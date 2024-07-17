С ФНС шутить не стоит: 7 знаменитостей, которые задолжали налоги

О том, кто из популярных артистов, коучей и блогеров в последние годы «прославился» из-за неуплаты налогов, рассказываем в материале РИАМО.

1. Павел Прилучный: забыл про налоговую декларацию

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17 июля стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках. Свое ИП Павел Прилучный зарегистрировал еще 10 июля 2008 года, основным видом деятельности значится «Деятельность в области отдыха и развлечений», дополнительными – «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» и «Деятельность в области художественного творчества». Причина заморозки счетов в Сбербанке, Альфа-банке и банке «Открытие» – предприниматель не подал налоговую декларацию в положенные сроки.

После того, как блокировка счетов была предана огласке, Павел Прилучный лично явился в налоговую службу и потребовал снять блокировку со счетов, сообщает телеграм-канал Mash. Отсутствие декларации актер объяснил тем, что много снимался в последнее время и просто забыл о налоговых обязательствах.

2. Елена Блиновская: долг более чем в 900 миллионов рублей

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Елена Блиновская была задержана в 2023 году: основательница курсов личностного роста задолжала налоговой более 900 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении Блиновской: о неуплате налогов в особо крупном размере и об отмывании денег или иного имущества, полученных преступным путем. В настоящий момент Елена Блиновская находится в СИЗО. По совокупности обвинений ей грозит заключение сроком до 16 лет.

3. Анастасия Ивлеева: долг в 20,9 миллиона рублей

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В июне 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой за неуплату 11,4 миллиона рублей. На сегодняшний момент известно, что долг Ивлеевой составляет уже 20,9 миллиона рублей. Сама она ситуацию никак не комментирует.

4. Валерия Чекалина (Лерчек): долг более чем в 300 миллионов рублей

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В 2023 году против Лерчек и ее супруга было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В конце 2023 года дело было прекращено в связи с уплатой налогов. В целом, включая штрафы и пени, Чекалиным пришлось выплатить около 500 миллионов рублей.

5. Инстасамка: долг в 689 тысяч рублей

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В 2023 году часть счетов Дарьи Зотеевой (именно так зовут скандальную певицу) была заблокирована за долг в 689 тысяч рублей. В итоге Дарье пришлось заплатить налоги, после чего она вновь получила доступ к своим деньгам.

6. Филипп Киркоров: долг в 12,3 миллиона рублей

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В декабре 2023 года, после скандальной «голой вечеринки», налоговые органы обратили внимание на финансовое положение многих «звездных» участников, и Киркоров попал в список людей, заинтересовавших ФНС. К 25 декабря за артистом числился долг на сумму более 12,3 миллиона рублей. Киркоров не стал ждать серьезных санкций и погасил задолженность уже к 30 декабря.

7. Валерий Меладзе: долг в 1,8 миллиона рублей

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«Голая вечеринка» и активность ФНС в отношении знаменитостей заставила вспомнить о налоговых обязательствах и Валерия Меладзе: в конце 2023 года он одномоментно погасил долг в 1,8 миллиона рублей.