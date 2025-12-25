Скончалась Вера Алентова — биография всенародно любимой актрисы и причина смерти

Детство, юность и выбор профессии Веры Алентовой

Будущая народная артистка родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области, в семье актеров — Валентина Михайловича Быкова и Ирины Николаевны Алентовой. Отец Веры умер в 1946 году, после его смерти семья переехала в Кривой Рог, там девочка пошла в школу. В последующие годы Вера и ее мама много переезжали — жили на Украине, в Узбекистане, в Сибири и на Урале, среднюю школу Вера окончила в Барнауле.

В 1960 году будущая актриса впервые вышла на театральные подмостки — вместе с матерью отыграла сезон в государственном драматическом театре г. Орска (Оренбургская область). Она была занята в большом количестве спектаклей и к концу сезона твердо решила: актерская стезя должна стать ее будущим. В 1961 году Вера отправилась в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ.

Творческая карьера и личная жизнь Веры Алентовой

В 1965 году, сразу после окончания вуза, молодую артистку зачислили в труппу Московского драматического театра им. Пушкина. Уже в следующем году состоялся и кинодебют Алентовой — она сыграла одну из ролей в драматическом фильме о советских летчиках-истребителях «Дни летные». А в 1975 году состоялся дебют актрисы на телевидении — ей досталась одна из главных ролей в многосерийном мелодраматическим фильме «Такая короткая долгая жизнь».

Всесоюзная популярность и народная любовь пришли к Алентовой после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где актриса сыграла Катю Тихомирову. Эта героиня стала кумиром многих советских женщин: на киностудию «Мосфильм» приходили тысячи писем, в которых «Катерине» рассказывали о самом наболевшем и делились жизненными историями.

«Москва слезам не верит» стала лидером советского кинопроката по итогам 1980 года, лирическую драму о судьбе трех подруг посмотрели более 90 миллионов человек. В 1981-м фильм получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», в том же году, согласно опросам журнала «Советский экран», Алентова была признана лучшей актрисой года.

Далее были роли в картинах «Завтра была война», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Зависть богов», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «И все-таки я люблю…». При этом Вера Валентиновна продолжала служить в театре им. Пушкина, принимая участие практически во всех премьерах и не пропуская ни одного сезона.

С 2011 года Алентова выходила на сцену вместе с супругом Владимиром Меньшовым в спектакле «Любовь. Письма», а режиссером постановки выступила дочь артистов Юлия, это был ее режиссерский дебют. В 2022 году, к юбилею артистки, в Пушкинском театре был поставлен спектакль-бенефис «Мадам Рубинштейн», где Вера Валентиновна исполнила главную роль Хелены.

Всего за долгую творческую жизнь Алентова снялась более чем в трех десятках фильмов и сыграла более трех десятков ролей на сцене — в Московском драматическом театре им. Пушкина и Театре Антона Чехова.

Актриса более 50 лет была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым, он ушел из жизни 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Дочь артистов — Юлия Меньшова — построила карьеру телеведущей и режиссера, а также вместе с матерью преподавала в актерской мастерской ВГИКа.

Причины смерти Веры Алентовой и место прощания с актрисой

Вера Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря 2025 года. Утром она приехала в Московский академический театр им. Маяковского на церемонию прощания с недавно умершим коллегой — Анатолием Лобоцким, с которым она снималась в фильме «Зависть богов».

В зале прощания актрисе стало плохо, бригада скорой медицинской помощи экстренно госпитализировала Веру Валентиновну в Городскую клиническую больницу № 1 им. Пирогова. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь народной артистки, однако все реанимационные мероприятия оказались тщетны: Вера Алентова скончалась. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность или острый инфаркт миокарда. Известно, что в последние месяцы актриса страдала от обострившейся гипертонической болезни.

В этот день, 25 декабря, в день рождения Театра им. Пушкина, Вера Алентова должна была сыграть в спектакле «И будет театр!..».

Прощание с всенародно любимой актрисой состоится 29 декабря в Московском драматическим театре имени Пушкина, которому Вера Алентова отдала 60 лет творческой жизни.