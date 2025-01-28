Начинаем раскачиваться: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Общие тенденции февраля 2025

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В феврале из ретроградного состояния наконец выходит планета Марс, поэтому уже с 24 числа можно не осторожничать и планировать реализацию самых смелых идей. Уже в марте действия принесут свои плоды. Что касается периода с 1 по 24 февраля, то он по-прежнему довольно инертный, ленивый, заторможенный. В это время нежелательно браться за те дела, которые не хочется потом переделывать.

А вот вышестоящим и руководителям чего бы то ни было придется тяжко. Всему виной напряженный аспект между Сатурном и Юпитером, который вносит разногласия и вставляет палки в колеса. Особенно тяжело будет заядлым карьеристам и любителям идти по головам. А вот те работники, которые отличаются выдержкой и дисциплиной, могут рассчитывать на подарки судьбы и повышения по службе.

Разворачиваются в феврале и Юпитер с Ураном, что опять же благоприятный знак для тех, кто мечтает перейти на новую работу, повысить свой социальный статус, отправиться наконец в путешествие.

4 февраля Венера переходит в знак Овна и наделяет женщин некоторыми мужскими качествами, а чувства делает более импульсивными и воинственными. Венере в этом знаке неуютно, поэтому некоторые отношения могут дать трещину, возникают соблазны на стороне, хочется решать вопросы сиюминутно, не подумав. Если вы дорожите своей половинкой, не давайте ссорам вас разлучить – уже в марте ситуация нормализуется.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2025 года

Овен копит силы

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Февраль – месяц для паузы и накопления внутренних сил. В это время стоит погрузиться в свои мысли и дать интуиции шанс проявить себя. Вам нужно разобраться с планами и приоритетами, прежде чем вы пойдете дальше. Ваша планета Марс только к третьей декаде месяца выходит из ретроградного движения и начинает разгоняться, придавая сил и вам. Если у вас есть важные дела, их нужно решать лишь после 24-го февраля. А вот с личными отношениями вам везет – Венера, перешедшая в ваш знак, наделяет вас привлекательностью и неотразимым обаянием.

Телец собирает плоды своих трудов

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Несмотря на инертный и пассивный в целом месяц, Телец может рассчитывать на получение результатов неких своих прошлых трудов, особенно если они были связаны с семьей или местом жительства. Вторая половина месяца будет отмечена большим количеством поездок, встреч и переговоров. Время будет достаточно суетливое, когда будет трудно найти минутку на отдых. Зато личная жизнь порадует стабильностью: захочется прекратить все разногласия и ссоры и проводить как можно больше вечером вместе, занимаясь любимыми делами.

Близнецы грустят, что мало денег

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Основной фокус внимания у Близнецов будет сосредоточен на сфере финансов и любых других ресурсов. Может казаться, что все развивается не так быстро, как вам бы того хотелось, а зарплата почему-то не растет. Но дайте себе немного времени, и вы увидите, как уже к концу февраля «стены» словно отваливаются от вас, и деньги начинают поступать к вам регулярно. Запомниться месяц может и новой влюбленностью, однако не спешите слишком очаровываться новой пассией – будьте реалистами.

Рак учится воспринимать знаки вселенной

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Ракам стоит приготовиться смотреть в феврале в оба глаза: повсюду будут подсказки, как и где нужно подложить соломинку, чтобы остаток года не только не принес проблем, но и запомнился возрастанием благополучия. Наступает время вашего социального роста, окружающие больше обычного замечают вас и прислушиваются к вашим советам. Однако есть риск понадеяться на авось и расслабиться: даже если кажется, что журавль уже почти у вас в руках, вероятно, придется еще немного потрудиться, чтобы его окончательно поймать.

Лев вынужден уделять время другим

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Начало месяца ознаменуется тем, что Льву придется сместить фокус внимания с себя любимого на свое окружение, в частности на партнеров, компаньонов, коллег и начальство. Лишь с 12 февраля эта ситуация каким-то образом разрешится и можно будет вновь заняться тем, что представляет ценность именно для вас. Вовлеченности также потребует сфера финансов: ближайшие полтора года тема денег будет маячить перед вами, вынуждая пересмотреть свой бюджет и найти новые источники дохода.

