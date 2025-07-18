Новый тренд: свадебные торжества со славянскими традиционными мотивами

В материале РИАМО — о новом тренде на свадьбы, который набирает обороты.

Свадьбы в духе древних славян в 2025 году

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Главный тренд лета 2025 года — славянские русские свадьбы. Особенно бешеным успехом пользуется он у зумеров, которые ранее уже заинтересовались отечественными исполнителями, популярными в 90-е — например, Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой.

Вообще интерес ко всему русскому и прошлому растет с каждый годом. Большинство (86%) зумеров увлекаются русской культурой в Сети, а еще 78% представителей поколения Z испытывают ностальгию по временам, в которых не жили, следует из исследования «ВКонтакте». Молодежь увлекается советской эстетикой, а также мемами и играми, вдохновленными русской культурой, например Atomic Heart.

Ведущий свадеб Дмитрий Колесьянкин говорит, что такие свадьбы со славянскими русскими мотивами — нечто более глубокое, чем может показаться на первый взгляд. Подготовка к ним требует большей отдачи в изучении традиций, практик и смыслов, важных для предков. «Обычно такие свадьбы проходят в максимальной близости к природе, чтобы рядом протекала река, раскинулся лес или шумела степь. Ведь главная цель таких свадеб — не веселье, а нахождение в ритме с природой и вселенной, ведь во главе угла у предков была матерь-природа, а также объединение родов», — рассказал эксперт.

Традиции свадьбы в славянском стиле

Фото - © Волменских Анастасия / Фотобанк Лори

Древнеславянская свадьба состояла из нескольких обязательных элементов.

Выбор невесты/жениха

У всех славянских племен выбор жениха и невесты проходил по-разному. Но были тем временем самые распространенные способы — хоровод, венки и кража одежды.

Так, например, если говорить о хороводе, то девушки двигались в одну сторону, а юноши в другую. Если они столкнулись спинами — значит, сложилась новая пара.

Более незамысловатый способ предполагал наличие двух цветочных венков. Девушки плели по два венка и пускали их по воде. Юноша должен был вернуть венок избраннице, а второй она надевала ему на голову в знак согласия стать его невестой.

Желание побыть воришкой предполагал третий способ. Девушки оставляли на берегу реки свои белые рубашки, а мужчины должны были их украсть. Вернуть их они могли только после получения согласия на вступление в брак.

Шутливые похороны невесты

Когда невеста была выбрана, следовал очередной этап — ее «похороны». Невеста должна была «умереть» для своей семьи. Девушку трижды омывали, а она должна была горько плакать — все для того, чтобы она могла «возродиться» между тремя мирами: Навью (миром мертвых), Явью (миром живых) и Правью (миром богов). Затем на девушку надевали «фату» — плотную белую ткань. И снять ее мог только ее жених.

Хождение по кругу

Еще один важный обряд — хождение вокруг дерева. В этот момент надо было обращаться к верховным богам и предкам, чтобы они благословили на брак. Также это являлось символом единства и бесконечности жизни.

Конечно, в современном мире вряд ли кто-то будет следовать этим обрядам, однако зумеры, например, не против даже попрыгать через костер — так в древности очищались от всего плохого, чтобы вступить в брак уже «чистыми» и обновленными.

Как оформить свадьбу в стиле древних славян

Фото - © Малышев Андрей / Фотобанк Лори

Если вы хотите сыграть свадьбу в духе наших предков, то в первую очередь надо определиться с локацией. Идеальным вариантом, например, будет русская изба с историческими окнами и крупным дымоходом.

Еще неплохой вариант — ресторан в лесу в этническом стиле, обязательно с элементами натурального дерева.

Подойдет и загородный отель или усадьба на природе. Но самое аутентичное празднование получится, пожалуй, в открытом поле с колосьями и стогами сена. Правда, здесь придется хорошенько потрудиться над оформлением.

Ориентироваться при декоре следует на натуральные цвета — зеленый, синий, белый и красный. Можно добавить немного коричневого и бежевого. Так, например, хорошим решением будет украсить деревянные столы белыми скатертями с красными узорами, вазами с декором под хохлому, полевыми цветами. Вместо стульев можно предпочесть скамейки и положить на них мягкие белые или красные подушки с «деревенскими» узорами.

Обратите внимание и на посуду — идеально подойдет именно глиняная или деревянная.

Какую еду подавать к столу на славянской свадьбе

Фото - © Галина Савина / Фотобанк Лори

Каких-либо ограничений в еде, как правило, раньше не было. Более того, чем еды больше, тем лучше. Лучше всего отдать предпочтение мясным блюдам и различным салатам. Обязательно наличие славянских напитков — кваса, медовухи или морсов.

Приготовить можно:

Блины, пирожки.

Жареное мясо — любое.

Запеченная рыба.

Маринованные грибы и другие соленья (например, квашеная капуста).

Селедку, красную икру.

Вместо торта — пирог. Можно подать к столу и каравай как дань традициям.

Как одеться на славянскую свадьбу

Фото - © Смирнова Лидия / Фотобанк Лори

Оформление локации — еще полдела. Главное — как будут выглядеть невеста, жених и гости. Будет лучше, если жених и невеста попросят всех соблюдать определенный дресс-код. Например, женщинам подойдут стилизованные платья в светлых оттенках изо льна или хлопка, с традиционным орнаментом. Мужчины могут надеть рубашку изо льна и шаровары.

А вот молодоженам стоит продумать свои наряды более досконально. Так, невеста может облачиться в белый сарафан с красными узорами и выбрать венок вместо фаты (Или же фату пришить к цветочному венку). На ноги можно надеть тканевые сапоги или балетки, по цвету напоминающие солому. Не забудьте и про аксессуары — серьги, браслеты и обереги.

Жениху стоит посмотреть в сторону старославянской рубахи и брюк (или шароваров). Кстати, ему тоже не стоит отказываться от украшений, даже если в обычной жизни он не носит никакие аксессуары.