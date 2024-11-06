«Сорок сороков»: что это за организация и какова ее миссия

В материале РИАМО рассказываем об общественном движении «Сорок сороков» и о том, чем занимаются активисты организации.

Почему движение названо «Сорок сороков»

Фото - © Wikipedia.org

Название движения «Сорок сороков» восходит к фразеологизму «Москва – город сорока сороков церквей». Впервые выражение было озвучено на Стоглавом соборе, который проходил в 1571 году. В то время административно-территориальные единицы столицы назывались сорокáми, и каждая церковь в городе относилась к одному из сороков. По некоторым данным, в каждом сорокé в 17 веке насчитывалось более 40 церквей. В более общем смысле «сорок сороков» употребляется как синоним выражения «очень много».

Организаторы движения «Сорок сороков» подразумевают, что число их сторонников не поддается исчислению, и все они объединены общей верой и общими устремлениями.

«Сорок сороков – по старой русской традиции выражение, означающее неиссякаемость, необъятную огромность… Воинство Христово должно быть «несть числа», «сорок сороков»… Вот мы и приняли такое название для своего движения», – поясняет один из лидеров организации Андрей Кормухин.

Позиция движения «Сорок сороков»

Фото - © Wikipedia.org

На официальном сайте «Сорок сороков» позиционирует себя как «общественное движение, состоящее из православных христиан, но открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности».

Движение было учреждено 1 июня 2013 года. Инициаторами стали общественный деятель Андрей Кормухин (брат певицы Ольги Кормухиной) и мастер спорта международного класса по боксу Владимир Носов. Формально поводом для создания организации православных активистов стало выступление Pussi Riot и «информационная кампания, направленная против Русской Православной Церкви».

В тот момент своей основной задачей организаторы движения видели защиту храмового строительства в рамках проекта «200 храмов». Чуть позже в число целей движения вошли защита РПЦ, защита прав и свобод православных христиан, а также «защита традиционных для большого Русского мира православных ценностей».

В числе декларируемых организацией постулатов есть, например, такие: «Глубинная причина национальных бедствий – разрыв союза с Богом, который был заключен нашим народом тысячелетие назад», «Мировым сообществом Россия воспринимается как последний оплот традиционных консервативных ценностей, в основе которых лежат евангельские заповеди», «По сути, вопрос уже стоит ребром: православие или смерть».

Подать заявку на вступление в «Сорок сороков» может любой человек, который предоставит персональные данные (ФИО, контакты, место проживания), а также сформулирует причины, по которым он хочет стать членом данной общественной организации.

Чем занимается «Сорок сороков»

Фото - © Официальный канал ДСС

В рамках своей деятельности участники движения, в частности, организовывают гуманитарную помощь жителям Донбасса, ведут социальную работу с воспитанниками детских домов, бездомными и заключенными, ведут пропаганду здорового образа жизни в рамках направления «Православие и спорт».

Также организация активно выступает за повышение демографии в Российской Федерации.

На сайте движения отмечается, что если за 20 лет в России не увеличится количество многодетных семей с 7 до 50 процентов, то к концу века цивилизация исчезнет вместе с ее носителями.

«Запрет на склонения к абортам — это объективно адекватный подход на текущий момент, а не вопрос ограничений прав. Если мы хотим бороться за свою демографию, то такие тенденции необходимы, и демонизировать их — это стрелять себе в ногу… Если запрет на склонение к абортам позволит еще на несколько процентов сократить число убийств нерожденных детей, это уже будет существенный успех», – декларирует официальный телеграм-канал движения.

В октябре 2024 года лидер организации Андрей Кормухин предложил создать в России сеть православных детских домов для детей, зачатых в результате изнасилования.

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Протестные инициативы движения «Сорок сороков»

Фото - © Официальный канал ДСС

В 2017 году Андрей Кормухин стал инициатором бойкота фильма Алексея Учителя «Матильда» – картины об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению общественника, картина – настоящее «кощунство над Верой, святыми именами и Отечеством». Общественная оценка фильма была неоднозначной, против «Матильды» выступили, в частности, Рамзан Кадыров, Наталья Поклонская и ряд церковных иерархов. В итоге неблагоприятный информационный фон заметно снизил кассовые сборы фильма, премьера которого все-таки состоялась в октябре 2017 года.

В 2019 году «Сорок сороков» подписало открытое письмо против принятия закона о профилактике домашнего насилия.

Во время пандемии COVID-19 руководство движения опубликовало петицию с требованием открыть для верующих православные храмы на время Пасхи (храмы, в итоге, все-таки не открыли). Интересно, что в отношении пандемии у лидера организации существует собственная конспирологическая теория. В одном из интервью Андрей Кормухин отмечал, что страх перед COVID-19 используется для управления обществом и подавления людей, при этом вакцинация, изоляция и иные методы борьбы с вирусом могут быть частью плана «мирового правительства» по сокращению населения.

За что борется движение «Сорок сороков»

Фото - © Официальный канал ДСС

Только за 2024 год активисты движения «Сорок сороков» написали несколько десятков заявлений в правоохранительные органы. Под особый контроль православных общественников подпадают, в основном, публичные персоны – звезды эстрады, рэперы, деятели искусства и инфлюэнсеры, которые, по мнению активистов, оскорбляют духовные и нравственные ценности православных верующих, либо нарушают закон или общественный порядок.

Например, в июле 2024 года «Сорок сороков» направили заявление в полицию с требованием проверить треки Канье Уэста на наличие оскорбительных высказываний в адрес русских женщин. Однако проверка показала, что оскорблений в текстах найти не удалось.

В августе 2024 года под пристальный взгляд активистов попала Анастасия Ивлеева и ее лапшичная с неоднозначным названием Suck It (с англ. «соси это»). «Сорок сороков» подали заявление в ФАС, однако ведомство заявило, что нарушения закона о рекламе выявлено не было.

В октябре 2024 года «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Адвокат певца в ответ заявил, что «в любой картинке и в любом выражении, в любой фразе можно найти именно то, что ты хочешь найти», поэтому обращение активистов не будет иметь для артиста никаких последствий.

Также осенью 2024-го прошло сразу два «рейда» активистов против лже-целителей. Сначала «Сорок сороков» сорвали «творческую встречу» гипнотизера Анатолия Кашпировского. Через несколько недель директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов отправил заявления генеральному прокурору и председателю СК РФ с требованием проверить деятельность «экстрасенса» Сергея Коновалова, который устраивает массовые сеансы исцеления в Москве и других городах России. Результаты проверки «чудотворца» пока не обнародованы.

6 ноября 2024 года «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress, где в отзывах о товаре покупатели размещают «порнографические» снимки в купленном на интернет-площадках нижнем белье. По мнению авторов заявления, если такие фотографии увидят дети, это может причинить вред их здоровью и развитию. Учитывая, сколько тысяч фото нижнего белья уже размещено на сотнях площадок в Интернете, у активистов движения впереди огромный фронт работ.

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