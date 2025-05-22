Коц нашел несостыковки в истории «советского солдата» из Афгана Красноперова

Бывший советский солдат Сергей Красноперов, который дезертировал из армии во время службы в Афганистане и прожил в этой стране 40 лет, в интервью 15-летней давности признавался, что воевал против своих бывших сослуживцев. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале , ссылаясь на беседу дезертира с журналистом британской газеты The Times Джеромом Старки.

После возвращения в Россию Красноперов уверял журналистов, что во время Афганской войны бежал из армии из-за издевательств со стороны братьев по оружию. По словам Коца, «это типичная версия перебежчиков», которую он уже неоднократно слышал.

Вместе с тем военкор обратил внимание, что 15 лет назад в Times вышло интервью с Красноперовым. Тогда журналист Джером Старки, который беседовал с бывшим советским военным, говорил, что во время Афганской войны Сергей дважды попался «на продаже армейского имущества» духам. В интервью же экс-солдат объяснял свое дезертирство не издевательствами сослуживцев, а тем, что не хотел отправляться в колонию.

Тогда же Красноперов покинул военную часть и ушел к боевикам, которые приняли его «гостеприимно». В ходе беседы экс-призывник признавался, что также решил «вступить в ряды» душманов.

«Мохаммад-Красноперов говорит, что воевал против своих бывших сослуживцев: „Танки и вертолеты нам очень досаждали. Я чинил пулеметы, ремонтировал орудия. Мы метко стреляли по вертолетам, напугали летчиков, и со временем они перестали прилетать“», — цитирует Коц отрывок из интервью Красноперова британской газете.

Военкор добавил, с этими подробностями «история заиграла другими красками», и он не видит причин для героизации Красноперова.

Ранее 60-летний Сергей Красноперов, сменивший имя на Нурмомад, прилетел в Москву и встретился со своими родными. Мужчина признавался, что после побега из советской армии во время войны в Афганистане он принял ислам, женился на афганке и завел себе шестерых детей.