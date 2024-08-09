Икра, пицца, котлеты, салаты: 10 рецептов блюд из кабачков
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО собрали 11 вкусных, простых и небанальных рецептов из кабачков.
Кабачково-куриные котлеты в сливочном соусе
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 500 гр.,
- Кабачок — 2 шт.,
- Яйца — 2 шт.,
- Морковь — 1 шт. небольшого размера,
- Сливки 20% — 400 мл,
- Яйцо — 1 шт.,
- Соль, перец, чеснок, зелень — по вкусу.
Кабачок натереть на средней терке, слегка посолить, дать постоять 10-15 минут и хорошо отжать. Морковь натереть на мелкой терке, соединить с куриным фаршем и яйцом, добавить кабачок и хорошо перемешать. Сформировать котлеты и обжарить на растительном масле до румяной корочки.
Для соуса тщательно смешать сливки, яйцо, черный молотый перец, чеснок и зелень по вкусу.
Поместить котлеты в форму для запекания в один слой, залить соусом и выпекать при 180 градусах 20-30 минут. Перед подачей посыпать зеленью.
Кабачковая икра
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачки — 3-4 шт.,
- Морковь — 2 шт.,
- Болгарский перец — 3 шт.,
- Лук — 2 шт.,
- Помидоры — 6 шт.,
- Растительное масло, соль, перец, чеснок — по вкусу.
Все овощи нарезать на кусочки размером 2-3 см, добавить соль, перец, чеснок и немного растительного масла. Перемешать, выложить в форму для запекания и накрыть фольгой. Запекать в разогретой духовке при 180 градусах около 1 часа, пока все овощи не станут мягкими.
После того, как овощи остынут, пробить их блендером до консистенции, которая кажется вам подходящей (сделать пюре или оставить небольшие кусочки). Кабачковую икру можно подавать в горячем или холодном виде, намазывать на хлеб или тосты.
Вафли из кабачков
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачок — 500 гр.,
- Яйцо — 1 крупное,
- Мука — 3-4 ст. л.,
- Соль — по вкусу.
Кабачок натереть на средней терке, посолить, через 10 минут хорошо отжать. Смешать с мукой и яйцом, добавить соль по вкусу и дать получившемуся тесту постоять 20-30 минут. По желанию можно добавить свежую зелень.
Тесто разместить порционно в вафельнице, слегка смазанной растительным маслом, и выпекать 5-7 минут до хрустящей корочки.
Кабачковые «лодочки»
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачки — 4 шт. среднего размера,
- Фарш говяжий — 500 гр.,
- Лук — 1 шт.,
- Чеснок — 2-3 зубчика,
- Томаты — 300 гр.,
- Сыр сулугуни — 100-150 гр.
Из кабачков сделать «лодочки»: разрезать каждый вдоль и ложкой извлечь центральную часть. Мякоть кабачка измельчить, «лодочки» слегка посолить и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.
Лук мелко нарезать, обжарить в небольшом количестве масла до прозрачности, добавить чеснок и жарить еще 5 минут. Затем добавить фарш и жарить на небольшом огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавить мякоть кабачка, томаты, соль, специи по вкусу и тушить до готовности.
«Лодочки» наполнить готовым фаршем, посыпать сулугуни и отправить в духовку еще на 15 минут.
Диетическая кабачковая пицца
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачок — 2 шт. небольшого размера,
- Яйца — 3 шт.,
- Помидор — 1 шт.,
- Болгарский перец — 1 шт.,
- Колбаса, сыр — по вкусу,
- Соль, перец — по вкусу.
Кабачки нарезать крупными кубиками, протушить на сковороде до мягкости с небольшим количеством масла. Желательно взять сковороду такого размера, чтобы слой кабачков был не более 1 см. Залить тушеные кабачки смесью из яйца, соли и перца и подождать, пока масса схватится, затем положить мелко нарезанные помидор, болгарский перец и колбасу, посыпать тертым сыром и потомить под крышкой около 10 минут на слабом огне.
