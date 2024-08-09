Икра, пицца, котлеты, салаты: 10 рецептов блюд из кабачков

В материале РИАМО собрали 11 вкусных, простых и небанальных рецептов из кабачков.

Кабачково-куриные котлеты в сливочном соусе Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Куриный фарш — 500 гр.,

Кабачок — 2 шт.,

Яйца — 2 шт.,

Морковь — 1 шт. небольшого размера,

Сливки 20% — 400 мл,

Яйцо — 1 шт.,

Соль, перец, чеснок, зелень — по вкусу. Кабачок натереть на средней терке, слегка посолить, дать постоять 10-15 минут и хорошо отжать. Морковь натереть на мелкой терке, соединить с куриным фаршем и яйцом, добавить кабачок и хорошо перемешать. Сформировать котлеты и обжарить на растительном масле до румяной корочки. Для соуса тщательно смешать сливки, яйцо, черный молотый перец, чеснок и зелень по вкусу. Поместить котлеты в форму для запекания в один слой, залить соусом и выпекать при 180 градусах 20-30 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Кабачковая икра Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачки — 3-4 шт.,

Морковь — 2 шт.,

Болгарский перец — 3 шт.,

Лук — 2 шт.,

Помидоры — 6 шт.,

Растительное масло, соль, перец, чеснок — по вкусу. Все овощи нарезать на кусочки размером 2-3 см, добавить соль, перец, чеснок и немного растительного масла. Перемешать, выложить в форму для запекания и накрыть фольгой. Запекать в разогретой духовке при 180 градусах около 1 часа, пока все овощи не станут мягкими. После того, как овощи остынут, пробить их блендером до консистенции, которая кажется вам подходящей (сделать пюре или оставить небольшие кусочки). Кабачковую икру можно подавать в горячем или холодном виде, намазывать на хлеб или тосты.

Вафли из кабачков Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачок — 500 гр.,

Яйцо — 1 крупное,

Мука — 3-4 ст. л.,

Соль — по вкусу. Кабачок натереть на средней терке, посолить, через 10 минут хорошо отжать. Смешать с мукой и яйцом, добавить соль по вкусу и дать получившемуся тесту постоять 20-30 минут. По желанию можно добавить свежую зелень. Тесто разместить порционно в вафельнице, слегка смазанной растительным маслом, и выпекать 5-7 минут до хрустящей корочки.

Кабачковые «лодочки» Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачки — 4 шт. среднего размера,

Фарш говяжий — 500 гр.,

Лук — 1 шт.,

Чеснок — 2-3 зубчика,

Томаты — 300 гр.,

Сыр сулугуни — 100-150 гр. Из кабачков сделать «лодочки»: разрезать каждый вдоль и ложкой извлечь центральную часть. Мякоть кабачка измельчить, «лодочки» слегка посолить и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут. Лук мелко нарезать, обжарить в небольшом количестве масла до прозрачности, добавить чеснок и жарить еще 5 минут. Затем добавить фарш и жарить на небольшом огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавить мякоть кабачка, томаты, соль, специи по вкусу и тушить до готовности. «Лодочки» наполнить готовым фаршем, посыпать сулугуни и отправить в духовку еще на 15 минут.

Диетическая кабачковая пицца Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачок — 2 шт. небольшого размера,

Яйца — 3 шт.,

Помидор — 1 шт.,

Болгарский перец — 1 шт.,

Колбаса, сыр — по вкусу,

Соль, перец — по вкусу. Кабачки нарезать крупными кубиками, протушить на сковороде до мягкости с небольшим количеством масла. Желательно взять сковороду такого размера, чтобы слой кабачков был не более 1 см. Залить тушеные кабачки смесью из яйца, соли и перца и подождать, пока масса схватится, затем положить мелко нарезанные помидор, болгарский перец и колбасу, посыпать тертым сыром и потомить под крышкой около 10 минут на слабом огне.

Хьярья — ближневосточное рагу из кабачков Фото - © Глущенко Елена / Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачки — 500 гр.,

Репчатый лук -100 гр.,

Фарш — 500 гр.,

Чеснок — 2-3 зубчика,

Кинза — 1 пучок,

Кардамон и корица — по вкусу,

Йогурт или сметана — 500 гр.,

Яйцо куриное — 1 шт.,

Мука или крахмал — 1 ст. л. Обжарить кабачки кружочками с двух сторон, снять и отложить в сторону. В той же сковороде обжарить лук до прозрачности, затем добавить фарш, прожарить до готовности, добавить корицу и кардамон. Вернуть на сковороду кабачки. Для соуса тщательно перемешать йогурт, муку и яйцо, добавить соль по вкусу и хорошо прогреть на слабом огне, постоянно помешивая, в течение 3-4 минут. Вылить соус на сковороду, добавить мелко нарезанную кинзу и давленный чеснок, прогреть 5 минут и выключить огонь.

Горячие рулетики из кабачка с беконом и сыром Фото - © Фотобанк Лори Ингредиенты: Кабачки — 2-3 шт.,

Бекон — 100 гр.,

Сыр Маасдам — 100 гр.,

Панировочные сухари — ½ стакана,

Тертый пармезан — ½ стакана,

Соль и перец — по вкусу. Кабачки нарезать полосками толщиной 2-3 мм, слегка просушить бумажным полотенцем. На дно формы для запекания налить немного растительного масла и насыпать пармезан, каждую полоску кабачка с двух сторон обмакнуть в эту смесь, посолить и поперчить. На каждый слайс кабачка положить немного маасдама и кусочек бекона, свернуть рулетиком. Рулеты выставить на ребро в смазанную маслом форму для запекания, готовить в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Холодная закуска из кабачков Фото - © Freepik.com Ингредиенты: Кабачки — 2 шт.,

Яйца — 3-4 шт.,

Мука — ½ стакана,

Сыр — 100 гр.,

Чеснок — 3 зубчика,

Майонез — 3 ст. л,

Зелень — по вкусу,

Помидоры — 1 среднего размера. Кабачки нарезать полосками толщиной 2-4 мм, обсушить бумажным полотенцем. Каждую полоску обмакнуть в муку, яйцо и снова в муку, затем обжарить в небольшом количестве масла с двух сторон, снять со сковороды и оставить на тарелке остывать. Натереть на мелкой терке сыр, смешать с давленым чесноком, майонезом и зеленью. Каждую полоску кабачка промазать сырно-чесночной намазкой, положить мелко нарезанные ломтики помидора и свернуть в рулетик, для надежности скрепить зубочисткой. Подавать холодными или чуть теплыми.

Кабачки в китайском соево-медовом маринаде Фото - © скриншот \ YouTube Ингредиенты: Кабачки — 2 шт.,

Зелень — ½ пучка,

Чеснок — 2 зубчика,

Лимонный сок — 4 ст. л,

Соевый соус — 2 ст. л,

Мед — 1.5 ч. л.,

Растительное масло — 3 ст. л. Кабачки нарезать как можно более тонкими слайсами, в идеале — толщиной 1 мм (можно использовать овощечистку). Соединить все ингредиенты маринада, перемешать с кабачками и оставить в прохладном месте на 1 час.