2026 года.

Как появились пенсионные накопления и почему их заморозили Фото - © Медиасток.рф Чтобы понять нынешнюю ситуацию, важно вспомнить историю. До 2002 года пенсия формировалась по распределительной системе: работающие граждане содержали нынешних пенсионеров. После реформы 2002 года пенсия разделилась на две части: Часть пенсии Что это такое Страховая Пенсионные баллы, из которых формируется будущая пенсия Накопительная Реальные деньги на индивидуальном счете гражданина Накопительная часть формировалась за счет страховых взносов работодателя.

Что произошло в 2014 году Фото - © Медиасток.рф Государство ввело так называемую заморозку накопительной пенсии. Это означает, что новые взносы работодателей перестали поступать на накопительные счета граждан. Все последующие отчисления начали направляться на выплаты нынешним пенсионерам через пенсионную систему. При этом ранее сформированные накопления никуда не исчезли — они продолжают существовать и инвестироваться.

Как узнать, есть ли вы среди «молчунов» Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори С высокой вероятностью вы относитесь к этой категории, если: родились после 1967 года;

официально работали до 2014 года;

никогда не переводили накопления в НПФ;

не выбирали управляющую компанию. Проверить наличие пенсионных накоплений можно: через Госуслуги;

в личном кабинете СФР;

запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Что такое ПДС и зачем туда хотят перевести накопления Фото - © Медиасток.рф ПДС — это программа долгосрочных сбережений, которая действует с 1 января 2024 года. Она создавалась как инструмент добровольного накопления средств на будущее. На май 2026 года россияне заключили более 12 миллионов договоров ПДС, а объем привлеченных средств приблизился к одному триллиону рублей. Минфин рассчитывает, что к 2030 году показатель превысит 4,5 триллиона рублей. Главное отличие ПДС от старой накопительной системы заключается в большей гибкости.

Что может измениться для владельцев накоплений Фото - © Медиасток.рф Если обсуждаемая схема будет принята, потенциально граждане смогут получить дополнительные возможности. Что обещают власти: Сейчас После перевода в ПДС Деньги фактически привязаны к пенсионной системе Средства могут стать частью долгосрочных сбережений Ограниченные варианты использования Возможность досрочного получения в особых ситуациях Не все знают о существовании накоплений Более активное управление средствами Ограниченная понятность механизма Наследование накоплений Именно на этих преимуществах акцентировал внимание Минфин.

Можно ли будет отказаться от перевода в ПДС Фото - © Медиасток.рф Это главный вопрос, на который пока нет окончательного ответа. Известно лишь, что обсуждается механизм автоконвертации накоплений в ПДС. То есть перевод может происходить автоматически. Однако окончательная версия законопроекта пока не опубликована. Поэтому сейчас невозможно точно сказать: будет ли предусмотрен отказ;

как именно он будет оформляться;

останется ли возможность сохранить накопления в прежнем режиме. Ответы на эти вопросы появятся только после публикации текста законопроекта.

Что делать, если вы не хотите участвовать в ПДС Пока никаких срочных действий предпринимать не нужно. Практически полезнее сделать другое: Шаг 1. Проверить, есть ли у вас накопительная пенсия вообще.

Шаг 2. Узнать размер накоплений через Госуслуги или СФР.

Шаг 3. Следить за публикацией законопроекта.

Шаг 4. После появления окончательной версии изучить порядок перехода и возможного отказа. До принятия закона никаких автоматических переводов не происходит.