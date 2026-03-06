сегодня в 17:26

Новый iPhone 17e: характеристики, когда выйдет, сколько будет стоить в России

В материале РИАМО — о новинке от купертиновцев, которую можно приобрести уже на следующей неделе.

Дата презентации и начала продаж iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

Международный рынок

О новом iPhone 17e купертиновцы сообщили 2 марта. Несмотря на отсутствие полноценной презентации, к которым привыкли Apple, устройство появилось на официальном сайте. Предварительные заказы стартовали 4 марта, а полноценные продажи начнутся уже 11 марта.

Российский рынок

Хотя компания Apple официально прекратила прямые поставки техники в Россию, отечественный рынок ожидает скорое появление iPhone 17e практически сразу вслед за мировым релизом. Российские продавцы активно закупают новинки и обеспечивают доставку покупателям.

Внешний вид и конструкция iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

Смартфон сохранил внешний облик своего предшественника. Корпус модели представляет собой точную копию дизайна iPhone 16e. Лицевую панель защищает новое поколение стекла Ceramic Shield 2, которое обеспечивает повышенную прочность экрана.

Дисплей и цвета iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

Экран остался неизмененным: это классический 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и характерным широким выступом («челкой») сверху.

Что касается цветов, iPhone 17e доступен теперь в трех вариантах окраски: черный, белый и новая розовая расцветка, отсутствовавшая ранее.

Камеры у iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

Задняя сторона телефона оснащена одним модулем Fusion-камеры на 48 мегапикселей. Благодаря новому сенсору стало возможным получение фотографий с двукратным увеличением путем кадрирования оригинального кадра размером 24 МП. Основная фронтальная камера также осталась без изменений — это модуль на 12 мегапикселей.

Аккумулятор и зарядка iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

Емкость батареи пока остается тайной, однако заявлено, что iPhone 17e способен продержаться в режиме непрерывного воспроизведения видео в течение 26 часов. Этот показатель соответствует предыдущему поколению устройства. Важно отметить новую поддержку технологии MagSafe, позволяющей заряжать телефон с помощью магнитного крепления мощностью до 15 Вт. Ранее эта технология была доступна лишь в старших моделях линейки.

Производительность и память нового iPhone 17e

Фото - © Сайт Apple.com

В новом устройстве установлен процессор A19, представляющий последнюю версию микросхемы, используемой в современных устройствах Apple. Базовая конфигурация получила увеличенный объем встроенной памяти: теперь минимальное хранилище составляет целых 256 гигабайт, а максимальная модификация включает вариант на 512 ГБ.

Дополнительно iPhone 17e оснащен новым высокоскоростным модемом Apple C1X, обеспечивающим удвоенную пропускную способность сети по сравнению с предшественниками и снижающим энергопотребление на 30%.

Новые возможности и улучшения у iPhone 17e

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

Главные изменения и преимущества новой версии включают:

Появление поддержки стандарта беспроводной зарядки MagSafe мощностью 15 Вт,

Установленный процессор Apple A19 взамен предыдущего A18,

Увеличение минимального объема памяти до 256 ГБ,

Обновленную систему обработки изображений в портретном режиме камеры,

Интеграцию передовых коммуникационных решений, включая новый модем Apple C1X и улучшенные модули Wi-Fi и Bluetooth.

Стоимость iPhone 17e в США и России

Фото - © Spirit River / Фотобанк Лори

Цена на старте продаж останется аналогичной предыдущей версии, несмотря на увеличение минимальной емкости внутренней памяти с 128 до 256 ГБ. Ориентировочные стоимости будут следующими:

Цены в США

iPhone 17e 8/256 ГБ — от 599 долларов ($ ~46,4 тыс. руб.)

iPhone 17e 8/512 ГБ — от 799 долларов ($ ~62 тыс. руб.)

Цены в Европе

iPhone 17e 8/256 ГБ — от 719 евро (€ ~65,2 тыс. руб.)

iPhone 17e 8/512 ГБ — от 969 евро (€ ~87,8 тыс. руб.)

Цены в России

iPhone 17e 8/256 ГБ — от 65 тыс. рублей

iPhone 17e 8/512 ГБ — от 85 тыс. рублей

Главный вопрос: стоит ли приобретать iPhone 17e

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Предыдущий iPhone 16e продемонстрировал высокий спрос среди пользователей, несмотря на некоторые ограничения функционала. Новая версия обещает стать еще популярнее благодаря обновленному процессору и появлению долгожданной функции MagSafe.

Однако покупатели должны учитывать, что отличия от топовых моделей серии остаются значительными: старый дизайн, широкий дисплейный вырез, одиночная камера и отсутствие кнопки управления камерой. Поэтому выбор iPhone 17e целесообразен при ограниченных финансовых возможностях, если покупателя устраивают вышеуказанные «минусы».