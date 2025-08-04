Тяга к свободе: гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние в августе 2025

Общие тенденции: нестабильное время беспокойства и тревоги

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9 августа 2025 года состоится очередное полнолуние. Произойдет это в свободолюбивом и мятежном знаке — Водолее. Его управитель, Уран, привнесет в нашу жизнь много беспокойства и тревоги. Даже если все, казалось бы, идет своим чередом и какие-либо форс-мажоры исключены, все равно подспудно нас будет одолевать чувство, будто в любой момент эта идиллия, как карточный домик, развалится в любую минуту. Это чувство нестабильности будет охватывать нас довольно долго — с 4 по 16 августа.

Также стоит обратить внимание на свое социальное положение. В период полнолуния можно попасть в не самую приятную ситуацию, которая выставит нас в неприятном свете, и придется потратить немало сил, чтобы восстановить доверие и уважение окружающих.

Много внимания потребуют любые взаимоотношения с людьми. Например, вас долго беспокоит, что соседи слушают музыку в неположенное время. И в период полнолуния у вас может наступить точка кипения, когда вы уже не можете больше терпеть этих меломанов и идете поговорить с ними и даже пригрозить полицией. Однако в глубине души вы будете осознавать, что этот ваш разговор сильно испортит отношения с соседями. Поэтому будьте готовы, решая одну проблему, к появлению других.

Благоприятно данное полнолуние будет для тех людей, у которых какое-либо дело долго стояло на паузе или развивалось в вялотекущем режиме. Теперь же процесс пойдет гораздо быстрее, получив второе дыхание. Именно поэтому хорошо возвращаться к тем делам, которые по какой-либо причине было невозможно завершить.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Фото - © Freepik.com

Овен: Вам внезапно захочется разорвать контакты с некими людьми, которых вы считали долгое время друзьями. Делать это нужно не раздумывая — дышать вам тут же станет легче.

Телец: Резкие перемены возможны на рабочем месте. Как взлеты, так и падения. Если вы давно хотели сменить работу — сейчас лучшее для этого время.

Близнецы: Вновь дают о себе знать высшее образование или курсы повышения квалификации. Вы можете обнаружить, что вам недостает некоторых навыков и вы с радостью кидаетесь в омут с головой в новые знания.

Рак: Могут дать о себе знать прежние стрессовые ситуации, с которыми, как вам казалось, вы уже давно разобрались. Но теперь будет поставлена точка уже окончательная.

Лев: Вы несколько устали от своего постоянного партнера — или он устал от вас. Вы можете захотеть отдохнуть друг от друга. Не переживайте, к расставанию это не приведет, зато привнесет новые эмоции в отношения.

Дева: Ваши обязанности на работе внезапно меняются: то ли приходится осваивать новый функционал, то ли вы бунтуете против устоявшихся правил. Обратите внимание и на свое здоровье — некий симптом заиграет новыми красками.

Весы: Берите с собой блокнот и ручку — свежие творческие идеи будут атаковать вас повсюду, успевайте только их записывать. Также вы можете и внезапно влюбиться, правда, это будет «романтика без обязательств».

Скорпион: Домашние дела могут поставить в тупик — решать их придется безотлагательно. Возможно временное проживание в другом месте: захочется ненадолго сменить обстановку и отдохнуть от близких.

Стрелец: Предстоит много поездок по городу, но вы им будете рады. Вообще период достаточно суетливый, он обещает много встреч, общения и знакомств. Можете найти документ, который когда-то потеряли.

Козерог: Возможны внезапные крупные траты, к которым вы не будете готовы. Придется решать, стоят ли они того, или же «жаба» все-таки победит. Зато возможны и поступления денег в виде премий и подарков.

Водолей: Что-то в вашей жизни идет не по плану: готовились к одному, а получаете другое. Но это даже хорошо! Внезапные перемены как никогда кстати и принесут с собой массу позитивных событий.

Рыбы: Захочется попрощаться с некоторыми привычками, к которым вы буквально «прикипели». Кто-то захочет скинуть лишний вес, кто-то — бросить курить, а кто-то откажется от любимых пончиков в кофейне за углом.