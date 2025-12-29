Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой
В понедельник проходит церемония прощания с Верой Алентовой. Ее похоронят рядом с ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище в Москве.
Алентова прославилась на весь мир благодаря фильму «Москва слезам не верит». Картина получила «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников. Они несут букеты цветов и траурные венки.
Гражданская панихида проходит в здании театра.
Алентова умерла 25 декабря. Женщине было 83 года.
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.
