Фаина Раневская: невероятная личность и легендарные изречения

В день рождения Фаины Раневской, 27 августа, в материале РИАМО вспоминаем о ее жизни и метких изречениях.

Юные годы и главный жизненный выбор Фаины Раневской

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Фаина Раневская (Фанни Гиршевна Фельдман) появилась на свет в Таганроге 27 августа 1896 года в обеспеченной еврейской семье. В детском возрасте Фанни была зачислена в Мариинскую женскую гимназию, но успехов в учебе не проявляла и даже один раз осталась на второй год. Как позже признавалась сама Фаина, гимназию она ненавидела, особенно ей не давались математика и грамматика. Приходилось нанимать гувернеров, но и это не приносило сколько-нибудь приличных результатов. На всю жизнь Фаина сохранила нелюбовь к точным наукам, зато с детства обожала музыку и театр.

Окончательно ее судьбу определила постановка «Вишневого сада» в Московском художественном театре, на которую Фанни попала в 1913 году. Девушка твердо решила связать свою жизнь со сценой и даже взяла себе псевдоним – по фамилии героини из любимого спектакля. Впрочем, впоследствии она иногда говорила в интервью, что «Раневской» стала называть себя еще в детстве, потому что постоянно что-то роняла.

Свою артистическую карьеру Фаина начала в 1914 году, когда окончила частную театральную студию и начала выступать на сценах провинциальных театров Крыма. После октябрьской революции 1917 года вся семья Фельдман эмигрировала в Прагу, а вот своенравная Фаина переезжать отказалась – она уже не мыслила себя без российских театральных подмостков.

Работы в театре и кино, сделавшие Раневскую знаменитой

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На протяжении следующих десятилетий Раневская сменила множество театров: работала в Москве, Баку, Сталинграде, Архангельске и снова в Москве. В ее послужном списке Камерный театр Таирова, Центральный театр Красной армии, Театр драмы (Московский театр имени В. Маяковского), Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Театр имени Моссовета.

О своей работе Фаина Раневская отзывалась так: «Знаете, как говорил Стендаль: „Когда у человека есть сердце, лучше, чтобы его жизнь не бросалась в глаза”. Это и мой принцип. Вот только не понимаю, как я с таким принципом пошла на сцену. Я сама – застенчивая. Играть боюсь страшно! А играю шестьдесят лет. И все боюсь, боюсь...»

В кино Раневская пришла довольно поздно, в 28 лет, ее первым фильмом стала немая картина «Пышка». Режиссер Михаил Ромм увидел в актрисе типаж, полностью перечеркивающий моду на женские образы 1930-х. Фаина Георгиевна вовсе не была тонкой, легкой, изящной и воздушной – и именно этим привлекла внимание кинодеятеля. Интересно, что сама актриса думала, что ее зовет на съемки популярнейший в то время режиссер Абрам Роом, поэтому сразу согласилась на кинопробы. Впрочем, недоразумение быстро разрешилось, после чего Фаина Раневская и Михаил Ромм прекрасно сработались, и для актрисы открылся путь на большой киноэкран.

Несмотря на огромную популярность в театре, в кино Фаина Георгиевна всю жизнь оставалась актрисой второго плана или эпизодов. Но ее талант был виден даже в небольших ролях. Кстати, фразу «Муля, не нервируй меня!» из фильма «Подкидыш» Раневская ненавидела, но именно этой репликой ее всегда приветствовали дети, встречая на улицах.

Характер и личная жизнь Фаины Раневской

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Всенародная популярность не принесла актрисе богатства и достатка. «Что-то моя зарплата в театре подозрительно смахивает на сдачу в гастрономе», – говорила она с горечью.

Как рассказывали близкие люди, Фаина Георгиевна была очень гостеприимной и любила дарить ценные вещи всем друзьям: невозможно было уйти из ее дома без флакончика духов, картины или книги. Актриса была человеком широкой души и даже не закрывала входную дверь – и этим, к сожалению, часто пользовались жулики. Из ее квартиры регулярно пропадали ценные вещи, но она не придавала этому особого значения: как она сама признавалась, в ней с детства отсутствовал интерес к накопительству.

О своей личной жизни Фаина Раневская предпочитала не распространяться. Лишь однажды в интервью призналась: «Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого я любила – не любили меня. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной».

Изречения Фаины Раневской

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В Интернете можно найти сотни «крылатых фраз» Фаины Раневской. Самые ярые поклонники ее творчества полагают, что как минимум треть из них – выдуманные. Однако стоит отметить, что Фаина Георгиевна прожила очень долгую и яркую жизнь, общалась и дружила с десятками известных людей и за это время, конечно, успела высказать немало небанальных суждений, которые характеризуют ее личность, характер и богатый жизненный опыт. Большинство изречений, которые приписывают Фаине Раневской, соответствуют ее харизме и умению подмечать детали и делать выводы. Приводим некоторые из ее изречений: