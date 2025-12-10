14 лучших мест для активного зимнего отдыха в Подмосковье: горнолыжные курорты и катки

В этом году снег задержался и горнолыжные курорты начнут работать в полную силу ближе к Новому году. Тем не менее, зима начинает вступать в свои права и при наступлении устойчивых морозов и хорошего снежного покрова можно будет насладиться активным зимним отдыхом.

Горнолыжные курорты Подмосковья: лыжные трассы и тюбинговые горки

1. Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

На старейшем горнолыжном курорте Подмосковья расположены 10 трасс, которые поделены по уровню сложности: две «зеленые», две «синие», три «красные» и две «черные». Здесь есть каток, тюбинговая горка и трассы для беговых лыж. На территории есть все необходимое для активного отдыха, можно воспользоваться услугами инструктора, заниматься в группах, кататься самостоятельно — уровень подойдет как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Где: Дмитровский г.о., дер. Шуколово

Сайт: https://www.shukolovo.ru/

Сколько стоит: разовый подъем — от 150 рублей, инструктор — от 2200 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического оборудования (комплект) — от 900 рублей.

2. Спортивный парк «Волен — Степаново»

Фото - © Freepik.com

По одному ски-пассу здесь можно посещать оба спортивных парка — «Волен» и «Степаново». Всего покататься можно на 23 склонах с разным уровнем сложности. Есть отдельные горки для тюбинга, кафе, рестораны, гостиница, бани и многое другое. Трассы доступны для новичков и продвинутых спортсменов.

Где: Дмитровский г.о., Яхрома, ул. Троицкая, 1

Сайт: https://www.volen.ru/new/

Сколько стоит: ски-пасс — от 65 рублей в будни и от 100 рублей в выходные за подъем, абонементы — от 2400 до 16 000 рублей, прокат лыжного комплекта — от 1400 рублей в час, прокат коньков – от 300 рублей, тюбинга – от 750 рублей, инструктор — от 2000 рублей.

3. Горнолыжный курорт «Сорочаны»

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Самый популярный горнолыжный курорт предлагает 11 трасс разной сложности, длиной от 200 до 1050 метров. Тут есть подъемники, бэби-лифты для тюбингов. Есть отдельный склон для обучения и каток. В парке есть прокат оборудования, мастерская по его ремонту, кафе и гостиничный комплекс.

Где: Дмитровский г.о., дер.Курково, 68

Сайт: https://sorochany.ru/

Сколько стоит: ски-пасс — от 185 рублей в будни и от 350 рублей в выходные за подъем, абонементы — от 4200 до 10 000 рублей, прокат лыжного комплекта — от 650 рублей в час, прокат коньков — от 250 рублей, тюбинга — от 750 рублей, инструктор — от 2200 рублей.

4. Парк «Яхрома»

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Здесь работает тюбинг-парк и 9 трасс (одна из них учебная). Можно прокатиться на зимних американских горках — тобогане. Работает прокат лыж, сноубордов и тюбингов. В настоящий момент трассы закрыты, цены действительны на сезон 2024-2025.

Где: Дмитровский г.о., Яхрома (46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе)

Сайт: https://yahroma-park.ru/

Сколько стоит: ски-пасс — от 50 рублей в будни и от 100 рублей в выходные за подъем, абонементы — от 12 750 до 30 000 рублей, прокат лыжного комплекта — от 900 рублей в час, тобоган — 500 рублей.

5. Горнолыжный клуб Гая Северина

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Клуб – один из крупнейших в Подмосковье. Склоны расположены на территории памятника природы «Боровской курган» около Москвы-реки. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом и красивыми видами. В клубе есть четыре трассы для начинающих спортсменов и для опытных. На лыжи помогут встать опытные инструкторы.

Где: Раменский г.о., пос. им. Тельмана, ул. Курганная, 1

Сайт: https://chylkovo.ru/ski-passy/

Сколько стоит: ски-пасс — от 50 рублей, карта стоит 200 рублей, пополнение производится в баллах (1 балл — 1 рубль). Абонемент — от 10 000 рублей, прокат за лыжный комплект — от 1500 рублей.

6. Горнолыжный комплекс «Красная горка»

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Курорт расположен на холме над плотиной на реке Пахра. Здесь можно покататься на сноуборде и горных лыжах, есть шесть склонов и тюбинговая горка. На трассах есть подъемники, освещение и система искусственного оснежения.

Где: г.о. Подольск, Гаражный проезд, 8А

Сайт: https://vk.com/podolsksnow

Сколько стоит: ски-пасс — от 60 рублей, карта стоит 200 рублей, аренда комплекта лыж или сноуборда — от 1000 рублей в час, инструктор — от 2500 рублей.

7. Горнолыжный курорт «Спас-Каменка»

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Горнолыжный курорт «Спас-Каменка» предлагает своим гостям три трассы длиной от 100 до 300 метров. В вечернее время склоны хорошо освещаются, так что кататься можно до закрытия парка. В парке работают три подъемника, есть тюбинговая горка.

