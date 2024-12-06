Что должно быть на праздничном столе на Новый год Змеи 2025

Что можно готовить для встречи Года Змеи 2025

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Деликатесы

Прежде всего нужно помнить о том, что Змея очень ценит роскошь, поэтому кулинарные изыски должны соответствовать ее натуре. Лучше пусть блюд будет не очень много, но хотя бы пара угощений должны быть необычными, деликатесными.

Фрукты, овощи, зелень

Змея благосклонна к легким блюдам, поэтому овощи, фрукты и зелень должны быть обязательно на праздничном столе. Разнообразные салаты, например, с авокадо, рукколой, шпинатом, нарезки с овощами, украшенные зеленью, – это то, что задобрит Змею. Праздничный стол в принципе должен символизировать стихию дерева, поэтому продукты лучше выбирать натуральные, свежие, а не заморозку.

Рыба и морепродукты

Также нужно приготовить рыбу. Она символизирует спокойствие и удачу. Змея любит утонченность, а нежный вкус рыбы и морепродуктов придется ей очень по душе. Можно запечь рыбу, сделать салаты из нее или, как вариант, подать суши.

Морепродукты могут быть любыми: мидии, креветки или кальмары. Лучше обойтись без блюд с чрезмерными специями, растительным маслом.

Мясо кролика и птицы

Кроме того, Змея – животное все-таки хищное, а потому не обойтись на новогоднем столе и без мяса. Больше всего хозяйка года оценит кролика и птицу – их можно запечь с овощами или же потушить.

Закуски

А украсят праздничный стол разнообразные закуски из орехов, оливок, легкие канапе с сырами, овощами. Фрукты станут идеальным довершением новогоднего стола.