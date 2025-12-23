Катки, мюзиклы и ярмарки: куда сходить взрослым в Москве на новогодние праздники

В материале РИАМО — о том, как можно провести время на долгих январских выходных, если не хочется сидеть дома.

Москва в преддверии Нового года преображается: центральные улицы обильно украшены, повсюду — яркая подсветка и гирлянды. Жители и гости столицы могут найти тысячу и один способ провести время так, чтобы длинные новогодние праздники не прошли даром и оставили после себя теплые воспоминания.

Посетить главные парки столицы

Красная площадь и ГУМ-Каток

За действительно сказочным новогодним настроением стоит отправиться на Красную площадь. Именно здесь количество огней и гирлянд поражает воображение. А как все это чудесно смотрится! Можно просто прогуляться и заглянуть в «игрушечные» ярмарочные домики, где торговцы предлагают гостям и жителям столицы приобрести приятные для души мелочи или что-то полезное, отведать различные яства или попробовать горячий чай с необычным вкусом. Для любителей же активного отдыха с 1 декабря работает ГУМ-Каток. Вокруг — иллюминация, мерцающее здание ГУМа, декорации. Сложно не почувствовать себя героем какого-нибудь новогоднего фильма.

Где: Красная площадь

Стоимость: ГУМ-Каток от 450 рублей

ВДНХ

В новогодние каникулы ВДНХ приглашает гостей провести время интересно и с пользой. С 29 декабря по 11 января всех ждут спортивные активности на свежем воздухе, спектакли, экскурсии, выставки и различные шоу. 25 декабря здесь откроется волшебная ярмарка, которая добавит новогоднего настроения. Чтобы не пропустить самое интересное, следите за афишей на официальном сайте.

Где: ВДНХ

Стоимость: от 0 рублей

Парк «Зарядье»

За праздничным настроением можно отправиться и в парк «Зарядье». Здесь раскинулись поляны из миллионов огней — от красоты дух захватывает. Можно взять обзорную экскурсию по парку или погулять самостоятельно. Но и о развлекательной программе в этом году тоже позаботились: так, ежедневно здесь проходят различные концерты. Например, 31 декабря, под Новый год, можно посетить оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-младшего. На январских выходных тоже будут концерты, следите за афишей на сайте.

Где: ул. Варварка, 6

Стоимость: концерты - от 500 рублей, вход в парк бесплатный

Погулять по популярным локациям проекта «Зима в Москве»

С приходом зимы центральные улицы и бульвары столицы засияли огнями гирлянд. По-особому украсили площадки проекта «Зима в Москве». Всего знаковых локаций — 14. На Манежной площади, например, раскинулся удивительный город елочных игрушек. Здесь оживает атмосфера старинного праздника: галерея с торговыми павильонами, где можно купить сувениры и подарки, украшена винтажными открытками и светящимися облачками, будто бы сделанными из ваты. В центре площадки вырос уютный зимний городок с нарядной елкой и миниатюрными домиками. А вот на Никольской улице вырос настоящий зимний лес из сосен, можжевельников и берез. На Кузнецком Мосту можно полюбоваться и сфотографироваться у фигур игрушек, с которыми мы знакомы с детства: юла, лошадка, деревянный самолетик растрогают даже малоэмоционального человека.

Где: выбирайте на карте официального сайта «Зимы в Москве».

Стоимость: бесплатно

Посетить фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 12 декабря по 11 января в Москве состоится фестиваль «Путешествие в Рождество». Это традиционные праздничные развлечения, масштабные шоу, благотворительные инициативы и современные форматы досуга для москвичей и гостей столицы всех возрастов. Фестиваль проходит на 35 площадках в центре и округах города. Здесь можно весело и интересно провести время: купить подарки, покататься на коньках, попробовать вкуснейшие блюда, посмотреть спектакли, сфотографироваться в ярких фотозонах, поучаствовать в квестах.

Где: ищите ближайшую площадку на сайте.

Стоимость: бесплатно

Сходить на концерт или мюзикл

Концерт «Вивальди. Времена года»

В темноте концертного зала среди свечей и новогодних украшений прозвучат всемирно известные произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Штрауса, Брамса и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra, где над сценой будут спроецированы живые и красочные картины на воде. Публику ждет праздничная программа. В первом отделении гости насладятся знаменитым циклом «Времена года» Антонио Вивальди, вторая же часть концерта будет посвящена классической и не только музыке с рождественским настроением.

