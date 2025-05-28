Тени прошлого: что известно о вернувшемся в Россию после 40 лет в Афганистане «советском солдате»

Подробности о том, что известно про историю Сергея Красноперова, читайте в материале РИАМО.

В Россию вернулся экс-военнослужащий советской армии Сергей Красноперов, которые последние 40 лет жил в Афганистане. 60-летний мужчина решился на такой шаг, поскольку долгие годы не видел родных и хочет получить гражданство РФ. Однако возвращение Красноперова многие общественные деятели оценили неоднозначно, поскольку, по некоторым данным, в Афганистане он мог воевать против собственной Родины.

Как Сергей Красноперов на 40 лет оказался в Афганистане

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В 1985 году советский военнослужащий Сергей Красноперов был взят в плен во время военного конфликта в Афганистане. Прежде, чем попасть к моджахедам, солдат самовольно оставил часть из-за ссоры с сослуживцами — те якобы выманивали у него запасы, чтобы потом менять их на рынке на спиртное, угрожали ему и били. Сбежав из части, Красноперов вскоре столкнулся с моджахедами.

Его история — уникальный случай в летописи афганского конфликта. В то время как официально все пропавшие без вести советские солдаты считались погибшими, Красноперов выжил. Моджахеды пощадили его, но не отпустили на волю, поскольку к тому моменту он знал о них слишком много.

За годы жизни в Афганистане бывший солдат родом из Кургана полностью интегрировался в местное общество: принял ислам, сменил имя на Нурмомад, женился на афганке и воспитал шестерых детей. При этом Красноперов утверждает, что женить его на местной девушке решили моджахеды.

Когда мужчину освободили из плена, у него уже был один ребенок, а его жена была беременна вторым. Этот факт вместе со страхом осуждения и возможной расправы не позволили ему вернуться на Родину — и мужчина на долгие годы остался в Афганистане. «Я строил дороги, работал на электростанции — пытался быть полезным там, где оказался», — рассказал он.

Почему экс-военнослужащий решил вернуться на Родину

22 мая Сергей Красноперов прилетел в Москву, откуда вскоре направился в родную Курганскую область. Он заявил, что хочет получить российское гражданство, а также перевезти на Родину из Афганистана семью с повзрослевшими детьми. Сегодня у Красноперова нет документа, удостоверяющего личность: его прошлый паспорт аннулировала новая афганская власть.

Пожилой мужчина также не является гражданином ни РФ, ни Советского Союза. При этом он отметил, что в случае получения российского гражданства мог бы отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Между тем, оказавшись в России, Сергей Красноперов удивился внешнему виду людей, который сильно изменился со времен СССР — особенно его поразил тренд на увеличение губ.

«Девушки сейчас губы наращивают. Что это? Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — задался вопросом он.

Уже 23 мая Красноперов оказался в Курганской области, где впервые за 40 лет встретился со своей пожилой матерью.

Какие нестыковки нашли в истории «советского солдата» Красноперова

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Возвращение Сергея Красноперова на Родину вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В частности, военкор Александр Коц вспомнил об интервью 15-летней давности, которое дезертир дал журналисту британской газеты The Times Джерому Старки. После возвращения в Россию Красноперов уверял журналистов, что во время Афганской войны бежал из армии из-за издевательств со стороны братьев по оружию.

По словам Коца, «это типичная версия перебежчиков», которую он уже неоднократно слышал. Вместе с тем военкор обратил внимание, что 15 лет назад в Times вышло интервью с Красноперовым. Тогда журналист Джером Старки, который беседовал с бывшим советским военным, говорил, что во время Афганской войны Сергей дважды попался «на продаже армейского имущества» духам.

В интервью же экс-солдат объяснял свое дезертирство не издевательствами сослуживцев, а тем, что не хотел отправляться в колонию. Тогда же Красноперов покинул военную часть и ушел к боевикам, которые приняли его «гостеприимно». В ходе беседы экс-призывник признавался, что также решил «вступить в ряды» душманов.

«Мохаммад-Красноперов говорит, что воевал против своих бывших сослуживцев: "Танки и вертолеты нам очень досаждали. Я чинил пулеметы, ремонтировал орудия. Мы метко стреляли по вертолетам, напугали летчиков, и со временем они перестали прилетать"», — цитирует Коц отрывок из интервью Красноперова британской газете.

Военкор добавил, с этими подробностями «история заиграла другими красками», и он не видит причин для героизации Красноперова.

Почему Красноперова предложили отправить в колонию

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Российский журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев назвал Сергея Красноперова предателем. При этом Медведев обратил внимание на лицемерие Красноперова, который, с одной стороны, возмущается внешностью российских женщин, но с другой — не критикует Афганистан за нарушение прав человека и распространенную в стране педофилию.

«Человек приезжает и сходу начинает рассуждать, как тут что-то не так (...) То есть афганские традиции ему все эти годы были ок? Бача-бази (использование мальчиков-подростков в качестве секс-рабов, ред.), детская проституция, браки с несовершеннолетними девочками. Но именно тут, в России, кругом харам, по мнению Красноперова», — написал в своем Telegram-канале журналист.

Он добавил, что Россия не является родиной Красноперова, но она приняла его.

«А вот к себе самому он не вернулся. И вряд ли сможет. Потому что все про себя понимает» Андрей Медведев журналист и депутат Мосгордумы

В свою очередь авторы Telegram-канала «Zlawyers. Русские юристы» и вовсе призвали отправить Сергея Красноперова в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин».

«Есть два варианта. Избрать для него статью, для которой не существует сроков исковой давности. Например, это статья 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». (...) Иной вариант: обвинить Красноперова в дезертирстве, но указать, что сроки исковой давности не исчислялись, так как Красноперов явно уклонялся от следствия и суда, проживая на территории Афганистана», — подчеркнули юристы.

Стоит отметить, что о какой-либо реакции правоохранительных органов на данное предложение в настоящее время не известно.