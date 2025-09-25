Завершаем старые дела: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2025

Неприятные факты всплывут наружу: общие тенденции октября 2025 года для всех знаков зодиака

Фото - © Freepik.com

Плутон в октябре выходит из петли ретроградности, а вместе с тем пора подводить итоги тех дел, которые были начаты в январе-феврале 2025 года. Кто-то наконец оформит развод, кто-то найдет работу мечты, а кто-то, напротив, соберет все силы в кулак и уволится с неприятной работы. Так или иначе, нас ждет завершение некоторых дел, которые тянутся уже несколько месяцев.

Меркурий переходит в знак Скорпиона, так еще и сразу же делает напряженную комбинацию вместе с Плутоном. Сейчас могут всплывать нелицеприятные факты о нас, которые долгое время обсуждались за нашей спиной. Если вам есть что скрывать, держите язык за зубами, а если вдруг захочется пооткровенничать, делайте это только с самыми близкими людьми.

Венера в знаке Девы призывает рационально и прагматично смотреть на своего партнера. Розовые очки бьются стеклами внутрь, романтика куда-то пропадает. Но если вам отношения дороги, это время можно потратить на съезжание и обустройство быта. Вторая половина октября принесет заметное облегчение.

Марс будет идти по знаку Скорпиона. Это отличное время для достигаторов, но не очень хорошее время для спутников и спутниц тех партнеров, которые были замечены на изменах. Скорпион склоняет Марс к сексуальным утехам и разнообразию в постели, поэтому людей со слабой волей может тянуть на сторону.

Гороскоп по знакам зодиака на октябрь 2025 года

Овен заключает выгодные сделки

Фото - © Freepik.com

Октябрь для вас будет богат на вопросы, связанные с партнерскими отношениями. Возможно, вам предстоит решать имущественные проблемы с супругом, а может быть, придется заключать выгодные сделки с бизнес-партнерами по работе. При помощи правильной коммуникации вам удастся обойти денежные препоны. Можно хорошо себя проявить на рабочем месте: показав свои навыки с выгодной стороны, вы можете заручиться поддержкой от начальства. Вторая половина месяца будет более благоприятной для вас: успехи в карьере, улучшение взаимоотношений в семье, выгодные приобретения поднимут вам настроение надолго.

Телец наслаждается дарами жизни

Фото - © Freepik.com

Во второй месяц осени Тельцы могут вдоволь насладиться гедонистическим образом жизни. Даже если вам не свойственны походы по ресторанам и музеям, в октябре вы захотите проводить свое время именно так. Хорошо складываются дела и на работе — вы не боитесь дополнительных задач, а в ответ можете претендовать на приятную премию. Не стоит только распыляться на много дел сразу: выполняйте все постепенно. А вот в личной жизни стоит быть аккуратнее: вы можете быть излишне агрессивны по отношению к своему партнеру и тем самым обидеть его. Если вам отношения дороги, постарайтесь в любой непонятной ситуации искать компромисс и слушать свое сердце.

Близнецы может побыть ребенком

Фото - © Freepik.com

Дела домашние занимают вас как никогда. И это неспроста: вам помогает планета Венера, которая идет по вашему четвертому дому гороскопа. Устройте генеральную уборку и приведите свое жилище в порядок: поверьте, вам сразу станет «легче дышать», а мысли в голове внезапно устаканятся и встанут на свои места. В октябре у вас очень много творческой энергии, которая буквально ищет выхода наружу — не запрещайте себе побыть ребенком и хотя бы порисовать для души. На работе дела складываются менее позитивно. Несмотря на то, что энергии у вас много, порой приходится делать слишком много всего, и вас это не устраивает — хочется отдыхать. Придется искать некую золотую середину.

Рак задумается над рождением ребенка

Фото - © Freepik.com

В октябре хорошо проходят любые поездки в черте города и в ближайшие населенные пункты. Во время одной из таких поездок вы можете завести весьма полезные знакомства, которые сыграют в дальнейшем добрую службу. Полезно в этом месяце наводить порядок в документах и заниматься бумажными делами. Не пора ли сменить паспорт или обновить водительские права? Кстати, это отличное время и для покупки своего автомобиля. В любовных делах все тоже идет хорошо: вы можете задуматься над пополнением в семье, правда, ваш партнер может не сразу оценить эту затею. Потребуют вашего внимания и ваши родители. Навестите их, если давно не виделись.

