Куда жаловаться на поборы в школах и детских садах

В материале РИАМО рассказываем, как бороться с поборами в школах, на что учителя могут попросить сдать деньги и куда жаловаться на нарушения.

Какие поборы в школах незаконны Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори Согласно статьям 5 и 8 ФЗ №273 «Об образовании в РФ», все пособия и материальная база в школах и детских садах оплачиваются из бюджета, то есть являются бесплатными для родителей. Значит, требовать с родителей деньги и материальную поддержку незаконно. Школа не имеет права собирать деньги на: дополнительные учебники и тетради;

мебель, окна, спортивный инвентарь и технику;

хозяйственные принадлежности;

подарки учителям;

проведение ремонта. Кроме того, в школе может быть введена форма для учеников, но требовать закупать ее у определенного производителя запрещено.

За что в школах и детских садах платить нужно Фото - © Pixabay.com В детских садах есть родительская плата, которая рассчитывается каждый месяц в зависимости от количества дней, проведенных ребенком в детском саду. Для этого родителям выдают квитанции, либо платеж приходит в личные кабинеты банков или «Госуслуг». Это законная плата, которая субсидируется для многодетных семей, например. В школах существуют школьные обеды, которые во многих случаях бесплатные, но если школьник не попадает под льготные категории, то он может оплачивать свои обеды сам с помощью карты в столовой. Кроме того, платить придется за дополнительные занятия, если такие есть в школе и детском саду. Но посещение этих занятий – дело добровольное, и заставлять на них ходить, грозить снижением оценок в образовательных учреждениях не имеют права.

На что могут попросить сдать деньги Фото - © Медиасток.рф Тем не менее, в жизни дела обстоят по-другому, и сдавать деньги приходится. Решение обычно принимают родительский комитет или родители путем голосования на собрании. В детском саду могут предложить заменить старые шкафчики, в школе могут попросить заменить линолеум или обновить жалюзи. Но все это – добровольная помощь от родителей, и заставлять платить взносы никто не имеет права. Такие отношения регулирует федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ. Нужно помнить, что родительский комитет не имеет юридической силы и ни один родитель из коллектива не вправе решать за всех, сколько и на что сдавать. Все вопросы решаются на собрании, на котором нужно составлять протокол и собирать подписи. И если кто-то сдавать не согласен, то его ребенок все равно продолжит обучение. Легальными считаются сборы на: дополнительное обучение, такое как внеклассная деятельность, кружки, секции;

репетиторство, если преподаватель занимается такой деятельностью;

специальные курсы, которых нет в школьной программе;

дополнительные занятия с углубленным изучением какого-либо предмета;

другие услуги, которые не определены в ФГОС. Цены на все платные услуги утверждает местная администрация и депутаты. Стоимость платных услуг должна быть опубликована на сайте образовательного учреждения, как и программа дополнительных курсов. На секции можно не ходить, но требовать проводить допзанятия бесплатно родители не могут. У школы может быть счет для благотворительных взносов, и родители вправе принимать участие в решении, на что потратить деньги – для этого обычно существуют попечительские советы. За все потраченные средства школа отчитывается на сайте, и если появляются вопросы, то на них в первую очередь должен ответить директор. Могут быть сборы за участие в олимпиадах, но и тут участие только добровольное, а если за победу положен грант или премия, то участие не может быть платным. За деньги может быть репетитор, но обычно и на площадках олимпиад школьников готовят бесплатно.

Куда жаловаться на незаконные поборы в школе и детском саду Фото - © Медиасток.рф На сайтах детских садов и школ должны быть размещены учебные планы, по которым детей учат бесплатно. Исходя из этого можно увидеть, за что в образовательном учреждении не имеют права брать деньги, а какие занятия можно будет посещать за отдельную плату. Обычно эта плата значительно ниже рыночной стоимости аналогичных занятий в коммерческих организациях. Все платные услуги должны быть оформлены с помощью договоров. В случае вымогательств со стороны учителей, воспитателей или других родителей в первую очередь стоит обратиться к директору, чтобы он прояснил ситуацию. Лучше всего делать это в письменной форме и один экземпляр с датой приема документа оставить у себя. Скорее всего, уже на этом этапе конфликт будет исчерпан и все вопросы решатся. Если ответа не последует или он вас не устроил, можно обращаться в городскую администрацию и муниципальный или региональный комитет образования, в Рособрнадзор. Если есть факт угроз или шантажа, то их нужно фиксировать и отправляться в полицию и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Если вы боитесь негатива со стороны учителей в отношении ребенка, то в заявлении нужно вписать требование о неразглашении информации о заявителе. Само заявление анонимно подать нельзя – его просто не будут рассматривать. Кроме того, жаловаться можно в министерство образования, в прокуратуру и отстаивать свои интересы в суде. Но до таких кардинальных мер редко доходит, чаще всего вопросы решает школа либо правоохранительные органы.