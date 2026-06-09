Инвестиционное золото в 2026 году: как купить, хранить и продать с прибылью
Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори
Стоит ли покупать золото в 2026 году, что выгоднее — слитки или монеты, где хранить металл и как не потерять деньги при продаже, РИАМО рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка по розничному бизнесу Роман Жуков.
Почему золото снова оказалось в центре внимания инвесторов
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Вложения в золото традиционно считаются одним из самых надежных способов сохранить капитал во времена экономической неопределенности. Однако за последние несколько лет драгоценный металл не только выполнял защитную функцию, но и приносил инвесторам ощутимую прибыль.
По словам Жукова, последние годы доказали, что золото способно не только сохранять капитал, но и существенно увеличивать его стоимость.
Еще три года назад многие аналитики сомневались, что цена золота сможет устойчиво закрепиться выше отметки две тысячи долларов за унцию. Однако за последние три года стоимость металла выросла более чем в два раза, а только за последние 12 месяцев прибавила почти 20%.
Основными причинами роста эксперт называет сохраняющуюся мировую экономическую нестабильность и высокий спрос со стороны центральных банков, которые активно наращивают золотые резервы.
«Частные инвесторы также не остались в стороне от этого тренда, дополнительно поддерживая спрос и рост цены», — отмечает Жуков.
Стоит ли покупать золото в 2026 году
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Главный вывод эксперта — золото подходит исключительно для долгосрочных инвестиций.
Покупать металл на несколько месяцев бессмысленно. Причина заключается в существенной разнице между ценой покупки и обратного выкупа.
По словам Жукова, этот спред зачастую составляет 10% и более.
Что важно знать перед покупкой золота
Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори
Показатель
Значение
Минимальный рекомендуемый срок инвестиций
От 1 года
Оптимальный срок владения
От 3 лет
Средний спред между покупкой и продажей
Более 10%
Налоговая льгота
После 3 лет владения НДФЛ не уплачивается
Эксперт подчеркивает, что золото должно успеть подорожать минимум на величину спреда, иначе инвестиция окажется убыточной.
Что выгоднее купить: золотой слиток или инвестиционную монету
Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори
В России частным инвесторам доступны два основных варианта вложений в физическое золото — мерные слитки и инвестиционные монеты.
Слитки или монеты: сравнение вариантов
Параметр
Слитки
Инвестиционные монеты
Вес
От 1 до 1000 граммов
Фиксированный
Стоимость грамма
Обычно ниже
Обычно выше
Удобство хранения
Среднее
Высокое
Риск повреждения
Высокий
Ниже
Ликвидность
Высокая
Высокая
Слитки выпускаются аффинажными заводами и чаще всего имеют пробу 999,9.
Монеты чеканит Банк России. Самый известный пример — «Георгий Победоносец», который содержит 7,78 грамма чистого золота.
По мнению Жукова, для небольших вложений удобнее монеты или небольшие слитки. Если же речь идет о более серьезных суммах, выгоднее приобретать крупные слитки, поскольку стоимость одного грамма золота в них обычно ближе к рыночной.
Где безопасно покупать инвестиционное золото
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Эксперт рекомендует приобретать золото прежде всего в банках.
Также покупать металл можно:
- у аффинажных заводов;
- через Гознак;
- у официальных дилеров и агентов аффинажных предприятий.
При покупке важно получить полный комплект документов.
Какие документы нужно сохранить
- кассовые документы;
- сертификат завода-изготовителя;
- акт приема-передачи;
- документы с номером слитка, массой и пробой.
«При обратной продаже отсутствие сертификата или документов о происхождении металла может снизить цену или осложнить выкуп», — предупреждает Жуков.
Как хранить золото, чтобы не потерять деньги при продаже
Фото - © Boostport / Фотобанк Лори
По словам эксперта, именно хранение часто становится главной ошибкой начинающих инвесторов.
Золото высокой пробы является достаточно мягким металлом. Даже незначительные царапины, следы пальцев или повреждение упаковки способны привести к снижению стоимости при обратном выкупе.
Поэтому слиток не рекомендуется извлекать из заводской упаковки, а монету — из защитной капсулы.
Где лучше хранить золото: дома или в банке
Фото - © Roman Zavorotny / Фотобанк Лори
Жуков выделяет три основных варианта хранения.
Вариант
Плюсы
Минусы
Домашний сейф
Быстрый доступ
Риск кражи и пожара
Банковская ячейка
Высокая безопасность
Дополнительные расходы
Ответственное хранение в банке
Максимальная защита и удобство продажи
Платная услуга
По словам эксперта, ответственное хранение часто оказывается наиболее удобным вариантом для инвесторов, которые в будущем планируют продать металл тому же банку.
Нужно ли платить налоги про продаже золота и какие
Фото - © Nart / Фотобанк Лори
Налоговые правила также стимулируют долгосрочные вложения в драгоценный металл.
Срок владения
НДФЛ
Более трех лет
Не уплачивается
Менее трех лет
13% или 15% с прибыли
Для нерезидентов
30%
Доходом считается разница между ценой покупки и ценой продажи.
Кроме того, с марта 2022 года покупка золотых слитков физическими лицами освобождена от НДС, что стало одним из факторов роста интереса россиян к инвестиционному золоту.
Как продать золото без потерь
Фото - © Nart / Фотобанк Лори
Продать золото можно банку, специализированному дилеру или частному покупателю.
Самым безопасным вариантом эксперт считает продажу через банк или крупную специализированную компанию.
Перед выкупом обычно проверяются:
- документы на металл;
- сертификаты;
- состояние упаковки;
- внешний вид слитка или монеты.
Если упаковка повреждена, на металле есть царапины, сколы или следы химического воздействия, цена выкупа может оказаться значительно ниже ожидаемой.
Главная ошибка начинающих инвесторов в золото
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
По мнению Жукова, самая распространенная ошибка — воспринимать золото как инструмент для быстрого заработка.
Металл не предназначен для краткосрочных спекуляций и не подходит для вложения последних свободных средств.
«Физическое золото имеет смысл покупать как часть долгосрочного инвестиционного портфеля. Перед покупкой важно сравнивать не только цену продажи, но и цену обратного выкупа. Именно эта разница показывает, насколько должна вырасти стоимость золота, чтобы инвестиция стала прибыльной», — резюмирует эксперт.
Краткая шпаргалка для инвестора
Фото - © Nart / Фотобанк Лори
- Покупайте золото минимум на 1–3 года.
- Для крупных сумм выгоднее слитки, для небольших — монеты.
- Храните сертификаты и документы на металл.
- Не вскрывайте упаковку слитка.
- Сравнивайте не только цену покупки, но и цену обратного выкупа.
- При владении более трех лет НДФЛ платить не нужно.
- Не вкладывайте в золото деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время.