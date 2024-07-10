Стоит ли рассчитывать на снятие западных санкций после завершения СВО: мнения экспертов

Какие из санкций в отношении России Запад может отменить, а какие останутся с нами надолго или навсегда, читайте в материале РИАМО.

На Западе все чаще говорят о необходимости мирных переговоров по украинскому урегулированию. Одновременно и американские, и европейские политики ищут способы посадить за стол переговоров Москву и Киев, позиции которых сегодня кажутся непримиримыми. Недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин тому подтверждение. Экономисты поделились с РИАМО своим мнением о том, стоит ли рассчитывать на смягчение или отмену санкций в отношении России после окончания СВО.

Санкции нужны США и Великобритании и невыгодны для ЕС

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По словам профессора департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, значение и влияние антироссийских санкций для экономик США и Европы разное.

«Континентальная Европа, ее так называемое „Каролингское ядро“, имело обширные деловые связи с Россией, большие накопленные инвестиции, которые не утрачены до сих пор, а зачастую просто переданы в управление местному менеджменту. Для этих стран, особенно для Германии, максимальное снятие санкций, включая отмену запрета на передачу технологий в рамках прямых инвестиций, выгодно», — считает экономист.

США же и Великобритания не имеют на территории России крупных объектов инвестирования, а для Америки, крупнейшего мирового производителя нефти и газа, Россия — конкурент на мировом рынке углеводородов, подчеркивает Толкачев.

«Так что санкции против России для блока AUKUS (трехсторонний пакт безопасности, альянс, образованный Австралией, Великобританией и США в 2021 году – ред.) есть оружие против „Каролингов“, с помощью которого они будут удерживать их всеми возможными способами», — делает вывод эксперт.

При этом он допускает, что США пойдут на снятие санкций на перетоки финансового капитала из России на Запад по окончании СВО — в частности, облегчат приобретение российскими резидентами своих государственных долговых обязательств.

Быстрой отмены санкций не будет, поскольку к ним готовились

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Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная считает, что на быструю отмену санкций даже после окончания СВО надеяться не стоит.

«Ввести санкционные ограничения гораздо проще, чем их отменить, ведь отмена санкций — это признание ошибок и собственной недальновидности», — отмечает экономист.

По ее словам, скорость принятия обширных пакетов санкций сразу после начала СВО свидетельствует о том, что они заранее тщательно планировались, и даже надежда на прагматичный подход, характерный для западного бизнеса, который не должен был позволить реализовать многие из введенных санкций, не оправдала себя.

Не сработали и контраргументы, которые озвучивали некоторые политики. Так, представитель венгерского МИД Тамаш Менцер еще осенью 2022 года говорил о возможном пересмотре санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе, напомнила Безсмертная.

«Инстинкт самосохранения не сработал — политические мотивы оказались сильнее. Так что беспрецедентные санкции — это не реакция на начало СВО. Ожидаемое ослабление российской экономики, стимулирование протестного поведения населения в ответ на экономические трудности были одними из основных задач подстрекательства к началу военных действий на Украине», — утверждает эксперт.

Экономист подчеркивает, что многие западные политики не считают окончание СВО поводом для снятия санкций.

«Так, в декабре 2023 года замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне, заявила, что „санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится, они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт“. Аналогичным образом высказывались на этот счет и другие европейские политики (в частности, канцлер Германии Олаф Шольц)», — приводит примеры собеседник.

Таким образом, ожидать изменений в санкционном режиме стоит лишь при изменении в расстановке политических сил в недружественных странах, делает вывод Безсмертная.

«Потолок» санкций еще не достигнут

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По мнению экономиста и юриста-международника Дмитрия Семенова, «потолок» введения санкций в отношении России еще не достигнут, а основная преграда для их полного снятия или частичной отмены — это устойчивый характер противоречий между Россией и Западом.

«Во-вторых, политика внутри ЕС и США не позволит быстро отменить санкции или хотя бы их часть, поскольку Америка совместно с Европой сформировали нестабильную систему асимметричной биполярности: они вводят санкции быстро, а отмена или смягчение их потребует сильной политической воли и выбора расположения на „шахматной доске“», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Евросоюз поставил четкие условия снятия санкций: прекращение Россией спецоперации, вывод всех войск и военной техники с Украины и сохранение суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

Санкции против России имеют бессрочный характер

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Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян согласен с тем, что скорость введения санкций против России свидетельствует о том, что они были подготовлены заранее, а значит для их ввода Запад искал только повод. Если бы не началась СВО, то США и ЕС нашли бы другие «неприемлемые» действия со стороны России, которые позволили бы объявить о начале экономической войны, считает экономист.

«Поэтому нужно понимать главное: окончание СВО, как бы она не завершилась, а уж тем более ее победоносное завершение в пользу России, не будет поводом для отмены или смягчения санкций. Санкции — это элемент экономического противостояния, а оно объявлено нам бессрочным, и единственным условием его окончания является развал нашей экономики, крах государственности, раздел России на множество мелких, по возможности враждующих между собой частей», — поделился мнением эксперт.

Какие санкции может отменить Запад после окончания СВО

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Если представить, что СВО завершилась полной и окончательной победой России, то даже при условии официального сохранения санкций через примерно два-три года стоит ждать начала процесса непрямых попыток ЕС начать смягчать газовое и нефтяное эмбарго, уверяет Хачатурян.

«В более длительной перспективе даже могут начаться контакты о восстановлении полноценных поставок нефти и газа по существующим трубопроводам и восстановлении „Северных потоков“», — допускает он.

Далее могут последовать некоторые послабления в визовой сфере, восстановление торговли ЕС с Россией, возвращение большинства европейских производителей товаров на российский рынок, добавил экономист.

В свою очередь, доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Гацко обращает внимание на то, что многие санкции, введенные в отношении России, касаются не экономики, а политики — например, запрет на въезд на территорию США и стран ЕС и деятельность там российских политиков, спортсменов, мастеров культуры и искусства.

«Сегодня, как и в период хрущевской „оттепели“ и горбачевской „перестройки“, следует ожидать в первую очередь снятия санкций в сфере спорта, культуры, искусства, туристического бизнеса, деятельности средств массовой информации. Всегда именно с возобновления сотрудничества в этих сферах традиционно начиналось каждое сближение стран Запада с Россией», — считает юрист.

Кроме того, США и ЕС заинтересованы в продвижении на российский рынок продукции своего автопрома и бытовой техники, так что и в этом направлении могут быть ослаблены и сняты санкции Запада, добавил Гацко.

Какие санкции останутся с нами надолго

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По мнению Михаила Хачатуряна, Запад не отменит ни при каких условиях банковские и валютно-финансовые санкции в отношении России, поскольку это основной элемент сдерживания экономического развития РФ. Но, скорее всего, их действие будет условным, а европейский и американский бизнесы будут их усиленно игнорировать, полагает экономист.

«Еще одной группой „вечных“ санкций останутся секторальные, особенно в тех сферах, которые для Европы являются ключевыми — это оборонка, металлургическая промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, микроэлектроника», — прогнозирует Хачатурян.

Михаил Гацко разделяет эту точку зрения. Он уверен, что США и страны ЕС не допустят передачи России прорывных технологий, которые могут привести к технологическому рывку и возвращении нашей страны на передовые позиции в ракетно-космической, авиационной и военно-промышленной сферах.