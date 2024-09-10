Вольф Мессинг – телепат, экстрасенс или просто артист?

В Советском Союзе имя Вольфа Мессинга знали тысячи людей, его выступления собирали аншлаги, а экстрасенсорные способности не подвергались сомнению. Однако сегодня биография и таланты популярного менталиста вызывают немало вопросов. Подробнее об этом – в материале РИАМО.

Похождения юного Мессинга: цирк и первые фокусы

Фото - © Резников/РИА Новости

Вольф Мессинг родился 124 года назад, 10 сентября 1899 года, в еврейской семье в небольшом городке неподалеку от Варшавы, в то время эта территория входила в состав Российской империи. В детстве посещал начальную школу при синагоге и по планам отца должен был стать раввином. Однако в подростковом возрасте Вольф понял, что религия его не привлекает, поэтому сбежал из дома и отправился скитаться по Европе.

Поворотным моментом в его жизни стала встреча с артистами бродячего цирка. Мальчика приняли в труппу, на первых порах в качестве разнорабочего – он чистил клетки животных, чинил костюмы и обувь артистов. Но со временем стал в цирковом коллективе своим, и один из иллюзионистов научил его некоторым фокусам, в том числе «чтению мысли на расстоянии». Юный Вольф схватывал все на лету, и в итоге «эстрадная телепатия» стала делом всей его жизни.

Популярность в Советском Союзе

Фото - © Леон Дубильт/РИА Новости

С началом Второй мировой войны Вольф Мессинг счел за лучшее перебраться в СССР, чтобы избежать «еврейских чисток» и концлагерей. Здесь он попал в агитбригаду и начал ездить с командой комсомольских активистов по городам и селам Союза. Кроме политической агитации, в «программе» команды было чтение мыслей в исполнении «польского телепата». На фоне мрачных военных будней фантастические фокусы были своего рода отдушиной для зрителей, так что Мессинг довольно быстро, благодаря «сарафанному радио», стал популярен. Кроме агитплощадок, он выступал и на аренах советских цирков.

Добавило популярности иллюзионисту и то, что на собственные деньги он передал фронту два истребителя. Такой широкий жест не мог остаться без внимания, и Мессинг даже получил от товарища Сталина благодарственную телеграмму. Стоит отметить, что аппарат Сталина на подобные телеграммы не скупился, в Советском Союзе их получали сотни людей, которые внесли значительный вклад в приближение Победы. Но в биографии иллюзиониста такой «знак внимания» от вождя был очень кстати.

Так или иначе, по окончании войны сольные выступления Вольфа Мессинга стали очень популярными, зритель охотно шел посмотреть на удивительные таланты иллюзиониста и экстрасенса. В процессе выступлений Мессинг выполнял различные задания, написанные зрителями и запечатанные в конверты, угадывал, что находится у людей в карманах, и исполнял другие «ментальные» фокусы.

Ум, опыт, внимательность – и никакой мистики

Фото - © Резников/РИА Новости

При этом сам Мессинг утверждал, что не верит в паранормальные явления и передачу мыслей на расстоянии, а все его выступления основаны на знании человеческой натуры. Свой успех он приписывал огромному опыту наблюдения за людьми и умению считывать малейшие телесные сигналы, которыми «подопытный» зритель на сцене выдавал свои намерения или мысли. У последнего явления, кстати, есть вполне научное название – идеомоторный акт, при котором представление о сокращении мышц переходит в реальное микросокращение, которое при должном внимании можно уловить.

«Установлено, что определённые мыслительные процессы в мозгу человека вызывают едва уловимые бессознательные движения. Когда человек напряжённо думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются», – рассказывал Вольф Мессинг в интервью. Также он подмечал частоту дыхания человека, биение пульса, движения глаз, тембр голоса – и эти микросигналы помогали ему демонстрировать публике свои удивительные способности.

Конечно, немалую роль в исполнении фокусов играли и ассистентки, которые были обучены подавать «телепату» малозаметные сигналы или говорить условные фразы, чтобы облегчить «чтение мыслей». Помогал фокуснику, разумеется, и жизненный опыт. Как он признавался в интервью, угадать, что у зрителя в кармане, довольно несложно, потому что существует не так уж много вариантов того, что может быть при себе у взрослого человека: часы, платок, авторучка, спички, портсигар… Мессинг составил список из нескольких десятков всевозможных «карманных предметов», а потом, следя за реакцией визави, угадывал, что именно находится в его кармане.

При этом, рассказывал артист журналистам, исполнять этот фокус с детьми было практически невозможно, так как в карманах у них могло оказаться все что угодно, от стеклянных шариков до дохлой мыши.

Свою карьеру иллюзионист с полным правом мог назвать удачной, к концу жизни на его сберкнижке скопилась астрономическая сумма, согласно некоторым источникам – не менее миллиона рублей. Скончался Мессинг в 1974 году через два дня после, казалось бы, успешной операции – у него внезапно отказали почки и случился отек легких. В целом, его судьбу можно было бы назвать интересной, но не исключительной, если бы не «книга мемуаров», которая в свое время наделала много шума.

«Я – телепат» и другие выдумки (с разоблачением)

Фото - © Абрам Штеренберг/РИА Новости

В 1965 году в журнале «Наука и религия» были опубликованы отрывки из мемуаров Мессинга под названием «О самом себе». В них рассказывалось о встречах с учеными и диктаторами, многочисленных сеансах гипноза и телепатии, а также приводились уже сбывшиеся предсказания событий в стране или судеб известных людей.

