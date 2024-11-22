HR-эксперт о причинах увольнения хорошо работающих сотрудников

Иногда в компаниях возникают ситуации, когда увольняют эффективных и успешно работающих сотрудников. Каковы причины таких увольнений, к каким последствиям для человека они ведут, почему в госструктурах это более распространенная практика, чем в коммерческих организациях, читайте в интервью.

- Знаете ли вы о случаях, когда компании увольняют хорошо работающих сотрудников? Почему так происходит?

- В моей практике я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда сотрудники обращаются за помощью в случае увольнения. Они хотят получить рекомендации о том, как правильно действовать в таких ситуациях, которые возникают по разным причинам. Например, сотрудник, который хорошо работал на этапе стартапа, когда компания только начинала свой путь, может столкнуться с трудностями, когда компания растет и структура компании усложняется. Ему может быть сложно найти своё место в новой структуре, он может не знать, чем ему стоит заниматься. В таких случаях сотрудник может покинуть компанию, потому что ему комфортно работать только в условиях стартапа, когда нужно делать все и когда он ощущает свою результативность.

Также увольнение может произойти, если сотрудник много лет работает в компании, но там происходят изменения, связанные с политикой управления. Например, может поменяться генеральный директор или кто-то из топ-менеджмента компании.

Опытный и квалифицированный сотрудник не хочет выполнять поручения нового руководителя, если они ему неинтересны. Ему важно развиваться и профессионально расти. В этой ситуации часто возникают конфликтные состояния и напряжения между работником и работодателем, которые разрешаются увольнением первого.

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- В каких компаниях чаще всего прибегают к методам давления на сотрудников – в госструктурах или в частных компаниях?

- Такие ситуации встречаются как в государственных, так и в коммерческих структурах. Сотрудники могут увольняться из-за того, что у них есть мнение, которое может не совпадать с мнением руководства. Например, для руководства важно максимизировать прибыль любыми способами, а для опытного сотрудника имеет большое значение лояльность к продукту, имидж компании и собственный имидж как специалиста на рынке. Когда возникают противоречия между работником и руководством, часто происходит увольнение, потому что для работника имидж компании и его собственный имидж имеют большее значение, чем деньги.

В государственных структурах, как и в других организациях, сотрудник может не соответствовать определенным политическим и внутриполитическим корпоративным требованиям. Он может слишком часто высказывать свое мнение, которое противоречит общей линии или указаниям руководства.

Такие сотрудники предлагают изменения, которые могут угрожать компании проверками или дополнительным вниманием со стороны собственников, владельцев или государственных органов. Никому не нужно дополнительное внимание, поэтому от таких сотрудников стараются избавиться.

- Работает ли такая «мотивация», когда работодатель показывает, что не держится за сотрудников и готов в любой момент с ними расстаться?

- Руководство может декларировать, что не держится за сотрудников и может уволить любого в любой момент. Однако такая политика демотивирует команду и дает понять, что не стоит брать на себя инициативу, так как это может привести к увольнению или недовольству со стороны руководства.

Обычно компании, которые заявляют, что могут легко расстаться с любым сотрудником, и что у них за забором стоит очередь из желающих работать в этой компании, не стремятся развивать персонал и его активность. В таких компаниях часто используется авторитарная система управления, где главное — следовать инструкциям и регламентам. В них не ценят изменения в компании, адаптацию к социальным и экономическим условиям в стране. Такие компании обычно крупные и могут иметь сверхприбыли за счёт административного ресурса, уникальности предложения или услуги, которая является монополией на определенном рынке.

В России есть такие монополисты, и мы все знаем эти компании. Чаще всего они находятся около государственных структур. В них есть политика, согласно которой они не держатся за своих сотрудников и могут уволить их в любой момент. За окном стоит очередь из кандидатов, которые хотят работать в этой крупной монополии. В такой обстановке люди работают по инструкциям и правилам, под жестким контролем руководства. Развитие компетенций, навыков и прочего не является приоритетом. Важно быть удобным и покладистым для руководства. Люди могут выполнять одну и ту же работу годами, и ее эффективность не всегда оценивается. За счет сверхприбыли компании могут позволить себе такую политику.

В коммерческих компаниях, которые существуют в конкурентной среде, ни одна компания не может позволить себе заявлять, что не держится за сотрудников или, что за забором стоит очередь. В таких компаниях часто происходит перетягивание специалистов и команд из одной компании в другую. Руководство держится за своих сотрудников и создает для них условия, чтобы они продолжали эффективно работать.

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- Может ли такой подход привести к insecure overachievers – когда человеку кажется, что он работает плохо, он набирает все больше работы и выгорает?

- В напряженных условиях хорошие специалисты долго работать не могут. Это вызывает дополнительный стресс, тревогу и беспокойство, которые приходится терпеть. Когда человек терпит, уровень его эмоционального напряжения, отношения к компании и эмоциональной реакции в целом возрастает. Со временем он либо начинает эмоционально агрессировать и нападать на руководство, либо окончательно погружается в апатию и беспомощность, полностью закрываясь от стресса. Люди, несущие на себе беспокойство, тревогу и стресс, часто выгорают. Напряжение возникает не только из-за декларативности, но и из-за диссонанса. Каждый сотрудник хочет, чтобы его компетенция, знания и опыт были востребованы и оценены со стороны руководства. Если этого не происходит, если сотрудник не получает поддержки от работодателя и не видит, что его деятельность соответствует ожиданиям компании, он начинает ощущать собственную убогость.

Именно это состояние незначимости создает стресс, беспокойство и тревогу, которые пожирают человека изнутри. Со временем это приводит к тому, что сотрудник либо становится токсичным, создавая конфликтные ситуации на пустом месте, либо полностью закрывается и становится бесполезным для компании. В результате он может покинуть организацию, несмотря на свою экспертизу.