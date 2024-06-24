Переполох во Франции: жена Эммануэля Макрона – транссексуал?

Последние несколько лет в европейском обществе циркулируют слухи о том, что жена нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона – Брижит – родилась мужчиной и сделала себе операцию по смене пола. Несмотря на постоянное опровержение этих домыслов, с каждым годом появляется все больше журналистов, которые погружаются в историю вопроса и приводят свои данные либо соглашаются с теми, которые уже были обнародованы в социальных сетях и в СМИ. В материале РИАМО – о том, откуда растут слухи о первой леди Франции.

Как познакомились Эммануэль и Брижит Макрон

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Знакомство нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона с будущей супругой Брижит произошло, когда он учился в иезуитской школе La Providence, располагающейся в Амьене. Брижит там преподавала французский язык, литературу, а еще была руководителем драматического кружка.

Больше всего людей удивляет разница в возрасте на момент знакомства и зарождения чувства между будущими супругами: Эммануэлю Макрону тогда было всего 15 лет, а Брижит – 39. Более того, будущая первая леди Франции была уже замужем и воспитывала троих детей.

Брижит и Эммануэль Макрон сблизились, когда вместе ставили одну пьесу. В своих чувствах будущий президент признался, когда ему было 16 лет. От этой новости его родители не были в восторге: они считали, что сын встречается с дочерью учительницы, но не с ней самой. И когда правда всплыла наружу, они попросили Брижит не общаться с Эммануэлем до его 18-летия. Будущая первая леди на это ответила, что ничего не может обещать, ведь их чувства очень сильны.

Затем родители Макрона отправили его учиться в элитный лицей в Париже, но даже эта разлука не помешала ему поддерживать с Брижит общение и постоянно звонить ей.

Когда Макрону исполнилось 18, встречаться с Брижит он стал открыто. Однако этот факт лишь добавил проблем. Как затем делилась со СМИ одна из подруг Брижит, почти все знакомые и друзья будущей первой леди отвернулись от нее и не хотели с ней разговаривать. Кроме того, свои отношения с Макроном Брижит скрывала от своего тогдашнего мужа, банкира Андре-Луи Озера. Однако однажды он узнал о связи своей жены на стороне, пришел в ярость и разорвал отношения. Официально развод они оформили в 2006 году. Спустя год Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона.

Откуда появились слухи, что Брижит – трансгендер

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В начале декабря 2021 года во французских соцсетях стали активно обсуждать идею, что Брижит Макрон – это на самом деле мужчина, который сделал операцию по смене пола, то есть она трансгендер.

К такому выводу пришли «независимая журналистка» (как она сама себя называет) Наташа Рей, несколько лет жизни посвятившая исследованию родословной Брижит (и вложившая в это дело свои собственные деньги) – семьи Тронье, а также Ксавье Пуссар, редактор издания Faits et Documents («Факты и документы»), которое распространяется только по подписке за 40 евро.

Изначально внимание Рей привлекло телосложение первой леди Франции. Женщина утверждала, что даже пластические хирурги согласны с ее мнением, что Брижит – транссексуалка. Кроме того, Брижит, по словам Рей, – это Жан-Мишель Тронье, ее брат. Об этом свидетельствует некий семейный снимок из архива, где запечатлен мальчик, чертами лица являющийся копией Брижит, а вот «истинная» Брижит, маленькая девочка на коленях у матери, совсем не похожа на себя нынешнюю.

В соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Роскомнадзора в 2022 году) стали разлетаться многочисленные сообщения среди сторонников этой теории. В ход шли фотографии первой леди: обсуждали ее «мужскую» фигуру, позы и даже пышные густые волосы, нетипичные для ее возраста, намекая на парик. Кто-то из пользователей интересовался, почему со стороны властей нет никаких опровергающих фактов.

Стали в то время также появляться посты, в которых эти слухи называли скандалом государственной важности. Тогда же у первой леди сдали нервы, и она наняла себе адвоката, который должен был защищать ее интересы. Однако общественность поразил тот факт, что основной акцент иска направлен не на то, что мадам Макрон оклеветали, а на упоминание трансгендерности, которое якобы является «розжигом в обществе трансфобии».

Ксавье Пуссар также утверждал в своем исследовании, что прошлое Брижит было «вылизано» до блеска, а сама первая леди всегда появляется только в сопровождении охраны и двух пиарщиков, которых лично отобрал ее супруг. Именно они следят за тем, что и как говорит Брижит, чтобы она не «разболтала чего лишнего».

Еще один странный факт – отсутствие Брижит на похоронах ее бывшего мужа, с которым она прожила почти 20 лет.

В YouTube под конец 2021 года вышло четырехчасовое видео Амандин Рой, 52-летней ясновидящей, где она вместе с Наташей Рей рассказывала зрителям о трансгендерности первой леди. То видео посмотрели сотни тысяч раз. Усугубили ситуацию люди, верящие в теории заговоров – они стали репостить видео и лишь разносить эти слухи дальше.

