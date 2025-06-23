Удар США по Ирану: насколько серьезен урон для иранских ядерных объектов и начнется ли большая война

Каковы последствия американской бомбардировки Ирана как в смысле прямого ущерба, так и с точки зрения перспектив конфликта, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 22 июня по иранскому времени армия США нанесла удар по ядерным объектам исламской республики. Спустя более суток по-прежнему непонятно, как ответит Иран и приведет ли это к еще более серьезной эскалации на Ближнем Востоке.

Какой ущерб нанесли американцы ядерным объектам Ирана

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Как сообщили американские телеканалы, удар по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане был нанесен бомбардировщиками В-2 и подводными лодками: первые сбросили на защищенный подземный комплекс в Фордо противобункерные авиационные бомбы GBU-57, а вторые осуществили запуск крылатых ракет Tomahawk. Правда, информация о количестве задействованных бомбардировщиков и сброшенных с них бомб в разных источниках различалась. Так, CNN сообщил о шести самолетах и 12 бомбах, а Fox News – о трех самолетах и шести бомбах. Судя по появившимся позже изображениям со спутника, верна скорее вторая версия.

Вскоре после ударов президент США Дональд Трамп заявил, что «ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены». В таком же восторженном ключе высказался и министр обороны США Пит Хегсет, сообщивший о «невероятном и ошеломляющем успехе».

«Это была хирургическая операция, которая полностью достигла своих целей» Пит Хегсет глава Пентагона.

А вот вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Штаты «не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры». При этом он выразил уверенность, что американцы «смогли существенно отсрочить возможность Ирана создать ядерное оружие».

В самом Иране предсказуемо заявили, что ничего страшного не произошло. Так, советник председателя иранского парламента по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что исламская республика давно ожидала атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому он был «давно эвакуирован и не получил непоправимого ущерба».

Информация о том, что Иран мог успеть вывезти из Фордо запасы обогащенного урана, подтверждается и спутниковыми снимками.

О заявлениях сторон конфликта иронично высказался бывший украинский политик Олег Царев:

«Мир постмодерна. Война, где каждая из сторон объявляет о своей победе. В конце, как в индийской фильме, все радуются и танцуют».

Появится ли у Ирана ядерное оружие

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Широкие итоги американскому удару по иранским ядерным объектам подвел в своем телеграм-канале бывший президент РФ Дмитрий Медведев:

«1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.

2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.

3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.

5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.

6. Политический режим Ирана сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее.

7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.

8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.

9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!».

Комментируя высказывание Медведева, Олег Царев задался вопросом, о каких именно странах, «готовых поставить Ирану свой ядерный боекомплект», говорил российский политик.

По мнению Царева, здесь возможны только два варианта, да и то в теории.

Во-первых, это КНДР — единственное государство, открыто игнорирующее режим нераспространения ядерного оружия и имеющее историю поставок ракетных технологий Ирану.

«Теоретически способно передать и ядерные компоненты, но только в обмен на нефть или технологии, что маловероятно без “прикрытия” Китая», – отметил бывший украинский политик.

Во-вторых, это обладающий ядерным оружием Пакистан. Однако в свете того, что власти этой страны недавно номинировали Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, Царев считает, что этот вариант можно сразу вычеркнуть.

«В любом случае, если такие поставки и состоятся, они не будут публичными. Ни одна страна не разместит пресс-релиз о старте операции “Ядерный чемоданчик для аятолл”. И анонс этого события у Дмитрия Медведева в его канале тоже никто не будет размещать», – саркастически заметил бывший украинский политик.

Как Иран может ответить на удар США

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По мнению заведующего Центра арабских и исламских исследований Института (ЦАИИ) востоковедения РАН Василия Кузнецова, ситуация складывается негативно и для Ирана, и для США, и непросто для Израиля.

Как отметил эксперт, маловероятно, чтобы нанесенный американскими ударами ущерб был необратимым для ядерной программы. При этом ответ на атаку Ирану необходим, однако он не может быть чрезмерным.

