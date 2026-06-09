Инвестиционное золото в 2026 году: как купить, хранить и продать с прибылью

Почему золото снова оказалось в центре внимания инвесторов

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Вложения в золото традиционно считаются одним из самых надежных способов сохранить капитал во времена экономической неопределенности. Однако за последние несколько лет драгоценный металл не только выполнял защитную функцию, но и приносил инвесторам ощутимую прибыль.

По словам Жукова, последние годы доказали, что золото способно не только сохранять капитал, но и существенно увеличивать его стоимость.

Еще три года назад многие аналитики сомневались, что цена золота сможет устойчиво закрепиться выше отметки две тысячи долларов за унцию. Однако за последние три года стоимость металла выросла более чем в два раза, а только за последние 12 месяцев прибавила почти 20%.

Основными причинами роста эксперт называет сохраняющуюся мировую экономическую нестабильность и высокий спрос со стороны центральных банков, которые активно наращивают золотые резервы.

«Частные инвесторы также не остались в стороне от этого тренда, дополнительно поддерживая спрос и рост цены», — отмечает Жуков.