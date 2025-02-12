Наследование счетов и вкладов: юридические тонкости и правила

В материале РИАМО рассказываем о том, как наследники могут получить средства со счетов и вкладов умершего родственника в соответствии с законодательством РФ.

Как найти счета и вклады умершего родственника Фото - © Фотобанк Лори В случае, если вы не знаете, где ваш родственник держал свои сбережения, можно попробовать найти среди его бумаг договоры, заключенные с банком. Они могут понадобиться при получении наследства. При этом не имеет смысла обращаться в банки за более подробными сведениями по счетам и вкладам. Информация о том, сколько именно денег лежит на счетах, является банковской тайной и может быть открыта наследникам только после вступления в права наследства, то есть через полгода после смерти вкладчика. Если документы на открытие счетов не сохранились, для помощи в поиске сбережений покойного необходимо привлечь нотариуса. Специалист откроет нотариальное дело и направит запрос в Федеральную налоговую службу. Именно ФНС предоставляет полные сведения о том, какие счета и в каких банках открывал покойный.

Что такое завещательное распоряжение Фото - © Фотобанк Лори Среди бумаг покойного может оказаться завещательное распоряжение, оформленное в банке. В этом документе вкладчик описывает, какие суммы, с каких счетов и каким образом будут распределены между наследниками. При этом в число наследников он может включить любого человека, не обязательно родственника. Подобная бумага может помочь решить часть наследственных споров. Завещательное распоряжение касается только конкретных счетов и вкладов, размещенных в конкретном банке, и не касается остального имущества умершего. Если наследодатель составил и завещательное распоряжение, и завещание, законную силу будет иметь документ, подписанный последним. Стоит отметить, что если завещательное распоряжение составлено до 1 марта 2002 года, то средства, описанные в документе, не входят в общую наследственную массу и наследуются отдельно от остальных денег и имущества наследодателя. Свидетельство о праве на наследство при этом получать не нужно.

Можно ли получить деньги с банковского счета умершего родственника по доверенности Фото - © Фотобанк Лори В соответствии с п. 5 ст. 188 Гражданского кодекса РФ, действие доверенности на распоряжение счетами или вкладами прекращается в момент смерти доверителя. С этого момента доверенное лицо не может совершать финансовые операции со сбережениями покойного.

Можно ли получить деньги со счета на похороны Фото - © Медиасток.рф Согласно статье 1174 ГК РФ наследник может получить денежные средства для оплаты расходов на достойные похороны. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который выпишет постановление о возмещении расходов. Если вкладчик оставил завещательное распоряжение, обращение к нотариусу не требуется, можно просто прийти в банк с паспортом и копией распоряжения. Стоит иметь в виду, что выплата не может превышать 100 тысяч рублей. Обратиться в банк за денежными средствами на похороны можно в любой день до истечения шести месяцев с момента смерти вкладчика. После этого право на возмещение расходов на погребение утрачивается. Новые правила вступления в наследство: что изменилось с 5 февраля 2025 года>>

Что происходит с банковскими вкладами умершего человека Фото - © Фотобанк Лори В случае смерти вкладчика начисление процентов по вкладу не прекращается, банк продолжает исполнять свои обязательства. Вклады, которые не были закрыты, пролонгируются согласно договору, а если пролонгация не предусмотрена, деньги со вкладов перенаправляются на счет до востребования. После получения свидетельства о наследовании наследник может закрыть вклад досрочно или дождаться, пока окончится его срок и получить все средства, включая начисленные проценты.