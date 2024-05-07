«Девочка-Бэтмен»: история борьбы Луны Феннер за здоровье и красоту

Луна Феннер – малышка, которая родилась с огромным родимым пятном на лице. Из-за формы пятна ее назвали девочкой «с маской Бэтмена». Луна перенесла несколько операций, а сейчас проходит очередной этап лечения в клинике Санкт-Петербурга. Об истории уникального ребенка рассказываем в материале РИАМО.

Смертельно опасная «Маска Бэтмена»

Фото - © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Луна Феннер родилась в марте 2019 года в США и считалась бы совершенно здоровым ребенком, если бы не огромное родимое пятно, которое покрывало большую часть лица.

«Она пришла ко мне в маске супергероя», – сказала мать девочки после родов.

Медики установили, что пятно – это меланоцитарный невус, обычно доброкачественное состояние клеток кожи, вырабатывающих пигмент. Чаще всего невусы не представляют опасности, но их врожденная разновидность имеет шансы переродиться в меланому – смертельное раковое заболевание кожи. По мнению онкологов, такая меланома у маленького ребенка может развиться очень быстро, поэтому уже в первые месяцы жизни Луны ее мать волновал не только эстетический аспект, но и вопрос сохранения здоровья и жизни малышки.

Девочка «с маской Бэтмена» стала известна в нашей стране в 2019 году, когда ее, шестимесячную, привезли в клинику Краснодара. Как рассказывала мать Луны, Кэрол, в США врачи предлагали многоступенчатые операции под общим наркозом (около 80 вмешательств в течение пяти лет), которые могли серьезно подорвать здоровье малышки. За быстрое и эффективное удаление настолько большого невуса никто браться не решался. Основная сложность заключалась в том, что нужно было проводить операции на тонкой и очень чувствительной коже век, к тому же требовалось сохранить ребенку симметрию лица и мимические функции, не повредив многочисленные нервные окончания.

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Первая операция в семь месяцев

Фото - © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Родители исследовали любые возможности спасения дочки, обращались в разные клиники мира и в итоге выбрали способ лечения, предложенный краснодарскими медиками. Российские онкологи сообщили, что от невуса можно будет избавиться под местной анестезией, с помощью метода фотодинамической терапии с применением лазера. Весь процесс лечения, по мнению медиков, должен был занять около полутора лет.

На подготовку к первой операции потребовалось несколько недель, и в октябре 2019 года краснодарские врачи рапортовали о первых положительных результатах. А уже весной 2021 года онкологи сообщили: фотодинамическая терапия «расправилась» со всеми клетками, склонными к перерождению в злокачественные, и меланома Луне больше не угрожает.

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Трудные шаги Луны Феннер к красоте

Фото - © Сергей Пивоваров/РИА Новости

После операции на лице Луны остались огромные рубцы, которые занимали почти 60 процентов лица – это неизбежно, когда происходит вмешательство такого объема и сложности. Кэрол, конечно, была предупреждена о таких последствиях, она видела фотографии пациентов, прошедших подобную процедуру, и понимала, что за восстановление красоты лица дочери придется еще побороться. В 2021 году семья вернулась в США, чтобы, после отдыха, снова приехать в Россию уже с целью решить эстетические проблемы.

Планировалось, что Кэрол и Луна приедут в Россию уже в 2022, чтобы закончить лечение. Оно было необходимо хотя бы потому, что из-за лазерного воздействия левое веко ребенка не могло до конца закрываться во время сна, что грозило развитием рецидивирующего конъюнктивита. К тому же обширные рубцы могли помешать нормальному и симметричному росту лица. Но в 2022 году семья не смогла прилететь в Россию для завершения терапии и вернулась к вопросу эстетической хирургии только в конце 2023 года.

Решение вернуться в нашу страну Кэрол приняла не сразу. Еще в Майами, на родине Луны, девочке провели небольшую операцию на веке, но мать малышки пришла к выводу, что полученный эффект далек от совершенства и связалась с пластическими хирургами из Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ в Санкт-Петербурге.

К слову, Кэрол консультировалась с питерскими медиками и до первых операций, и впоследствии, когда ей были нужны советы о том, как обращаться с послеоперационными рубцами. Несколько месяцев после не слишком удачной операции в Майами женщина размышляла о том, кому доверить восстановление лица своей дочери, и остановилась на российских врачах. Как сообщала Кэрол, на ее решение повлиял просмотр десятков фотографий «до» и «после». Количество пациентов, вернувших себе красоту в питерской клинике, впечатлило американку.

Весной 2024 года Луна с мамой снова приехали в Россию, и 19 апреля малышке провели первую операцию. Ей вживили под кожу головы так называемые экспандеры – тканевые баллоны, которые постепенно наполняют физраствором, растягивая кожный покров. Когда излишки здоровой кожи станут достаточно большими, их можно будет пересадить на место рубцов. Медики планируют, что первые пересадки можно будет провести уже в июне. Тогда же, возможно, удастся и справиться с проблемой смыкания левого века. Сами врачи называют случай Луны «медицинским вызовом» и уверены, что им удастся добиться отличных результатов.

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Луна – маленькая знаменитость

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

Понятно, что в младенчестве Луна еще не понимала, что происходит вокруг, но понемногу привыкала к вниманию большого количества людей. С первых дней жизни ее регулярно возили на обследования и процедуры, так что медицинские манипуляции она привыкла считать обыденностью. Операции по лазерному удалению невуса начались, когда малышке было семь месяцев, и завершились, когда ей исполнилось два года. На протяжении всего этого времени она часто становилась объектом внимания не только врачей, но и соседей по больнице, и прохожих на улицах. Как отмечала Кэрол, девочка довольно легко переносила медицинские процедуры и охотно общалась со всеми, кто изъявлял желание поздороваться с нею или поиграть.

Сейчас девочке «с маской Бэтмена» уже пять лет. О ней знают не только в России и США, но и во всем мире. Возможно, то, что ее узнают на улицах, влияет на ее восприятие происходящего в больничных стенах: она понимает, что все медицинские манипуляции делаются для ее блага и о ней беспокоятся множество людей.

Кэрол отмечает, что имплантацию экспандеров Луна перенесла хорошо, через несколько дней после операции уже делала зарядку в палате. Сейчас она с нетерпением ожидает того момента, когда ее лицо станет таким же гладким, как у мамы. Но впереди у малышки еще пять операций и несколько лет лечения – план врачей по эстетическому восстановлению лица рассчитан до конца 2026 года.

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