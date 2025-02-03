сегодня в 19:31

Журналистка Наташа Рэй просит убежище в РФ из-за преследования во Франции

Американская журналистка Наташа Рэй, желающая выяснить секреты молодости супруги президента Франции Брижит Макрон, запросила политическое убежище в России, ссылаясь на преследование во Франции, сообщает «Царьград» .

Исследование жизни первой леди Франции стало фокусом внимания Наташи Рэй. Она пообещала доказать, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной.

Свое намерение журналистка огласила недавно, но давление со стороны адвокатов президентской пары уже начало проявляться. В связи с этим журналистка обратилась за поддержкой к российскому депутату Петру Толстому, запросив политубежище в РФ.

Основная причина обращения Рэй — юридические преследования. Она опубликовала результаты своего расследования на видео и в Facebook*.

По словам ее адвоката Франсуа Данглеана, журналистка сталкивается с судебным преследованием в Апелляционном и Кассационном судах.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской. Запрещена в РФ.