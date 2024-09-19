Куда жаловаться на поборы в школах и детских садах
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В материале РИАМО рассказываем, как бороться с поборами в школах, на что учителя могут попросить сдать деньги и куда жаловаться на нарушения.
Какие поборы в школах незаконны
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Согласно статьям 5 и 8 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», все пособия и материальная база в школах и детских садах оплачиваются из бюджета, то есть являются бесплатными для родителей. Значит, требовать с родителей деньги и материальную поддержку незаконно. Школа не имеет права собирать деньги на:
- дополнительные учебники и тетради;
- мебель, окна, спортивный инвентарь и технику;
- хозяйственные принадлежности;
- подарки учителям;
- проведение ремонта.
Кроме того, в школе может быть введена форма для учеников, но требовать закупать ее у определенного производителя запрещено.
За что в школах и детских садах платить нужно
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В детских садах есть родительская плата, которая рассчитывается каждый месяц в зависимости от количества дней, проведенных ребенком в детском саду. Для этого родителям выдают квитанции, либо платеж приходит в личные кабинеты банков или «Госуслуг». Это законная плата, которая субсидируется для многодетных семей, например.
В школах существуют школьные обеды, которые во многих случаях бесплатные, но если школьник не попадает под льготные категории, то он может оплачивать свои обеды сам с помощью карты в столовой.
Кроме того, платить придется за дополнительные занятия, если такие есть в школе и детском саду. Но посещение этих занятий – дело добровольное, и заставлять на них ходить, грозить снижением оценок в образовательных учреждениях не имеют права.
На что могут попросить сдать деньги
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Тем не менее, в жизни дела обстоят по-другому, и сдавать деньги приходится. Решение обычно принимают родительский комитет или родители путем голосования на собрании. В детском саду могут предложить заменить старые шкафчики, в школе могут попросить заменить линолеум или обновить жалюзи. Но все это – добровольная помощь от родителей, и заставлять платить взносы никто не имеет права. Такие отношения регулирует федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ.
Нужно помнить, что родительский комитет не имеет юридической силы и ни один родитель из коллектива не вправе решать за всех, сколько и на что сдавать. Все вопросы решаются на собрании, на котором нужно составлять протокол и собирать подписи. И если кто-то сдавать не согласен, то его ребенок все равно продолжит обучение.
Легальными считаются сборы на:
- дополнительное обучение, такое как внеклассная деятельность, кружки, секции;
- репетиторство, если преподаватель занимается такой деятельностью;
- специальные курсы, которых нет в школьной программе;
- дополнительные занятия с углубленным изучением какого-либо предмета;
- другие услуги, которые не определены в ФГОС.
Цены на все платные услуги утверждает местная администрация и депутаты. Стоимость платных услуг должна быть опубликована на сайте образовательного учреждения, как и программа дополнительных курсов. На секции можно не ходить, но требовать проводить допзанятия бесплатно родители не могут.
У школы может быть счет для благотворительных взносов, и родители вправе принимать участие в решении, на что потратить деньги – для этого обычно существуют попечительские советы. За все потраченные средства школа отчитывается на сайте, и если появляются вопросы, то на них в первую очередь должен ответить директор.
Могут быть сборы за участие в олимпиадах, но и тут участие только добровольное, а если за победу положен грант или премия, то участие не может быть платным. За деньги может быть репетитор, но обычно и на площадках олимпиад школьников готовят бесплатно.
Куда жаловаться на незаконные поборы в школе и детском саду
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На сайтах детских садов и школ должны быть размещены учебные планы, по которым детей учат бесплатно. Исходя из этого можно увидеть, за что в образовательном учреждении не имеют права брать деньги, а какие занятия можно будет посещать за отдельную плату. Обычно эта плата значительно ниже рыночной стоимости аналогичных занятий в коммерческих организациях. Все платные услуги должны быть оформлены с помощью договоров.
В случае вымогательств со стороны учителей, воспитателей или других родителей в первую очередь стоит обратиться к директору, чтобы он прояснил ситуацию. Лучше всего делать это в письменной форме и один экземпляр с датой приема документа оставить у себя. Скорее всего, уже на этом этапе конфликт будет исчерпан и все вопросы решатся.
Если ответа не последует или он вас не устроил, можно обращаться в городскую администрацию и муниципальный или региональный комитет образования, в Рособрнадзор. Если есть факт угроз или шантажа, то их нужно фиксировать и отправляться в полицию и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Если вы боитесь негатива со стороны учителей в отношении ребенка, то в заявлении нужно вписать требование о неразглашении информации о заявителе. Само заявление анонимно подать нельзя – его просто не будут рассматривать.
Кроме того, жаловаться можно в министерство образования, в прокуратуру и отстаивать свои интересы в суде. Но до таких кардинальных мер редко доходит, чаще всего вопросы решает школа либо правоохранительные органы.
Как бороться с поборами в образовательных учреждениях и как еще можно помогать
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На самом деле в школах и детских садах действительно нужна помощь, но помогать можно не только деньгами. Можно помыть окна, подмести территорию, покрасить забор, провести съемку или по-другому поучаствовать в жизни учреждения, где учится ребенок. Такая помощь не должна быть систематической, но иногда возникают ситуации, когда помощь родителей просто необходима. Относиться к этому можно как к одному из видов тимбилдинга, который объединяет и родителей, и детей.
Если же помощью родителей в любой форме в школе или детском саду злоупотребляют, то нужно обратить на это внимание. Часто террор в виде поборов исходит не от воспитателей или учителей, а от других родителей. Закон четко регламентирует наказание за поборы сотрудников образовательных учреждений, а вот бороться с активистами в родительском комитете сложнее. Они могут использовать уловки в виде слов о том, что «ваш ребенок будет выделяться в коллективе», но это не повод идти на уступки. Стоит напомнить таким людям о том, что сборы в школе носят добровольный характер, а шантаж, угрозы и вымогательство – это уголовно наказуемые преступления.
Кроме того, сообщите, что добровольные взносы переводятся только на расчетный счет учреждения, что решение родительского комитета не имеет юридической силы, а добровольная материальная поддержка школы относится к благотворительности или меценатству, за которые нужно отчитываться и которые вносятся исходя из возможностей и желания родителей.