Дева вся в хлопотах и заботах

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Первая половина февраля запомнится Девам большим количеством хлопот: это могут быть дела на работе или дома, которые висят над вами мертвым грузом и никак не хотят заканчиваться. Но уже после 14 февраля ситуация меняется – можно наконец почувствовать некоторую свободу. Однако даже во второй половине месяца Дева как будто не принадлежит сама себе: все дела волшебным образом начинают зависеть от окружающих людей, а не от нее самой. И только выдержка и терпение помогут довести начатое до конца.

Весы учатся отдыхать

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Постарайтесь в феврале не проявлять излишнее рвение на работе: даже если вы ее очень любите, не забывайте находить время и для семьи, любимого человека, прогулкам на свежем воздухе и своим хобби. Страсть к жизни и желание сделать все и сразу – это хорошо, но учитесь расслабляться. На работе вероятно возникновение любовной интрижки, которая ни к чему серьезному не приведет, но подарит массу положительных эмоций. Однако если вы уже состоите в отношениях, велик риск ссор со своей второй половинкой.

Скорпион занимается семейными проблемами

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Семья, место жительства, семейные планы, родители и дети – темы, актуальные для Скорпионов на первую половину февраля. Так или иначе придется разбираться с домашними проблемами. Однако уже с середины месяца приходят другие энергии в вашу жизнь – вам хочется веселиться, посещать мероприятия, флиртовать и жить для себя, то есть так, как требует ваша душа. На это время хорошо запланировать отпуск или хотя бы взять на работе пару отгулов: небольшой перерыв вам явно сейчас не повредит и наполнит силами.

Стрелец не доволен текущим положением вещей

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Все вроде бы неплохо у Стрельцов, но на душе как-то не спокойно и все не нравится. Первая половина месяца ознаменуется множеством поездок и встреч, придется налаживать контакты и встречаться с людьми, которых вы видеть не особо и хотите. Зато это удачное время для расхламления: попробуйте продать вещи, которые вам больше не нужны – покупатель найдется довольно быстро. Вторая половина месяца будет посвящена семейным вопросам, а также недвижимости. Если начать в это время ремонт, он обойдется дешевле, чем вы думали.

Козерог ищет баланс

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Козерогам захочется привести свою жизнь к балансу. Не нужны больше люди, которые вызывают у вас неоднозначные эмоции, не хочется больше тратить время на чужие ожидания. Теперь главное – вы сами и то, что вы хотите. Наступает замечательное время для смены картинки вокруг себя, даже если это просто покупка нового гаджета или транспортного средства. Будьте в этот период внимательны к любой информации, которая поступает от людей вокруг, из новостей или интернета. Также время подходит для запуска своего бизнеса, даже если пока что это всего лишь хобби. Подумайте, можете ли вы на привычном и любимом делать деньги.

Водолей погружен в серьезные думы о деньгах

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В ваших мыслях сейчас сочетаются расчетливость и невероятная финансовая интуиция. Тема денег, дохода, распределения финансов и взаимодействие с другими людьми по денежным вопросам будут занимать вас первую половину февраля. Не стоит бросать проекты, которые вы держите в уме, но пока не знаете, как их реализовать. Во второй половине февраля вы становитесь особо харизматичны и привлекательны, поэтому это лучшее время для привлечения внимания к своей персоне – даже если это просто просьба прибавить вам зарплату.

Рыбы ловят удачу за хвост

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Февраль усилит вашу уверенность в себе и даст толчок для продвижения своих интересов. Вас будет покидать чувство, что вы достойны большего, а потому может возникнуть некая неудовлетворенность текущим положением вещей. Жажда жизни и достижений – вот то, чем запомнится вам последний зимний месяц. В ваших руках много возможностей, вы можете добиться всего, чего пожелаете. Можно сказать, что вы в одном шаге от того, чтобы поймать удачу за хвост. Главное здесь – правильно распределить свое время и ресурсы. Не распыляйте свое внимание на ненужные мелочи, сосредоточьтесь на действительно стоящих целях.