Где: Театр на Мельникова; ул. Мельникова, 7, стр. 1

Стоимость: от 1400 рублей

Комедийный шоу-мюзикл с пародиями на суперхиты «Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так»

Что будет, если объединить знаменитый мюзикл группы «АББА» Mamma Mia! с историей из нашей российской жизни, полной неожиданных поворотов и уморительных ситуаций? Получится «Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так» — музыкальное, оригинальное и безумно смешное шоу с пародиями на мировые хиты. Новый мюзикл дает уникальную возможность оказаться за кулисами, услышать любимые песни в новом пародийном ключе и стать свидетелем постановки спектакля практически в режиме реального времени.

Где: Театр «Маска»; Комсомольский просп., 28 (вход со стороны Комсомольского проспекта)

Стоимость: от 2500 рублей

«Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях»

Queen — We are the Champions, Radio Ga Ga, Imagine Dragons — Radioactive, Led Zeppelin — Kashmir, G’n’roses — Sweet Child of Mine, Aerosmith — I Don’t Wanna Miss a Thing, AC/DC — Back in Black, Muse — Starlight, RHCP — Snow, Nirvana — Smells Like Teen Spirit, Survivor — Eyes of Tiger, Deep Purple — Smoke on the Water, Metallica — Enter Sandman, Гражданская оборона — «Все идет по плану», Алиса — «Трасса Е 95», Сплин — «Мое сердце». Если для вас это не просто незнакомые названия, а нечто большее, то вам наверняка понравится концерт проекта Atomic Cellos.

Где: StandUp Cafe; ул. Покровка, 16

Стоимость: от 1200 рублей

«Принцесса цирка»

Хотите увидеть цирковую акробатику под музыку Имре Кальмана? Тогда скорее покупайте билеты на «Принцессу цирка» в Театр мюзикла. По сюжету Мистер Икс — загадочный артист цирка, которого никто не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну слухов в парижском обществе. Красавица Теодора — молодая богатая вдова, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Может ли что-то связывать этих двух персонажей? Одного лишь циркового таланта недостаточно, чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы. Да и нужна ли ее любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской?

Где: Театр мюзикла; Пушкинская пл., 2

Стоимость: от 2000 рублей

«Новый год в Хогвартсе»

«Новый год в Хогвартсе» — это шоу, в котором музыка, кино и спецэффекты сливаются в единое магическое пространство, погружая зрителя в неповторимую атмосферу. Вы увидите парящие свечи и книги, дирижера с волшебной палочкой, музыкантов в мантиях всех факультетов, дементоров и главных персонажей. На огромном мультимедийном экране в 200 кв.м синхронно с музыкой оживут культовые сцены из киносаги под мощное звучание Империал Оркестра. Шоу в Москве состоится при участии 100 музыкантов, а также воздушных гимнастов и танцоров. Дополнительная опция — подарки от Imperial Orchestra для зрительских мест в гранд партере.

Где: ЦСКА Арена; Автозаводская ул., 23А

Стоимость: от 2500 рублей

Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х

В концертном зале «Измайлово» 1 января можно окунуться в прошлое вместе с популярными хитами. В новогоднем концерте примут участие ваши любимые артисты — легенды 80-90-2000-х: Алена Апина, Юрий Лоза, Сергей Васюта и Группа «Сладкий сон», Александр Айвазов, Михаил Муромов, Сергей Серков, Светлана Лазарева, Игорь Наджиев, Сонаса Каба, Мишель Дар, Иван Ильичев, Шоу-балет «Элит-S». Прозвучат самые убойные хиты: «На белом покрывале января», «Белые розы», «Детство», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Пой, моя гитара, пой», «Лилии», «Фантазер», «Плот», «Яблоки на снегу», «Тельняшка черно-белая», «Странная женщина», «Ягода малина», «Электричка», «Ксюша — юбочка из плюша», «Возвращайся домой» и многие другие.

Где: концертный зал «Измайлово»; Измайловское шоссе, 71к5

Стоимость: от 3500 рублей