На самом же деле «мемуары» за экстрасенса написал журналист «Комсомольской правды» Михаил Хвастунов (работавший под псевдонимом Михаил Васильев). Михаил провел с Мессингом некоторое количество бесед, расспрашивая его о жизни и перипетиях, выпавших на его долю. Однако по итогам этих разговоров стало ясно, что ничего паранормального и невероятного в жизни известного артиста не происходило. Но ведь для циркача жизнь, полная удивительных событий, – одно из немаловажных слагаемых успеха! Тогда Васильев (скорее всего, при участии самого Вольфа Мессинга) сочинил ему потрясающую биографию, которая сделала артиста еще более популярной и загадочной личностью.

Целиком книга, которая называлась «Я – телепат», была издана в 1990 году, а позже переиздана под еще более громким названием «Я – телепат Сталина». Это были времена, когда советский человек внезапно стал всюду искать чудеса, ходить на целительные сеансы Кашпировского и Чумака, верить предсказаниям и пророчествам. Возможно, именно поэтому «мемуары» Мессинга были приняты читателями за чистую монету, и их просто сметали с полок.

«Мне предстоит выйти в зал, где сидит почти тысяча человек и все смотрят на меня. Мне надо захватить этих людей, взволновать и удивить их, показывая им мое искусство, которое большая половина из них считает чудесным, удивить и в то же время, не разочаровывая, убедить, что ничего чудесного в этом нет, что все делается силой человеческого разума и воли», – написано в предисловии к мемуарам. Такое откровенное вступление обещает читателю, что автор расскажет о своей жизни честно и без прикрас.

Увы, уже через несколько лет биографы артиста выяснили, что книга буквально нашпигована сомнительными историями, которым нет никакого подтверждения.

Например, в «мемуарах» утверждается, что в 1915 году (в возрасте 16 лет!) юный Вольф был приглашен в гости самим Альбертом Эйнштейном, который в то время жил в Вене. Там, в присутствии Зигмунда Фрейда, Мессинг продемонстрировал свои экстрасенсорные способности, чем сильно поразил ученых. Загвоздка в том, что Эйнштейн не был в Вене в этот период, не имел там квартиры, а с Фрейдом гений-математик познакомился только в 1927 году.

Мемуары повествуют, что до начала Второй мировой Мессинг был фантастически популярен в Польше, его выступления собирали аншлаги, а имя его было у всех на устах. Биографы, впрочем, не поленились изучить все польские журналы о ясновидящих и экстрасенсах за предвоенные годы, и ни в одном из них имя Мессинга не значилось.

Считается «уткой» и история о том, как, якобы по поручению Сталина, гипнотизер смог получить в Госбанке 100 тысяч рублей, предъявив кассиру вместо чека пустую бумажку. «Я подошёл к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100 тысяч…» – повествуют мемуары. На самом деле в те годы чек на такую крупную сумму обналичивался совсем не просто: сперва он попадал к бухгалтеру банка, потом к ревизорам, и уже потом, после тщательной многоэтапной проверки, кассиру разрешалось выдать требуемые деньги. Ловкий финт, описанный в «мемуарах», просто не соответствовал реалиям советской банковской системы.

Дружба и вражда Мессинга с диктаторами

Фото - © П.Минев/РИА Новости

Еще одна впечатляющая история касается предсказаний, якобы перепугавших Гитлера. Когда немецкая армия оккупировала Польшу, во время одного из своих выступлений Мессинг предрек фюреру разгромное поражение и гибель, за что Гитлер едва ли не лично объявил его в розыск и даже предложил награду за его голову – 200 тысяч рейхсмарок.

В итоге Мессинга «по ориентировке» изловил на улице патрульный, и иллюзиониста поместили в местную тюрьму. Однако экстрасенс силой мысли заставил всех охранников зайти к нему в камеру, после чего выскочил за дверь, задвинул за собой засов и сбежал. Подробное изучение архивов Рейха и всевозможной документации военного периода, впрочем, не принесло биографам хороших вестей: о Мессинге не упоминалось ни в одном приказе или листовке, а Гитлер, вероятнее всего, такого имени даже не слышал. История с фантастическим побегом, таким образом, тоже становилась маловероятной.

Еще одна большая часть «биографии» Вольфа Мессинга включает многочисленные встречи со Сталиным, которому он даже якобы предсказал дату его смерти. Однако раскрытые в перестроечные годы архивы аппарата генералиссимуса не содержат ни единого упоминания Мессинга – а ведь все встречи и тем более визиты к отцу народов тщательно документировались.

Вольф Мессинг прожил довольно интересную жизнь, которую то ли «подпортили», то ли украсили выдумки о необыкновенных приключениях. Впрочем, демонизировать Мессинга и упрекать в создании поддельной автобиографии, наверное, все же не стоит. Во-первых, публика действительно ждала, что у такого уникального человека будет невероятная судьба. Во-вторых, сам Мессинг, по воспоминаниям современников, очень плохо говорил по-русски, и самостоятельно написать целую книгу просто не мог. Поэтому все выдумки, которые пересказаны в «мемуарах», вероятнее всего, на совести Михаила Хвастунова. В-третьих, даже если фокусник-менталист и одобрил все эти фантастические истории, это никому не навредило – а доверчивым любителям всего удивительного подарило богатый материал для размышлений и веры в чудеса.