Цены в 2026 году: на сколько подорожают продукты, тарифы ЖКХ, техника в России

Что будет с ценами в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Инфляция в 2026 году обещает быть неоднородной, но предсказуемой. Эксперты сходятся во мнении, что целевой показатель Банка России в 4% будет превышен, однако их оценки масштабов роста и драйверов подорожания различаются. О прогнозе цен в 2026 году, основанном на мнениях аналитиков и финансистов, читайте в материале РИАМО.

Что подтолкнет цены вверх в 2026 году: тарифы ЖКХ, транспорт, НДС

Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф

Первый квартал 2026 года станет периодом ожидаемого инфляционного рывка, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Традиционный рост тарифов на ЖКХ, транспорт, электроэнергию и газ добавит к инфляции 1,5–2,5%.

Следующим важным фактором, который подтолкнет цены вверх и уже это делает, — это предстоящее повышение НДС до 22%, поясняет эксперт. И если на продуктовой инфляции этот фактор почти не скажется, так как сохранена ставка НДС в 10% на все социально значимые товары, то остальные продукты и услуги, включая одежду, обувь, электронику, бытовую технику, компьютеры, смартфоны, прибавят к годовому показателю инфляции еще 2-3%.

Как подорожают продукты в 2026 году

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Продуктовый сегмент покажет сезонную динамику: подорожание овощей и фруктов в первом полугодии на 2,5–3,5% сменится летним замедлением, а к зиме цены вновь поползут вверх.

«Во втором полугодии рост может несколько замедлиться в силу начала сбора нового урожая, в этот период мы можем увидеть замедление темпов роста до 1,4–1,8%, на отдельные категории, такие как помидоры, огурцы, зелень, корнеплоды, яблоки, груши, могут наблюдаться дефляционные процессы. Однако уже с конца октября и до конца декабря 2026 года в этом секторе рост цен возобновится ввиду окончания сбора урожая и начала поставок импортных овощей и фруктов», — комментирует экономист.

Мясо подорожает на 2–2,5%, рыба — на 2,5–3%,

«В целом по производству всех видов мяса наша страна самостоятельно закрывает свои потребности, но рост цен на комбикорма, электроэнергию, транспортные издержки приведут к изменению отпускных цен, а как следствие, и ценников в магазинах. Что касается рыбы и морепродуктов, то здесь рост цен главным образом обусловлен результатами путины, также умеренным ростом объемов производства национального рыбохозяйственного комплекса», — отмечает Хачатурян.

Рост цен на алкоголь в целом не превысит 2-3%, считает он. Главными причинами в данном случае является рост акцизов, умеренный рост отечественного производства и сложности с поставками импортного алкоголя, связанные, главным образом, с санкционным противостоянием.

Как подорожают непродовольственные товары в 2026 году

Фото - © Владимир Разгуляев / Фотобанк Лори

Если говорить о непродовольственных товарах, то в данном секторе сильнее всего, на 2,5–3,5%, вырастут цены на электронику и бытовую технику, главными катализаторами роста станут предстоящее повышение НДС, перспективы введения технологического сбора (хотя акцент в рамках данного сбора, очевидно, будет делаться не на данные товарные группы), сложности с осуществлением параллельного импорта и прямого импорта из дружественных и нейтральных стран, отмечает Хачатурян. Однако в отношении цен на электронику и бытовую технику стоит отметить и наличие сдерживающего фактора для роста цен — это низкий уровень спроса и высокая степень затоваривания складов как торговых сетей, так и онлайн-продавцов, добавляет он.

Рост цен на одежду и обувь в целом не превысит 1,7–1,9%. В этом сегменте также есть признаки снижения спроса и затоваривания складов, поэтому ключевым фактором роста станет сегмент брендовой одежды и обуви, где наблюдаются сложности с осуществлением импортных поставок и, соответственно, рост издержек.

Рост цен на бензин в 2026 году будет весьма умеренным, но устойчивым, в среднем рост составит 1,5–2,5%, считает экономист.

«В целом можно говорить, что уровень инфляции в 2026 году составит 9–13%, при условии отсутствия сколь-нибудь значимых изменений в уровне санкционного давления, крайне постепенного снижения ключевой ставки и стабильности курса национальной валюты», — резюмирует Хачатурян.

Разноскоростная инфляция в России: что подорожает сильнее всего в 2026 году

Фото - © Яна Проничева / Фотобанк Лори

В 2026 году российский рынок продолжит жить в условиях разноскоростной инфляции, высказывает свое мнение финансист, экономист, инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

«Несмотря на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, производственные издержки, логистика, курс рубля и дефицит рабочей силы будут поддерживать давление на себестоимость товаров. Это означает неравномерную динамику цен в разных категориях», — объясняет финансист.

Сильнее всего подорожают товары с высокой долей импорта, считает она. Электроника, бытовая техника, автомобили и запчасти останутся «лидерами роста». Параллельный импорт, удлиненные логистические маршруты и валютная волатильность могут прибавить к их стоимости 15–25%, а в отдельных сегментах — до 30%.

Продовольствие также продолжит дорожать, говорит Кузнецова. Особенно мясо, птица, молочная продукция и овощи в межсезонье. Рост цен в этих категориях будет связан с удорожанием кормов, энергии, упаковки и логистики. Реалистичный диапазон повышения — 10–15%.

Стройматериалы и товары для ремонта вырастут на 12–18%. Этому способствует энергоемкость металлургии и химии, а также устойчивый внутренний спрос.

При этом есть сегменты, где рост будет более умеренным. Одежда, обувь, товары повседневного спроса и средства гигиены подорожают на 5–8% — производители сдерживают цены из-за конкуренции и слабого потребительского спроса. Рынок аренды жилья также покажет мягкую динамику, говорит эксперт.

Есть и категории, где возможна стабильность или даже небольшое снижение цен. Сахар, зерновые, макаронные изделия могут подешеветь на 3–5% благодаря избытку предложения и действующим экспортным ограничениям. Отдельные модели электроники прошлых поколений будут снижаться в цене в рамках обновления складов и акций, считает экономист.

«Риски резкого скачка цен остаются: к ним относятся волатильность рубля, новые санкционные ограничения, изменения условий логистики или рост мировых цен на энергоносители. Таким образом, 2026 год станет периодом неоднородной инфляции: импортозависимые товары продолжат дорожать быстрее всего, а категории повседневного спроса и локализованная продукция останутся наиболее стабильными», — считает Кузнецова.