Хьярья — ближневосточное рагу из кабачков
Фото - © Глущенко Елена / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 гр.,
- Репчатый лук -100 гр.,
- Фарш — 500 гр.,
- Чеснок — 2-3 зубчика,
- Кинза — 1 пучок,
- Кардамон и корица — по вкусу,
- Йогурт или сметана — 500 гр.,
- Яйцо куриное — 1 шт.,
- Мука или крахмал — 1 ст. л.
Обжарить кабачки кружочками с двух сторон, снять и отложить в сторону. В той же сковороде обжарить лук до прозрачности, затем добавить фарш, прожарить до готовности, добавить корицу и кардамон. Вернуть на сковороду кабачки.
Для соуса тщательно перемешать йогурт, муку и яйцо, добавить соль по вкусу и хорошо прогреть на слабом огне, постоянно помешивая, в течение 3-4 минут. Вылить соус на сковороду, добавить мелко нарезанную кинзу и давленный чеснок, прогреть 5 минут и выключить огонь.
Горячие рулетики из кабачка с беконом и сыром
Фото - © Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачки — 2-3 шт.,
- Бекон — 100 гр.,
- Сыр Маасдам — 100 гр.,
- Панировочные сухари — ½ стакана,
- Тертый пармезан — ½ стакана,
- Соль и перец — по вкусу.
Кабачки нарезать полосками толщиной 2-3 мм, слегка просушить бумажным полотенцем. На дно формы для запекания налить немного растительного масла и насыпать пармезан, каждую полоску кабачка с двух сторон обмакнуть в эту смесь, посолить и поперчить. На каждый слайс кабачка положить немного маасдама и кусочек бекона, свернуть рулетиком.
Рулеты выставить на ребро в смазанную маслом форму для запекания, готовить в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
Холодная закуска из кабачков
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.,
- Яйца — 3-4 шт.,
- Мука — ½ стакана,
- Сыр — 100 гр.,
- Чеснок — 3 зубчика,
- Майонез — 3 ст. л,
- Зелень — по вкусу,
- Помидоры — 1 среднего размера.
Кабачки нарезать полосками толщиной 2-4 мм, обсушить бумажным полотенцем. Каждую полоску обмакнуть в муку, яйцо и снова в муку, затем обжарить в небольшом количестве масла с двух сторон, снять со сковороды и оставить на тарелке остывать.
Натереть на мелкой терке сыр, смешать с давленым чесноком, майонезом и зеленью. Каждую полоску кабачка промазать сырно-чесночной намазкой, положить мелко нарезанные ломтики помидора и свернуть в рулетик, для надежности скрепить зубочисткой. Подавать холодными или чуть теплыми.
Кабачки в китайском соево-медовом маринаде
Фото - © скриншот \ YouTube
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.,
- Зелень — ½ пучка,
- Чеснок — 2 зубчика,
- Лимонный сок — 4 ст. л,
- Соевый соус — 2 ст. л,
- Мед — 1.5 ч. л.,
- Растительное масло — 3 ст. л.
Кабачки нарезать как можно более тонкими слайсами, в идеале — толщиной 1 мм (можно использовать овощечистку). Соединить все ингредиенты маринада, перемешать с кабачками и оставить в прохладном месте на 1 час.
Салат со свежими кабачками и плавленым сыром
Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.,
- Плавленый сыр — 130-150 гр.,
- Зелень (укроп, кинза) — по вкусу,
- Чеснок — 2 зубчика,
- Майонез — 2 ст. л,
- Соль — по вкусу.
Плавленый сыр заранее поместить в морозильную камеру.
Кабачки нарезать маленькими кубиками со стороной 7-10 мм, посолить по вкусу, залить кипятком, затем накрыть крышкой и оставить на 20-30 минут.
Натереть на крупной терке сильно охлажденный сыр, добавить мелко нарубленную зелень, выдавить чеснок, смешать с майонезом. С помощью шумовки достать из воды кабачки, дать стечь влаге в течение 3-5 минут, затем смешать с сырной заправкой. Перед подачей дать салату настояться около 10-15 минут.