«Он должен удовлетворить сторонников Ирана в регионе, чтобы ИРИ не выглядела проигравшей, и одновременно не должен позволить втянуть страну в долгосрочную войну с США. Соответственно наиболее вероятные стратегии ответа: наращивание ударов по Израилю и в перспективе антиамериканские акции со стороны негосударственных союзников», – считает ученый. Василий Кузнецов заведующий Центра арабских и исламских исследований Института (ЦАИИ) востоковедения РАН

При этом во внутриполитическом поле произошедшие атаки работают на еще большую консолидацию режима, уверен Кузнецов.

Что касается США, то, по мнению эксперта, нанесенные удары ставят в уязвимую позицию ближневосточную политику Трампа, а дальнейшее втягивание в конфликт прямо противоречит всей логике его администрации, фактически заставляя действовать не в интересах США, а в интересах Израиля. Однако если в конфликт не втягиваться, но при этом и не добиться капитуляции Ирана, то не вполне понятен смысл американского союзничества, отметил Кузнецов.

Израиль же, по мнению ученого, столкнется с более активными ударами Ирана и будет вынужден настаивать на смене режима в исламской республики.

«В краткосрочной перспективе эта политика может сопровождаться политической консолидацией, однако горизонт планирования здесь меньше, чем у Ирана», – отметил эксперт ЦАИИ.

По мнению Олега Царева, Иран не имеет хороших вариантов ответа на американские удары. Всего же у властей исламской республики есть четыре варианта действий:

Удар по американским базам в Ираке или нефтяной инфраструктуре монархий Залива. Блокада Ормузского пролива. Продолжение точечных атак только по Израилю с помощью дронов и ракет. Деэскалация через переговоры.

Первые три варианта позволяют сохранить лицо, но несут в себе риски постоянных совместных бомбардировок Ирана США и Израилем, включая вероятное устранение верховного лидера Хаменеи.

«Хотя полномасштабного наземного вторжения не последует, уничтожение ключевых экономических объектов (например, нефтеперерабатывающих и портовых комплексов) может обрушить экономику, обрекая страну на долгие годы разрухи под санкциями по сирийскому сценарию» Олег Царев бывший украинский политик

Четвертый сценарий, по мнению Царева, позволит избежать катастрофы, но будет воспринят как капитуляция, подорвет легитимность режима внутри страны и среди региональных прокси («Хезболла», хуситы), создав угрозу внутреннего кризиса.

«С моей точки зрения, Иран выберет третий сценарий. Он не требует принятия решения — надо просто продолжать обстрелы Израиля и наносить удары, пока есть, чем их наносить», – спрогнозировал эксперт.

С тем, что вероятность наземной операции Израиля и США в Иране околонулевая, согласны практически все эксперты. Мнения расходятся только по вопросу того, кому выгоднее затяжной обмен ударами.

Как считают авторы телеграм-канала «Труба от качелей», ведение дистанционной войны в интересах Ирана как страны с гораздо большим запасом прочности.

«К примеру, в Израиле всего 2 НПЗ (и как пишут, уже оба выведены из строя) и всего 14 электростанций (в Иране 30 и около 270, соответственно). Таким темпом разрушение всей стратегической инфраструктуры (включая научную и оборонную) Израиля – вопрос месяцев. Тактика, направленная на смену власти, имеет гораздо больше шансов реализоваться в Тель-Авиве, чем в Тегеране», – полагают авторы канала.

Многие эксперты отмечают и то, что решение Трампа вступить в прямое столкновение с Ираном крайне непопулярно в США. Это подтверждают данные свежих опросов YouGov. Так, 39% американцев считают, что теперь США находятся в состоянии войны с Ираном, 32% так не думают, а 28% не могут определиться. При этом 85% американцев не хотят воевать с Ираном и только 5% хотят.

Что изменилось для мира после ударов США по Ирану

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Олег Царев констатировал, что ядерная держава нанесла удары по ядерным объектам другой страны, и задался вопросом: «Теперь, получается, можно наносить удары по АЭС?». Напомним, что ранее политик неоднократно писал о возможности России полностью обесточить Украину, нанеся удары по электросетям украинских АЭС.

В схожем ключе охарактеризовал американские удары по Ирану основатель Национального ирано-американского совета Трита Парси.