Где: Дмитровский г.о., к.п. Спас-Каменка

Сайт: https://spaskamenka.ru/snowpark1/

Сколько стоит: стоимость входа на территорию (включая право пользования склонами, подъемниками, беговыми трассами и катком) — от 1000 рублей для взрослых и от 700 рублей для детей (стандартный тариф); индивидуальное занятие с инструктором — 2800 рублей; прокат тюбинга — от 600 рублей, лыжного комплекта — от 800 рублей.

8. Экстрим-парк «Фристайл»

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Длина трасс на курорте варьируется от 200 до 700 метров, есть трасса для тюбинга. На территории парка есть прокат горнолыжного оборудования и кафе, где можно перекусить и купить согревающие напитки. Инструкторы проводят обучение индивидуально или в небольших группах.

Где: Дзержинский г.о., ул. Угрешская, 19

Сайт: https://parkfreestyle.ru/

Сколько стоит: от 60 рублей для взрослых и от 40 рублей для детей за один подъем (стоимость карты ски-пасс — 200 рублей); абонемент на 1 день — от 1500 рублей для взрослых и от 1300 рублей для детей; сезонный абонемент — 28 000 рублей, прокат оборудования — от 1000 рублей.

9. Горнолыжный комплекс «Лисья гора»

Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори

Горнолыжный комплекс предлагает гостям пять склонов, среди которых — два учебных, один для начинающих спортсменов и два для настоящих профессионалов. Длина трасс от 160 до 750 метров. Тюбинговая горка в длину — 120 метров, все склоны оборудованы подъемниками.

Где: г.о. Балашиха, Леоновское шоссе

Сайт: https://foxrock.su/services/winter/chairlift

Сколько стоит: ски-пасс — 100 рублей, один подъем — от 90 рублей, абонементы на сезон — от 5500 рублей, занятие с инструктором — от 2800 рублей.

10. Тюбинг-парк «Елагино»

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В парке «Елагино» точно понравится фанатам тюбингов. Но тут есть и горнолыжные склоны с «зеленой», «красной» и «синей» трассами. Длина трасс — от 100 до 300 метров. Спуски оборудованы подъемниками и освещением. Работает прокат спортивного инвентаря, медпункт, парковка и уютный ресторан с панорамным видом на склон. Новичкам помогут опытные инструкторы.

Где: г.о. Наро-Фоминский, дер. Елагино

Сайт: https://elagino-park.ru/

Сколько стоит: 1 подъем — от 50 рублей, аренда горнолыжного оборудования — от 800 рублей, прокат тюбинга — от 600 рублей.

Катки в парках Московской области

В парках Московской области в морозную погоду начнут работать катки. Первые катки уже открыты.

11. Каток у кинотеатра «Искра» в Ленинском округе

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

На ледовой глади площадью 990 кв.м., расположенной на территории кинотеатра «Искра», весело проводят время взрослые и дети, новички и профессионалы, проходят мастер-классы и выступления. Для удобства гостей на катке установлен теплый павильон для переодевания и хранения вещей, доступны услуги проката коньков, дополнительного оборудования и заточки.

Где: г.о. Видное, Советский пр-д, д. 2

Сайт: https://vidnoe.profkatok.ru/

Сколько стоит: вход на каток — 500 рублей (взрослые), 300 рублей (дети до 10 лет), прокат от 500 рублей.

12. Каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Фото - © Медиасток.рф

Каток приглашает всех желающих, катание проходит по расписанию. Есть парковка, раздевалки, прокат и точки питания.

Где: г.о. Красногорск, ул. Пионерская, 31

Сайт: https://masouzorky.ru/masskat

Сколько стоит: вход на каток — 300 рублей, прокат от 300 рублей.

13. Каток в деревне Сколково Одинцовского округа

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Каток расположен в парке The Rink. Каток открыт с 10:00 до 22:00 в будни и выходные. Коньки можно взять в прокат, а для детей, которые неуверенно стоят на льду, предусмотрена аренда «ассистентов» фигуристов. Возможны тренировки по фигурному катанию и керлингу.

Где: г.о. Красногорск, ул. Пионерская, 31

Сайт: https://therink.ru/rink

Сколько стоит: вход на каток — от 1100 рублей для взрослых и от 700 рублей для детей, прокат от 1000 рублей.

14. Каток на территории спорткомплекса «Черноголовка»

Фото - © Медиасток.рф

Массовые катания на катке проходят по расписанию, они сопровождаются музыкой. На территории комплекса есть раздевалки, точки питания, Wi-Fi. Актуальное расписание катаний размещается на странице комплекса в ВК.

Где: г.о. Черноголовка, б-р архитектора Толмачева, д.3

Сайт: https://vk.com/ice_chg

Сколько стоит: вход на каток — 200 рублей, дети до семи лет — бесплатно, прокат от 1000 рублей.

Всего в Подмосковье откроют 45 катков. Больше всего катков находится в Красногорске и Одинцовском — пять и четыре соответственно. Три катка — в Люберцах, по два катка оборудованы в Балашихе, Дубне, Истре, Пушкине, Люберцах и Химках. По одному ледовому комплексу открыты в Богородском, Власихе, Воскресенске, Дмитровском, Долгопрудном, Домодедове, Егорьевске, Звездном городке, Коломне, Королеве, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Мытищах, Подольске, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Ступино, Черноголовке и Чехове.