Сергей Красноперов, сменивший имя на Нурмомад, встретился с родными

Советский солдат вернулся на родину после 40 лет в Афганистане

В аэропорту России приземлился необычный пассажир — 60-летний Сергей Красноперов, который последние 40 лет прожил в Афганистане. В 1985 году молодой советский военнослужащий самовольно покинул часть после конфликта с сослуживцами и попал в плен, где началась его новая жизнь, сообщает RT .

За годы жизни в Афганистане бывший солдат родом из Кургана полностью интегрировался в местное общество: принял ислам, сменил имя на Нурмомад, женился на афганке и воспитал шестерых детей.

«Я строил дороги, работал на электростанции — пытался быть полезным там, где оказался», — рассказал он.

История Красноперова — уникальный случай в летописи афганского конфликта. В то время как официально все пропавшие без вести советские солдаты считались погибшими, он выжил и создал семью.

Родные уже ждут его в родном городе в Забайкалье, куда он отправится после краткого пребывания в Москве.