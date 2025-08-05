Обломов в тренде: что такое бедроттинг и почему он стал так популярен у зумеров

Что такое бедроттинг

Фото - © Яна Проничева / Фотобанк Лори

Амбассадором бедроттинга можно смело назвать Илью Обломова, главного героя одноименного романа Ивана Тургенева. Именно он умел расслабляться и не жаждал активной деятельности. Он, как и современные люди в нынешнее время, даже мог не готовить, а пользоваться доставкой еды — достаточно было крикнуть «Захаааар!». Зумеры нашли его образ жизни очень привлекательным — и придумали бедроттинг (bed rotting, англ. - «загнивание в постели»).

Больше не надо стремиться к совершенству, быть максимально продуктивными, успевать всегда и везде, придерживаться принципов ЗОЖ. Достаточно разложить вокруг кровати книги, журналы, еду, питье, ноутбук, телефон и не вылезать из постели целый день. А можно и больше. Валяйтесь, пока не почувствуете себя отдохнувшим.

Тренд на бедроттинг охватывает соцсети. Ролики с тенденцией набрали уже почти 300 миллионов просмотров по хештегу #bedrotting. Снимают их блогеры для того, чтобы нормализовать такой вид отдыха. Ведь как часто мы, отдыхая в постели, чувствуем вину за «непродуктивность». Принято же отдыхать на природе или как минимум сменив вид деятельности (заняться уборкой в доме, например). Теперь же можно смело весь день листать ленту соцсетей, обложившись одеялами и подушками, поедая сухарики и запивая все кока-колой. И никакого стыда.

Кому нравится бедроттинг

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Бедроттинг особенно пришелся по вкусу представителям поколения Z, то есть людям, родившимся в период с 1997 по 2012 год. Считается, что зумеры больше остальных поколений подвержены стрессу и тревоге. Недавнее исследование холдинга MetLife показало, что лишь 31% зумеров считают себя здоровыми людьми, тогда как старшее поколение имеет более высокий показатель. Молодежь сейчас чувствует себя очень подавленной, напряженной и выгоревшей. Кроме того, оставляет желать лучшего и психическое здоровье. Именно поэтому зумеры так старательно ищут путь к балансу.

Что говорят психотерапевты о бедроттинге

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова говорит, что стоит разделить два понятия – лежание в кровати как вид обычного пассивного отдыха и «бедроттинг», когда речь идет уже о психологически нездоровом времяпрепровождении.

В лежании в кровати как таковом нет ничего нового, кроме сопутствующей ему виртуальной реальности и его общедоступности.

«Теперь этот способ отдохнуть и прийти в себя или просто развлечься открыт более широкому кругу людей, а не только аристократам, как было раньше. Прогресс подарил человечеству (хотя и не всему) невероятные возможности, удобства и комфорт – лежать в кровати стало проще и занятнее», — дополняет Димитрова.

Есть ли польза от бедроттинга

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

В бедроттинге, по словам специалиста, действительно есть много плюсов.

«Это пассивный отдых, который может многое дать: психологическую перезагрузку, гармонию, укрепление чувства идентичности (ощущение себя), личностное развитие и, что важно, „заземление”, стабилизацию эмоционального состояния, радость и успокоение — особенно если повседневная деятельность наполнена постоянной занятостью, общением, напряжением», — поясняет психотерапевт.

Однако для того, чтобы валяние в постели было действительно полезным, стоит придерживаться нескольких правил.

«Стоит такой отдых планировать и дозировать, а также иногда чередовать занятия: в какой-то день почитать книгу, в другой – посмотреть фильм, а в третий – просто полежать подумать, помечтать. Мы не замечаем, как мало времени у нас остается на чистые мысли, обработку и осмысление нашего опыта, размышления о главных вопросах жизни – ведь сформирована привычка практически каждую свободную минуту заполнять каким-либо контентом», — утверждает Катерина Димитрова.

Кроме того, если хочется интеллектуального досуга, говорит эксперт, можно вспомнить и про настольные игры (есть для одного игрока), логические загадки, головоломки, судоку и так далее, желательно в бумажном, тактильном виде. Можно выделить на такой отдых в кровати несколько часов в неделю или устраивать периодически разгрузочный выходной.

Психотерапевт Димитрова также предупреждает, что в бедроттинге крайне важна дисциплина: новостные ленты и визуальный контент в неограниченном объеме очень соблазнительны, но приводят к тревоге, зависимости, депрессии, ухудшению зрения, осанки, сна и другим проблемам со здоровьем.

«Для полного восстановления хорошо работает классическая рекомендация чередовать пассивный отдых с активным (прогулки, хобби, спорт, путешествия), а также личный отдых – с общением» Катерина Димитрова клинический психолог

Чем опасен бедроттинг

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Когда лежание в кровати дозировать уже не получается, и оно становится длительным и неконтролируемым, не прибавляющим сил – то есть бедроттингом в прямом смысле, — это сигнал срочно обратить внимание на свое физическое и ментальное здоровье. Почему человек может хотеть практиковать бедроттинг? Эксперт выделяет несколько пунктов:

синдром хронической усталости,

нервно-психическое истощение,

зависимость от соцсетей (если человек не в силах самостоятельно оторваться от них),

синдром выгорания (как результат действия длительных профессиональных стрессов, высокой умственной, коммуникативной и эмоциональной нагрузки).

Особенно опасным бедроттинг может оказаться, если уже совсем нет сил и желания встать с кровати, помыться, поесть, сделать вообще что-либо.

«Возможно, присутствует депрессивное расстройство, и в таком случае необходимо обязательно проконсультироваться с врачом-психиатром», — предупреждает эксперт.

Также бедроттинг, особенно в сочетании с интернетом, может стать формой эскапизма — бегства от неприятных жизненных ситуаций или офлайн-реальности как таковой, с которой человек не умеет справляться. А если досуг в кровати регулярно снимается на камеру, то это уже бедроттинг для создания контента, ради внимания, одобрения со стороны подписчиков, а не настоящий отдых.

Что делать, если бедроттинг надоел, а вылезти из кровати не получается

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Психотерапевт Катерина Димитрова приводит два способа прервать свое нахождение в постели экологичным способом.