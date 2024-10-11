15 метров под землей: самые глубокие станции Новосибирского метрополитена

В Новосибирском метрополитене всего 2 ветки, которые включают 14 станций. Каждый день подземкой пользуется около 227 тысяч пассажиров. Самая загруженная станция – «Площадь Маркса» (среднесуточный поток – около 42 тысяч пассажиров), затем – «Заельцовская», «Площадь Ленина» (около 27 тысяч), «Речной вокзал» (около 22 тысяч). Метрополитен запроектирован с неглубоким заложением станций, с совмещением входов в станции с городскими подземными переходами.

«Площадь Ленина» – 9 метров

Фото - © Григорий Писоцкий / Фотобанк Лори

Станция Ленинской линии находится между станциями «Октябрьская» и «Красный проспект». Территориально станция располагается в Центральном районе Новосибирска, под центральной площадью города. Введена в эксплуатацию 28 декабря 1985 года (открыта для пассажиров 7 января 1986 года) в составе первого пускового участка первой очереди из пяти станций.

Станционные стены отделаны светлым мрамором, а пол выложен гранитом. Над посадочной платформой имеются два мраморных цветных панно. Они расположены на торцевых стенах. Дизайн стен отражает «величие страны и революционное прошлое города», а оформление было выполнено художниками из Ленинграда.

Возле станции находятся Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирская филармония, Новосибирский государственный краеведческий музей, а также городская мэрия.

«Площадь Гарина-Михайловского» – 9 метров

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Конечная станция Дзержинской линии, расположенная под одноименной привокзальной площадью, перед вокзалами (основной и пригородный) железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Станция возведена открытым способом и открыта 31 декабря 1987 года в составе первого пускового участка Дзержинской линии из двух станций.

Это одна из самых запоминающихся станций. Потолок выполнен в виде полусферических ниш-куполов, внутри которых размещены светильники. Над лестницами – алюминиевый рельеф, изображающий достопримечательности Новосибирска, по центру – прежний герб города. В отделке использованы светлые мрамор и гранит различных оттенков.

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«Березовая роща» – 10 метров

Фото - © Анна Мартынова / Фотобанк Лори

Станция Дзержинской линии метрополитена. Расположена между станциями «Маршала Покрышкина» и «Золотая Нива».

Территориально станция находится в Дзержинском районе Новосибирска. Вблизи от «Березовой рощи» проходят границы Дзержинского с двумя другими районами города – Центральным и Октябрьским.

Что касается оформления, то путевые стены отделаны керамогранитом вместо предполагаемого традиционного мрамора, а станционный свод обшит алюминиевыми панелями. В отделке интерьера станции использованы материалы из нержавеющей стали и полированного гранита, а также материалы с использованием полимерного покрытия. Изначально проект предполагал более богатую отделку, однако нехватка финансирования вынудила применить материалы значительно дешевле. В целом интерьер станции никак не ассоциируется с ее «природным» названием.

«Заельцовская» – 10 метров

Фото - © Фотобанк Лори

Эта станция конечная на Ленинской линии и расположена между действующей станцией «Гагаринская» и перспективной «Ботанический сад». Территориально находится в Заельцовском районе Новосибирска, под крупным транспортным узлом города – площадью Калинина. Станция открыта в 1992 году.

В целом оформление довольно сдержанное, что характерно для новосибирской подземки. Вдоль потолка размещены семь рядов светильников. В 1,7 километре от станции расположен вход в Новосибирский зоопарк.

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«Маршала Покрышкина» – 11 метров

Фото - © Фотобанк Лори

Эта станция находится на Дзержинской линии между станциями «Сибирская» и «Березовая роща». Проектные названия – «Панельная», «Ольги Жилиной», «Фрунзенская». Станция открыта в 2000 году.

Территориально станция располагается в Центральном районе Новосибирска, на пересечении улиц Гоголя и Ольги Жилиной. «Маршала Покрышкина» обеспечивает скоростным внеуличным транспортом жителей близлежащих жилых массивов.

Названа в честь советского летчика Александра Ивановича Покрышкина, трижды Героя Советского Союза. Под потолком станции подвешен макет самолета «Аэрокобра» с бортовым номером «100», на котором воевал прославленный уроженец Новосибирска (ранее Новониколаевска).

«Октябрьская» – 11 метров

Фото - © Фотобанк Лори

Это станция Ленинской линии. Находится между станциями «Речной вокзал» и «Площадь Ленина». Территориально станция располагается в Октябрьском районе Новосибирска, на улице Кирова. В транспортной доступности от «Октябрьской» проходит граница Октябрьского и Центрального районов города.

Введена в эксплуатацию 28 декабря 1985 года (открыта для пассажиров 7 января 1986 года). Оформлена в тематике Октябрьской Революции: там есть колонны в виде факелов, бронзовые барельефы над лестницами, пол, отделан красным гранитом, а путевые стены облицованы красно-серым мрамором.

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«Золотая Нива» – 14 метров

Фото - © Владимир Чинин / Фотобанк Лори

Конечная станция на Дзержинской линии расположена между действующей станцией «Березовая роща» и планируемой «Гусинобродская». Самая восточная станция метро в России открыта в 2011 году.

Станция расположена в восточной части города, на территории одноименного жилого массива, на границе Дзержинского и Октябрьского районов. Обеспечивает также скоростным внеуличным транспортом жителей двух крупных близлежащих жилых массивов – Гусинобродского и Восточного. Имеет шесть выходов. На станции работает только один станционный путь.

Архитектурная доминанта — колонны в виде золотых колосьев. Основным отделочным материалом для станции послужил алюминий. Пол и стены, а также свод потолка и нижние части колонн выполнены из гранита.

«Сибирская» – 15 метров

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

«Сибирская» – станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Расположена в Центральном районе Новосибирска, в районе пересечения улицы Гоголя с улицей Мичурина. Самая глубокая станция Новосибирского метрополитена открыта в 1987 году.

Оформлена она в строгом стиле. В облицовке потолка, пола и стен использован светлый и темный мрамор красного цвета. Это – одна из самых живописных станций Новосибирского метрополитена. На путевых стенах размещены мозаичные панно во флорентийском стиле, посвященные природному и историческому разнообразию Сибири: на левой стене – «Воды Сибири», «История Сибири», «Цветы Сибири», «Люди и горы»; на правой стене – «Леса Сибири», «Хлеб Сибири», «Север», «Недра Сибири». Панно изготовлены из редких горно-алтайских камней. Поскольку станция является самой глубокой, неудивительно, что здесь находится и самый длинный эскалатор – 150 ступеней (30 метров).

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