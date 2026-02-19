Великий китайский файрвол: как устроен «суверенный интернет» в Поднебесной

Какие западные сайты недоступны на территории КНР и как удалось построить систему блокировок, читайте в материале РИАМО.

Что такое Великий китайский файрвол и как он появился

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Великим китайским файрволом (ВКФ, по аналогии с Великой китайской стеной) называют систему контроля государства за внутренним интернетом в Китае. Впервые этот термин был употреблен австралийским синологом Джереми Барне в 1997 году и впоследствии получил широкое распространение.

Идеологической основой ВКФ считается известное высказывание китайского лидера Дэна Сяопина, сделанное в начале 1980-х годов: «Если вы откроете окно, вместе со свежим воздухом внутрь залетят мухи». Таким образом, в самом начале глобальных реформ по вестернизации экономики КНР руководство страны понимало, что не все идеи с Запада полезны для социалистического государства.

Первый интернет-сайт в Китае появился в 1994 году. Тогда же Государственный совет КНР (высший исполнительный орган власти, аналог Правительства РФ) издал декрет «Об обеспечении безопасности компьютерных информационных систем», статья 11 которого, в частности, гласит следующее: «Перед подключением компьютерной информационной системы к международной сети пользователь этой системы должен зарегистрировать ее в органах общественной безопасности народного правительства на уровне провинции или выше».

В 1996 году был принят еще один декрет Госсовета, статья 6 которого обязала пользователей использовать для связи с международной сетью только официальные каналы государственной телекоммуникационной сети, предоставленные Министерством печати и телекоммуникаций, и прямо запрещала использовать какие-либо иные каналы. Впоследствии эта статья стала юридической основой для наказания нарушителей, пытающихся преодолеть Великий китайский файрвол.

Сам ВКФ, как считается, был запущен в 1998 году на фоне борьбы с возникшей тогда в стране Демократической партией Китая. Эту организацию создали активисты протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь, однако она не была зарегистрирована, а лидеры незамедлительно подверглись репрессиям. Однако власти испугались, что новая оппозиционная сила получит популярность в интернете, что и дало толчок ужесточению контроля за всемирной сетью.

В 2003 году в Китае был официально запущен проект «Золотой щит», связанный с ВКФ. Его целью было создание всеобъемлющей системы внутренней безопасности и цифровизация деятельности правоохранительных органов. Если ВКФ предназначался для фильтрации внешнего интернет-трафика, то в рамках «Золотого щита» создавалась инфраструктура для мониторинга внутри КНР. Любопытно, что, как и в Иране, оборудование для проекта в основном было поставлено американскими компаниями – в частности, Cisco Systems, за что ее критиковали в конгрессе США.

За контроль над интернетом в Китае отвечает специальный орган – Государственная канцелярия интернет-информации КНР, созданная в 2011 году и получившая нынешнее название после реформы 2014 года. Создателем же ВКФ считается Фан Биньсин – специалист в области информации и государственный деятель, занимающий важные должности в системе кибербезопасности Китая с 1999 года.

Как работает китайский интернет

Фото - © Freepik.com

ВКФ – комплексная система, использующая множество технических приемов для фильтрации внешнего интернет-трафика и развивающаяся со временем. Если изначально она оперировала блокировками IP-адресов и доменных имен, а также DNS-фильтрацией (то есть перенаправлением пользователя на неправильный адрес), то постепенно «научилась» более сложным механизмам контроля, используя ключевые слова в поисковых запросах. В список этих запрещенных ключевых слов входят имя национального лидера Си Цзиньпина, протесты на площади Тяньаньмэнь, лагеря для уйгуров в Синьцзяне, независимость Тибета и другие чувствительные политические вопросы.

Помимо прямого контроля, китайское правительство обязало фильтровать контент самих владельцев интернет-ресурсов.

1 июня 2017 года вступил в силу новый китайский закон о кибербезопасности, который обязал интернет-компании хранить всю информацию о гражданах страны на территории КНР (аналогичный закон действует и в РФ). Для этого в Китае были построены новые дата-центры, два из которых занимают верхние строчки в рейтинге крупнейших в мире.

Борется правительство КНР и с VPN. 31 марта 2018 года вступил в силу запрет на использование всех VPN, кроме специально разрешенных. Впрочем, серьезных последствий для обычных людей за использование таких программ обычно не наступает – правительство концентрируется на борьбе с самими сервисами. К примеру, в 2017 году в рамках сотрудничества с властями Apple удалила из китайской версии своего официального интернет-магазина AppStore все крупные VPN-приложения.

Впрочем, большого спроса на доступ к запрещенным западным сайтам внутри Китая нет, что подчеркивают многие наблюдатели.

Почему в Китае нет массового недовольства интернет-цензурой

Фото - © Александр Штоль/РИА Новости

Китайские власти изначально пошли путем не только запретов, но и создания национальных альтернатив популярным западным интернет-проектам. В итоге практически у каждого заблокированного западного сервиса есть китайские аналоги, и местные жители ими вполне довольны.

Пожалуй, своеобразной вершиной такого подхода является WeChat – платформа, внутри которой разработчики создают отдельные приложения с самым разным функционалом. В результате WeChat стал своеобразным интернетом внутри интернета: там люди общаются, покупают товары и услуги, ищут работу.

Таким образом, блокировка аккаунта WeChat, которая может произойти в наказание за использование запрещенного контента, является для китайцев серьезной угрозой и работает как отличный предохранитель от нежелательного для властей поведения.

Какие западные сайты заблокированы в Китае

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

В КНР заблокированы практически все популярные западные интернет-сервисы:

YouTube, Twitter и Facebook* – с 2009 года;

Google и Instagram* – с 2014 года;

Telegram – с 2015 года;

WhatsApp* – с 2017 года;

Wikipedia – с 2019 года.

Любопытно, что даже TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, с 2020 года недоступен в КНР – у китайских пользователей есть доступ только к его местной версии под названием Douyin.

В интернете даже есть специальные сайты, позволяющие проверить, доступен ли в Китае конкретный интернет-ресурс.

*принадлежат компании Meta, она признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена