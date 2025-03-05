Куда сходить на 8 Марта 2025 в Подмосковье: праздничные мероприятия в Международный женский день

В материале РИАМО рассказываем, где жители Московской области могут интересно и весело отметить Международный женский день.

Детский городок «Сказочный», парк «Ивановские пруды» и Городской парк в Красногорске

Фото - © Медиасток.рф

В честь Международного женского дня в детском городке «Сказочный», ПКиО «Ивановские пруды» и Городском парке Красногорска с 12:00 до 16:00 состоится множество увлекательных мероприятий для всей семьи. Запланированы праздничные концерты, будут работать ярмарки мастеров, пройдут квесты «Моя мама» и поздравительные акции «Для милых дам». Желающие смогут записать видеопоздравления для любимых женщин, девушек и девушек. В парке «Ивановские пруды» также проведут мастер-класс «Открытка для мамы».

Где: г. Красногорск, ул. Лесная, Детский городок «Сказочный»

г. Красногорск, ул. Комсомольская, 22А, парк «Ивановские пруды»

г. Красногорск, между ул. Маяковского и ул. Пионерская, городской парк

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове и парк им. Лямина в Яхроме

Фото - © Медиасток.рф

Дмитровский городской округ проведет праздник «Время цвести» сразу в двух городах – Дмитрове и Яхроме. Посетительниц ждут поздравления с 8 Марта, яркая фотозона, концертная программа, а также танцевальный мастер-класс по зумбе. Кроме того, в выходные 8 и 9 марта в парке имени Лямина любителей активного отдыха ждут спортивная разминка и эстафета, а для детей будут организованы развлекательная программа и творческий мастер-класс.

Где: г. Дмитров, ул. Зеленая

г. Яхрома, ул. Парковая

Парк «Победа» в Талдоме

Фото - © Медиасток.рф

Восьмого марта с 13:00 до 16:00 в парке культуры и отдыха «Победа» пройдет праздник «Время цвести», посвященный Международному женскому дню. Будут работать самоварная станция «От парка с теплом», фотозона «Цветы для любимых» и творческая мастерская «О прекрасном». Также запланирован музыкальный интерактив «А ну-ка, девочки!», детская игровая программа, праздничный концерт «Весенняя классика», открытый микрофон «О, весна без конца и без края» и мастер класс в технике декупаж «Стихи для милых дам».

Где: Талдом, ул. Победы, 35

Дворец культуры им. Конина в Егорьевске

8 Марта Дворец культуры им. Г. Конина в Егорьевске представляет программу в честь Международного женского дня. С 11:00 будут работать красочная фотозона «Цветы для любимых», самоварная станция с чаем и сладостями, также запланированы анимационная программа, праздничный концерт, и мастер-класс по изготовлению подарков «Цветы от Чебурашки». Также будет открыт салон красоты с примеркой фантазийных шляпок и аксессуаров.

Где: г.о. Егорьевск, ул. Советская, 174

Центральный парк в Долгопрудном

Фото - © Медиасток.рф

Восьмого марта в Центральном парке Долгопрудного с 12:00 до 15:00 пройдут праздничные мероприятия и концерт. Будут работать традиционная самоварная станция, мастерская подарков «Для мамы», фотозона «Цветы для любимых» и ярмарка праздничных товаров «Сделано с любовью».

Где: г.о. Долгопрудный, ул. Молодежная, 1

Музей-усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе

Фото - © Медиасток.рф

Восьмого марта музей-усадьба Мураново дарит бесплатный вход в усадебный парк для всех женщин (билет можно получить в кассе музея). В праздничный день можно будет посетить выставку «Дыхание вечной красоты», поучаствовать в семейной интерактивной программе «Тайные послания цветов» (необходима предварительная запись по телефону +7(985)317-38-98) и усадебном квесте «Цветочный».

В 15:00 состоится праздничная программа «Земное ль в ней очарованье…»: искусствоведческая экскурсия о женских образах из Собрания музея и концерт классической музыки, билет можно приобрести онлайн.

Где: Пушкинский г.о., дер.Мураново

Парк «Костино» в Королеве

Фото - © Медиасток.рф

В парке «Костино» с 12:00 в Международный женский день запланирована концертно-развлекательная программа «Бурковского Дома культуры». В программе – выступления вокального коллектива «О’Диез», клуба «Укротители Огня и Света», танцевального коллектива «Латифа».

Где: г.о. Королев, ул. Дзержинского, 26