Фаина Раневская: невероятная личность и легендарные изречения
Фото - © Сайт Кинопоиска
В день рождения Фаины Раневской, 27 августа, в материале РИАМО вспоминаем о ее жизни и метких изречениях.
Юные годы и главный жизненный выбор Фаины Раневской
Фото - © Wikipedia.org
Фаина Раневская (Фанни Гиршевна Фельдман) появилась на свет в Таганроге 27 августа 1896 года в обеспеченной еврейской семье. В детском возрасте Фанни была зачислена в Мариинскую женскую гимназию, но успехов в учебе не проявляла и даже один раз осталась на второй год. Как позже признавалась сама Фаина, гимназию она ненавидела, особенно ей не давались математика и грамматика. Приходилось нанимать гувернеров, но и это не приносило сколько-нибудь приличных результатов. На всю жизнь Фаина сохранила нелюбовь к точным наукам, зато с детства обожала музыку и театр.
Окончательно ее судьбу определила постановка «Вишневого сада» в Московском художественном театре, на которую Фанни попала в 1913 году. Девушка твердо решила связать свою жизнь со сценой и даже взяла себе псевдоним – по фамилии героини из любимого спектакля. Впрочем, впоследствии она иногда говорила в интервью, что «Раневской» стала называть себя еще в детстве, потому что постоянно что-то роняла.
Свою артистическую карьеру Фаина начала в 1914 году, когда окончила частную театральную студию и начала выступать на сценах провинциальных театров Крыма. После октябрьской революции 1917 года вся семья Фельдман эмигрировала в Прагу, а вот своенравная Фаина переезжать отказалась – она уже не мыслила себя без российских театральных подмостков.
Работы в театре и кино, сделавшие Раневскую знаменитой
Фото - © РИА Новости
На протяжении следующих десятилетий Раневская сменила множество театров: работала в Москве, Баку, Сталинграде, Архангельске и снова в Москве. В ее послужном списке Камерный театр Таирова, Центральный театр Красной армии, Театр драмы (Московский театр имени В. Маяковского), Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Театр имени Моссовета.
О своей работе Фаина Раневская отзывалась так: «Знаете, как говорил Стендаль: „Когда у человека есть сердце, лучше, чтобы его жизнь не бросалась в глаза”. Это и мой принцип. Вот только не понимаю, как я с таким принципом пошла на сцену. Я сама – застенчивая. Играть боюсь страшно! А играю шестьдесят лет. И все боюсь, боюсь...»
В кино Раневская пришла довольно поздно, в 28 лет, ее первым фильмом стала немая картина «Пышка». Режиссер Михаил Ромм увидел в актрисе типаж, полностью перечеркивающий моду на женские образы 1930-х. Фаина Георгиевна вовсе не была тонкой, легкой, изящной и воздушной – и именно этим привлекла внимание кинодеятеля. Интересно, что сама актриса думала, что ее зовет на съемки популярнейший в то время режиссер Абрам Роом, поэтому сразу согласилась на кинопробы. Впрочем, недоразумение быстро разрешилось, после чего Фаина Раневская и Михаил Ромм прекрасно сработались, и для актрисы открылся путь на большой киноэкран.
Несмотря на огромную популярность в театре, в кино Фаина Георгиевна всю жизнь оставалась актрисой второго плана или эпизодов. Но ее талант был виден даже в небольших ролях. Кстати, фразу «Муля, не нервируй меня!» из фильма «Подкидыш» Раневская ненавидела, но именно этой репликой ее всегда приветствовали дети, встречая на улицах.
Характер и личная жизнь Фаины Раневской
Фото - © Сайт Кинопоиска
Всенародная популярность не принесла актрисе богатства и достатка. «Что-то моя зарплата в театре подозрительно смахивает на сдачу в гастрономе», – говорила она с горечью.
Как рассказывали близкие люди, Фаина Георгиевна была очень гостеприимной и любила дарить ценные вещи всем друзьям: невозможно было уйти из ее дома без флакончика духов, картины или книги. Актриса была человеком широкой души и даже не закрывала входную дверь – и этим, к сожалению, часто пользовались жулики. Из ее квартиры регулярно пропадали ценные вещи, но она не придавала этому особого значения: как она сама признавалась, в ней с детства отсутствовал интерес к накопительству.
О своей личной жизни Фаина Раневская предпочитала не распространяться. Лишь однажды в интервью призналась: «Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого я любила – не любили меня. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной».
Изречения Фаины Раневской
Фото - © скриншот
В Интернете можно найти сотни «крылатых фраз» Фаины Раневской. Самые ярые поклонники ее творчества полагают, что как минимум треть из них – выдуманные. Однако стоит отметить, что Фаина Георгиевна прожила очень долгую и яркую жизнь, общалась и дружила с десятками известных людей и за это время, конечно, успела высказать немало небанальных суждений, которые характеризуют ее личность, характер и богатый жизненный опыт. Большинство изречений, которые приписывают Фаине Раневской, соответствуют ее харизме и умению подмечать детали и делать выводы. Приводим некоторые из ее изречений:
- Первым поэтом был тот, кто сравнил женщину с цветком, а первым прозаиком – тот, кто сравнил ее с другой женщиной.
- Миф о том, что женщинам нужны только деньги, придуман мужчинами, у которых денег нет.
- Жить в согласии в семье очень просто – один из супругов должен все время соглашаться.
- Уважающая себя женщина не будет переживать из-за излишней полноты. Она в форме, просто это форма бегемота, например.
- В моем тучном теле сидит очень даже стройная женщина, но ей никак не удается выбраться наружу. А учитывая мой аппетит, для нее, похоже, это пожизненное заключение.
- Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза.
- Если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее.
- Женщины – это не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски.
- Семья – это очень серьезно, семья заменяет человеку все. Поэтому, прежде чем завести семью, необходимо как следует подумать, что для вас важнее: все или семья.
- Любые прекрасные отношения можно испортить, начав выяснять их.
- Обидно, что дурой назвали, ведь придется соответствовать.
- Нет ничего глупее зуба мудрости, ума от него не прибавляется, а боли вон сколько.
- Конечно, счастье за деньги не купить. Вы только посмотрите на все эти цены!
- Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить.
- Бог мой, как я стара – я еще помню порядочных людей!
- Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе – зло, ты ему – конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет.
- Так хочется махнуть на все рукой! Никак не могу решить, с чего же начать.
- Умные мысли всегда приходят с опозданием. Все потому, что дурные норовят пролезть без очереди.
- Чего только люди не делают, чтобы ничего не делать!
- Вечная память гарантирована только тому, кто умер в долгах.
- Даже если знаешь 15 языков – русский все равно нужен. Мало ли, на ногу что упадет или радость надо выразить.
- Одно из самых серьезных моих детских заблуждений – что если человек взрослый, значит он умный.
- Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.
- Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.
- Мы неправильно живем: либо сожалеем о том, что уже было, либо ужасаемся тому, что будет. А настоящее в это время проносится мимо, как курьерский поезд.
- Как коротка жизнь и как много желающих ее испортить!
- Будущее так быстро становится прошлым, что его просто не успеваешь заметить.
- Я однажды попробовала представить жизнь без смерти. Получился такой ужас, что захотелось немедленно умереть!
- Я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что буду делать после смерти.