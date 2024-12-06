Что должно быть на праздничном столе на Новый год Змеи 2025
Фото - © Владимир Устенко / Фотобанк Лори
В материале РИАМО о том, чем стоит сервировать новогодний стол, а каких блюд лучше избегать.
Что можно готовить для встречи Года Змеи 2025
Фото - © Фотобанк Лори
Деликатесы
Прежде всего нужно помнить о том, что Змея очень ценит роскошь, поэтому кулинарные изыски должны соответствовать ее натуре. Лучше пусть блюд будет не очень много, но хотя бы пара угощений должны быть необычными, деликатесными.
Фрукты, овощи, зелень
Змея благосклонна к легким блюдам, поэтому овощи, фрукты и зелень должны быть обязательно на праздничном столе. Разнообразные салаты, например, с авокадо, рукколой, шпинатом, нарезки с овощами, украшенные зеленью, – это то, что задобрит Змею. Праздничный стол в принципе должен символизировать стихию дерева, поэтому продукты лучше выбирать натуральные, свежие, а не заморозку.
Рыба и морепродукты
Также нужно приготовить рыбу. Она символизирует спокойствие и удачу. Змея любит утонченность, а нежный вкус рыбы и морепродуктов придется ей очень по душе. Можно запечь рыбу, сделать салаты из нее или, как вариант, подать суши.
Морепродукты могут быть любыми: мидии, креветки или кальмары. Лучше обойтись без блюд с чрезмерными специями, растительным маслом.
Мясо кролика и птицы
Кроме того, Змея – животное все-таки хищное, а потому не обойтись на новогоднем столе и без мяса. Больше всего хозяйка года оценит кролика и птицу – их можно запечь с овощами или же потушить.
Закуски
А украсят праздничный стол разнообразные закуски из орехов, оливок, легкие канапе с сырами, овощами. Фрукты станут идеальным довершением новогоднего стола.
Что точно не стоит готовить на Новый год Змеи
Фото - © Фотобанк Лори
Экзотические блюда и красное мясо
В год Змеи лучше не готовить праздничные блюда из мяса рептилий и экзотических животных. Это не будет гармонировать с энергетикой года. Мясо животных, ассоциирующихся с агрессией, также не лучший выбор для новогоднего стола. Следует избегать мясных блюд и из свинины, телятины или говядины – красное мясо должно быть под запретом.
Жирные и острые блюда
Калорийные и излишне жирные блюда из сала, колбасы, жареное мясо нельзя включать в меню. Это может привести к отягощению организма, а Змея любит все утонченное и легкое. Слишком горячие или острые блюда могут нарушить баланс на уровне энергии.
Консервированные продукты
В год Змеи важно двигаться вперед, совершенствоваться, меняться к лучшему. Поэтому консервы, копченые продукты, которые ассоциируются с застоем или негативом, лучше не ставить на праздничный стол в новогоднюю ночь. К тому же эти продукты насыщены различными добавками, которые хозяйка года точно не оценит.
Замороженные полуфабрикаты
Избегайте также замороженных продуктов – на столе должны быть только натуральные. Именно поэтому стоит исключить из меню полуфабрикаты, магазинные стейки, овощные смеси в пакетах.
Бобовые и злаки
Удивительно, но даже блюд из злаков и бобовых лучше избегать в новогоднюю ночь. Все потому, что такая пища слишком тяжела и груба для утонченной и грациозной Змеи. Что же подавать в качестве гарнира? Например, запеченный картофель или овощи, приготовленные на гриле.
Газированные напитки
Не нужно ставить на стол газированные напитки. Вместо них лучше предпочесть натуральные соки, морсы, чай. Слишком яркие запахи отпугнут Змею, а вместе с ней и удачу от вас.
Десерты
Змея не поклонница сладкого, так что желательно обойтись без пирожных, тортов и конфет.
Как украсить новогодний стол в Год Змеи 2025
Фото - © Фотобанк Лори
Цвета
Конечно, поскольку речь идет о Деревянной Змее, то стоит выдерживать цветовую гамму. Старайтесь ориентироваться на следующие оттенки:
- Темно-зеленый. Это цвет самой Змеи, а также символ богатства и здоровья. Чтобы разнообразить оформление стола, с тонами зеленого можно поиграть – добавить мятные, хвойные, изумрудные, бирюзовые оттенки.
- Золотой. Змея, как и ее предшественник Дракон, очень любит роскошь, поэтому золотые акценты ей очень понравятся. Однако не забывайте, что Змея все же утонченная, так что с золотом не нужно переусердствовать.
- Черный. Да, даже этот цвет уместен в этом году на новогоднем столе. Однако, как и в случае с золотым, его использование должно быть точечным – лишь для придания столу некой загадочности и атмосферности.
Посуда
Кроме цветовой гаммы надо обратить внимание и на посуду. Она должна отражать стихию дерева, поэтому можно использовать деревянные подставки, тарелки природных оттенков, изящные салфетницы.
Украшения
Не лишними будут и живые растения на столе, еловые веточки, зелень. Можно поставить свечи, чтобы они активировали мягкую энергию огня и сделали праздник более уютным и камерным.
Минимализм
Важное правило – все должно быть в меру, избегайте нагроможденности. Не стоит ставить на стол как можно больше декоративных элементов, это точно не понравится хозяйке 2025 года.