Лев радуется стабильности в финансах

Фото - © Типляшина Евгения / Фотобанк Лори

Октябрь принесет стабильность в финансовой сфере. Не то чтобы вам хватало на крупные покупки, но уверенность в завтрашнем дне вы точно будете чувствовать, а вместе с этим будет улучшаться и настроение. Впрочем, побаловать себя мелкими покупками будет хорошей идеей. Помимо финансов вас будет занимать учеба. В это время полезно проходить курсы повышения квалификации, смотреть в интернете различные уроки по интересующим вас темам, а также делиться своими новыми знаниями с окружающими. А вот в семье все не так гладко: возможны кратковременные конфликты, которые внезапно разгораются и так же спонтанно гаснут. Примите на себя роль дипломата: в спорах не участвуйте, но пытайтесь примирить близких.

Дева радует окружающих своей красотой

Фото - © Freepik.com

Вы сейчас как никогда прекрасны, а все потому, что Венера шагает по вашему первому астрологическому дому гороскопа. Этим стоит умело пользоваться: налаживайте нужные контакты, выходите в люди — сейчас как никогда просто обратить на себя внимание окружающих. С финансами могут быть непродолжительные проблемы, но здесь вам помогут близкие друзья. Возможно, кто-то из них предложит вам совместный проект, который в дальнейшем будет приносить вам приятный доход. Будьте осторожны в дороге: возможны непредвиденные ситуации, которые заставят понервничать.

Весы хочет побыть наедине с мыслями

Фото - © Freepik.com

Помимо того, что сейчас у вас время вечеринок и встреч с друзьями и близкими, периодически вас все же тянет в одиночество: хочется побыть наедине со своими мыслями и переживаниями, да и просто отдохнуть, перезагрузиться. Время стоит тратить с умом: сейчас подходящий момент для того, чтобы навести порядок в своей душе и мыслях. Если вы давно хотели обратиться к психологу, то вот он знак! Вообще октябрь будет достаточно медитативным и спокойным. Если у вас и будут заботы, то касаться они будут финансовой сферы. А все потому, что кто-то очень любит потакать своим желаниям.

Скорпион проводит время с друзьями

Фото - © Freepik.com

Марс в вашем знаке, а вместе с ним и энергия, бьющая ключом. Вы сейчас способны на очень многое ради достижения своих целей. Если вы откладывали какие-то дела в дальний ящик, самое время вспомнить про них и все-таки довести до конца. Хорошо складываются отношения в социуме, особенно с близкими друзьями. Вы как будто заново друг друга открываете и хотите проводить много времени вместе. Если вы давно планировали завести какие-то социальные сети или онлайн-блог, то в октябре удача будет на вашей стороне — можно за короткий срок набрать много подписчиков.

Стрелец готов к повышению

Фото - © Фотобанк Лори

В октябре вас могут одолевать какие-то внутренние страхи, с которыми будет довольно трудно совладать. Здесь помогут медитация и, как ни странно, занятия спортом. Но можно и обратиться к близким людям, чтобы выговориться и получить грамотный совет. На работе вас ценят и даже могут предложить повышение, правда, вместе с этим придут и новые обязанности, к которым вы можете не быть готовыми. Но не стоит заранее отказываться от подвернувшейся возможности построить карьеру: трудности временны, а начальство вас будет поддерживать.

Козерог встречает родственную душу в поездке

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Октябрь складывается благоприятно для Козерогов. Вы знаете, чего хотите, и идете к своей цели семимильными шагами. Если вдруг вы встречаете некие трудности, то обращаетесь к близким людям и обсуждаете проблемы в узком кругу. Благоприятно во второй месяц осени отправиться в длительное путешествие в далекую страну — поездка сложится очень хорошо и принесет много радостных эмоций. Если вы сейчас одиноки, то велика вероятность за границей встретить того самого человека, с которым вы захотите провести остаток жизни.

Водолей устал от работы

Фото - © Фотобанк Лори

Как же надоела работа! Постоянно появляются какие-то срочные неотложные дела или мелкие проблемы, требующие вашего внимания. Хочется все бросить в одночасье и уйти в свободное плавание! Но не спешите принимать такие спонтанные решения. Все наладится, а вот вашу неуемную энергию можно направить в созидательное русло. Особенно благоприятно, если это созидательное русло как-то будет связано с высшим образованием, повышением квалификации, поездками за границу или духовным развитием. Вас это может увлечь настолько, что любые рабочие проблемы будут казаться вам ерундой.

Рыбы проводит второй медовый месяц с половинкой

Фото - © Фотобанк Лори

Октябрь — месяц, когда Рыбы наслаждаются партнерскими отношениями. Ваша вторая половинка радует вас как никогда прежде, в паре царит идиллия и полное взаимопонимание. Наслаждайтесь этими теплыми на эмоции днями как можно более полноценно: устраивайте свидания, ходите на прогулки, посещайте театры или кино. Остальные дела вас мало волнуют, однако стоило бы. Какая-то кризисная ситуация из прошлого может напомнить о себе, но вы будете ее всячески игнорировать. Что ж, возможно, это тоже вариант решения проблемы.