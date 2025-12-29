Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой

В понедельник проходит церемония прощания с Верой Алентовой. Ее похоронят рядом с ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище в Москве.



Алентова прославилась на весь мир благодаря фильму «Москва слезам не верит». Картина получила «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».