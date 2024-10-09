Discord заблокирован: чем заменить популярный мессенджер

В материале РИАМО читайте о том, чем можно заменить заблокированный в России мессенджер Discord.

Почему заблокировали Discord

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Discord – это бесплатное приложение для голосового, видео- и текстового общения. С помощью мессенджера можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, транслировать экран, отправлять и получать файлы, общаться один на один и в групповых чатах. Сервис стал очень популярным среди геймеров и в корпоративной среде IT. Серверы Discord отличаются приватностью, и именно это делает его привлекательным для различных сообществ. У российских регуляторов мессенджер давно вызывал много вопросов.

8 октября стало известно, что Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Discord. Доступ к нему был ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. А выполнение требований закона необходимо для предотвращения использования мессенджера в целях совершения терактов, вербовки россиян, продажи наркотиков.

Отмечается, что Роскомнадзор направил в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остался неудаленным. Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере шести миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал судебное решение. За многократное нарушение и игнорирование требований Discord и был заблокирован.

Чем заменить Discord

Steam Chat Фото - © Unsplash.com Steam Chat встроен в клиент Steam и состоит из двух основных компонентов – текстового и голосового чата между отдельными лицами и группами. Это бесплатный сервис для геймеров. Пользователи могут создавать индивидуальные и групповые чаты, списки друзей с категориями и панель с избранными пользователями. Есть поддержка видео, твитов, GIF-анимации, смайлов, предпросмотра ссылок. Недостатками сервиса является маленькое поле для сообщений и отсутствие редактирования сообщений после отправки.

Element Фото - © element.io Element позволяет создавать собственные серверы Matrix и управлять ими самостоятельно. Здесь можно обмениваться сообщениями и файлами, создавать приватные и групповые звонки, в том числе и в видеоформате. Можно управлять доступом и отзывать разрешения, есть сквозное шифрование. В Element можно добавлять неограниченное число пользователей, есть «мосты» в другие мессенджеры (Microsoft Teams, Slack, Signal, Telegram и т.д.). Кроме того, доступна корпоративная функциональность, например, поиск в зашифрованной истории, аудит и антивирусная защита. Интерфейс сервиса может показаться сложным, а бесплатным он будет для хостингов с числом пользователей до 200 человек.

Teamspeak Фото - © teamspeak.com Это бесплатное приложение для ПК и мобильных устройств с возможностью создания собственных серверов или присоединения к уже существующим. Сервис способен подключить до одной тысячи пользователей одновременно, активируется в том числе голосом. Здесь доступно шифрование для всего сервера или только для определенных каналов и гибкое администрирование сервера и назначение ролей пользователей. Более того, есть функция регуляции шумоподавления и автоматической коррекции громкости голоса, доступен режим Push-to-Talk для активации микрофона после нажатия горячей клавиши. Из недостатков – невозможность вывести интерфейс программы поверх игры и большое потребление ресурса компьютера.

Wire Фото - © Unsplash.com Wire – это зашифрованное приложение для общения и совместной работы от Wire Swiss. Приложение предлагает зашифрованные чаты, групповые звонки, передачу файлов, голосовых сообщений, рисование и передачу скетчей. Есть возможность синхронизации учетной записи между устройствами, демонстрация экрана и опция удаления истории сообщений. Минусом является то, что в одной конференции могут участвовать не больше 10 человек и отсутствует двухфакторная аутентификация.

Mumble Фото - © Unsplash.com С помощью приложения можно бесплатно создавать собственные серверы для общения. Оно позволяет получать оптимальное качество звука даже при плохом интернете. Еще одной интересной опцией является то, что можно говорить непосредственно конкретному человеку в группе во время игры, чтобы другие члены группы этого не слышали. Есть поддержка стриминга данных с минимальными задержками, сервер настраивается быстро, каналы и пользователи отображаются в сети. Сертификат безопасности генерируется в сети, поэтому пароли не нужны. Недостатками являются сложный интерфейс и возможность одновременного подключения только к одному серверу.

Tox Фото - © freepik.com, Racool_studio Tox – бесплатный сервис с упором на приватность. Здесь доступны сквозное шифрование и модель соединения, где каждый клиент одновременно играет роль сервера, есть поддержка текстовых, голосовых чатов и видеоконференций. Можно обмениваться файлами и демонстрировать экран. К минусам можно отнести невозможность отправлять сообщения тем, кто не подключен к Tox, и зависимость качества подключения от клиентских серверов.

Google Meet Фото - © Unsplash.com Google Meet – это сервис видеосвязи в реальном времени, который используется для встреч и конференций. Он скорее подойдет для компаний, а не для геймеров. Здесь пользователи могут проводить видеовстречи в формате высокой четкости с участием до 30 человек, посещать заранее запланированные сеансы из записей календаря, выбирать ссылку, вводить код конференции и даже звонить со своих смартфонов, если приглашение содержит номер мобильного телефона, используя приложение. Присоединяться можно к любому количеству сессий, а на встречах для администратора есть много возможностей, такие как отключение пользователей. Правда, здесь нельзя создавать собственные серверы для общения.

Яндекс.Телемост Фото - © Unsplash.com Яндекс.Телемост позволяет организовывать видеовстречи без ограничений по времени. Здесь можно устраивать видеовечеринки, собирать конференции с друзьями и встречаться с семьей. Встречи могут объединять до 40 участников. Войти в чат можно, даже если нет аккаунта. Можно заходить через браузеры и с помощью приложения на смартфоне. Можно демонстрировать экран, общаться в чате во время видеовстречи, делиться файлами. Сервис подходит для проведения встреч и онлайн-уроков, но геймеры его пока не оценили.