Вскоре Рой и Рей были обвинены в клевете и оштрафованы на 850 и 400 футов стерлингов соответственно.

Новые доказательства трансгендерности Брижит

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В марте 2024 года американский политический исследователь, телеведущая Кэндис Оуэнс, близкая к Дональду Трампу, опубликовала в Daily Mail свою статью, в которой призывает Брижит Макрон доказать общественности то, что она не является мужчиной, обнародовав фотографии из своего детства, и рассказать о прошлом.

«Эммануэлю Макрону потребовалось бы всего 3 секунды, чтобы развеять эти слухи, но он, похоже, не способен на это», – говорит Оуэнс.

Также Оуэнс сделала акцент на том, что она взялась за это расследование, желая доказать, что эти слухи и теории заговора – это просто чьи-то выдумки, но вышло все совсем наоборот.

Женщина отметила, что не собирается останавливаться в своем расследовании и доведет дело до конца. Она призвала и других журналистов присоединиться к ней и сообщила, что даже готова пожертвовать своей репутацией.

В качестве новых доказательств мутного прошлого Брижит телеведущая приводит видеозапись 1977 года, в которой некий трансгендер Вероник дает интервью. Его голос как две капли воды похож на голос самой первой леди.

Далее Оуэнс снова отсылает к уже ранее обнародованным данным, утверждающим, что первая леди – это Жан-Мишель Тронье, брат «настоящей» Брижит, а сама она якобы погибла еще в 1961 году.

Телеведущая также напоминает о том, что некоторые политики могли шантажировать семью Макрон, чтобы те хранили молчание. Например, о прошлом Брижит знает Карл III, но не раскрывает подробности. Монарх при встрече с главами других государств всегда целует руки первым леди, ведь так гласит этикет, однако с Брижит он почему-то предпочитает рукопожатие.

Что говорят эксперты о Брижит Макрон

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Французские эксперты и общественные лидеры сходятся во мнении, что все это – тщательно спланированная акция, чтобы еще сильнее подорвать авторитет правящего президента накануне выборов. Сообщения о трансгендерности Брижит множатся в геометрической прогрессии, и это очень похоже на продуманный политический ход.

Весной во Франции пройдут очередные выборы президента, и в политической гонке основными соперниками Макрона выступят кандидаты с правыми позициями и лозунгами. Среди них не только Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», но и еще более правый политик Эрик Земмур, который даже получил в народе прозвище «французский Трамп», поскольку выступает за высылку мигрантов. Именно правые кандидаты могут использовать этот ход, «очерняющий» Брижит, в своих интересах.

Впрочем, есть и еще одно мнение: интерес к истинному биологическому полу Брижит подогревается и самим Макроном, ведь его супруга якобы собирается доказать в суде, что она женщина, а это своеобразный козырь и тоже пиар-ход.

Россияне о Брижит Макрон

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Интерес к Брижит Макрон возник не только в Европе, первую леди Франции обсуждают и россияне. К постам в телеграм-каналах и во «Вконтакте» можно встретить самые комментарии о первой леди и вообще всей этой истории о ее родословной.

«Ой, отстаньте уже от нее», «ничего не понятно. Я думала, это вообще переодетый Панин [российский актер, – прим.ред]», «я запуталась», «Даже если это неправда, но какой же шикарный сценарий для фильма может получиться! Нетфликс где? Что там Симпсоны показывали?», «Остановите глобус, я сойду…», «Все тарологи, астрологи говорили, что в 2024 мир вскроет много секретов, разоблачений и правды… но е-мае, если это так, то ух…», «Надо пригласить всех к Малахову в шоу!», «Она просто страшная, это бывает у француженок», «Не увидела,,чтобы она с молодости на мужчину была похожа», «Макрон уже даже своих достал, раз ему уже такие истории приписывают…».

Судебное дело о клевете

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По информации французской газеты Le Monde, в 2022 году Брижит Макрон подала жалобу на клевету на двух женщин, которые в декабре 2021 года разместили на YouTube видео, утверждающее, что когда-то она была мужчиной по имени Жан-Мишель. В прошлую среду они предстали перед судом. Причем суд по обвинению в клевете проходит на фоне безумной кампании по досрочным парламентским выборам, созванной президентом Эммануэлем Макроном после того, как крайне правые разгромили его партию на выборах в парламент Евросоюза.

Амандин Рой, самопровозглашенный духовный медиум, предстала перед судьей, чтобы ответить на вопросы об интервью, которое она провела с Наташей Рей, независимой журналисткой, причем сама Рей не явилась в суд из-за болезни. Ни 46-летний президент, ни 71-летняя первая леди также не присутствовали в суде.

«Предрассудки огромны, они распространились повсюду», — сказал адвокат Брижит Макрон Жан Энноки. Он потребовал по 10 000 евро (10 750 долларов США) в качестве компенсации за Брижит Макрон и ее брата. Дезинформация распространилась даже на Соединенные Штаты, где Брижит Макрон подверглась нападкам в уже удаленном видео на YouTube.