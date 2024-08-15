Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году: что подорожало и от чего зависят цены

О том, как изменилась стоимость товаров для школы к началу 2024 учебного года по сравнению с прошлым годом, читайте в материале РИАМО.

В целом стоимость большинства категорий товаров для школьников подорожала в преддверии 2024 учебного годанесущественно —в среднем на 6-8%. Вместе с тем, на некоторые товары цены выросли более, чем на 10%. Какие товары выросли в цене и почему, читайте в материале РИАМО.

Школьная форма и трусы лидируют по росту цен в 2024 году

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Проведенный анализ динамики средних потребительские цены на товары товаров для школы на конец июля 2023 и 2024 гг., по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (июль 2024 года / к июлю 2024 года) произошел, преимущественно на школьную форму и белье: на 10,6% — футболка детская, трусы детские — 10,6%, сорочка верхняя для мальчиков — на 10,3%, делится своими расчетами доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Вместе с тем, цены брюки выросли на 9,4%, джемперы — на 9,2%, кроссовки — на 8,5%, спортивные костюмы — на 7,3%, юбки — на 7%. Авторучки за год подорожали на 9%, учебники и учебные пособия — на 7,5%, ноутбуки на 5%

Таким образом, средние цены на канцелярские принадлежности и электронику росли меньшими темпами, чем школьная форма. Более того, стоимость смартфонов за год снизилась на 5,5%, бумаги для печати — на 1%, отмечает эксперт.

«Это означает, что в целом в рассматриваемом периоде мы можем говорить о стабилизации стоимостных характеристик на товары для школы, динамика изменения цен укладывается в прогнозируемый уровень инфляции», — считает Морковкин.

Почему растут цены на непродовольственные товары в России

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На фоне ценовых значений 2022 года, когда произошел сильный всплеск цен по многим товарным группам, выявленная динамика, выглядит умеренной, считает Морковкин.

«Да и судя по реализуемым проектам импортозамещения в российской промышленности и реальном секторе экономики, наметилась устойчивая тенденция для стабилизации конъюнктуры рынка отечественных непродовольственных товаров, в том числе товаров для школьников», — указывает он.

Экономист назвал основные причины продолжающегося повышения цен на непродовольственные товары, причем не только отечественного производства, но и товары, комплектующие и фурнитуру, поступающие в Россию по импорту.

Прежде всего, это происходит вследствие возросших логистических затрат, подорожания топлива, транспортных услуг и нарушения глобальных цепочек поставок, что увеличивает затраты поставщиков и производителей, а значит, и общую конечную стоимость продукта. Кроме того, нужно не забывать о регулярно возникающих проблемах в международных расчетах российских контрагентов и участников ВЭД, связанных с введенными антироссийскими санкциями.

«Дело в том, что для производства в РФ по-прежнему требуются импортные материалы, комплектующие, сырье. В то время как международные расчеты за импортные поставки в Россию, в том числе по параллельному импорту, осуществляются преимущественно в юанях и по-прежнему в американскихдолларах -«токсичной» сейчас для РФ валюте», — отмечает эксперт.

Цены на школьные товары будут зависеть от курса рубля

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Таким образом, при сохранении выявленных тенденций, цена импортных непродовольственных товаров в России будет изменяться пропорционально динамике курса национальной валюты.

Так, например, импортная бытовая техника, в том числе используемая школьниками (ноутбуки, планшетные компьютеры, другие гаджеты), может подорожать к концу 2024 года еще на 8-10%, прогнозирует эксперт.

«В результате проведенного анализа следует сделать вывод о подорожании набора товаров для школьников в среднем за год на 6-8% к началу 2024 учебного года», — резюмирует Морковкин.