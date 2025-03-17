Сколько стоит бензин в разных странах мира и насколько он доступен для граждан

Иран возглавляет список стран с самым дешевым бензином за 1 литр в 2025 году
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Какова стоимость главного автомобильного топлива в соотношении к средним зарплатам, читайте в материале РИАМО.

Стоимость бензина указана по данным сайта GlobalPetrolPrices.com Величина средних зарплат, как правило, указана по данным сайта WageCenter.com (если источник данных другой, на него стоит отдельная ссылка).

Страны с самым дешевым бензином в мире

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В мире есть три страны с аномально дешевым бензином – Иран, Ливия и Венесуэла. Там бензин стоит на порядок дешевле, чем в ближайших «преследователях». Больше таких перепадов в мире не наблюдается: разница между остальными странами не такая резкая.

Естественно, первая десятка лидеров по самому дешевому бензину состоит из стран с большими запасами и большой добычей нефти.

Страна

Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)

Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)

Иран

0,029

715

Ливия

0,031

275

Венесуэла

0,035

230

Ангола

0,328

283

Египет

0,336

210-250

Кувейт

0,341

4980

Алжир

0,344

315

Туркменистан

0,429

315-345

Малайзия

0,464

525

Казахстан

0,498

885

Россия в этом рейтинге располагается на 19-м месте со стоимостью литра бензина в 0,691 доллара за литр – между Ираком (0,649) и Суданом (0,700).

Страны с самым дорогим бензином в мире

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Самый дорогой бензин – в основном в Европе, где практически нет своей нефтедобычи. При этом и зарплаты в европейских странах намного выше, чем в странах с дешевым бензином, и порой это перекрывает разницу в стоимости топлива. Например, в Алжире бензин стоит в шесть раз дешевле, чем в Нидерландах, а средняя зарплата меньше в 12 раз.

Страна

Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)

Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)

Гонконг

3,429

4756

Исландия

2,312

5775

Нидерланды

2,116

3771

Дания

2,086

5440

Сингапур

2,066

3855

Лихтенштейн

2,055

5605

Израиль

2,052

3610

Швейцария

1,981

7620

Ирландия

1,952

4020

Италия

1,949

3177

Цена бензина в крупнейших экономиках мира

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По соотношению стоимости бензина и средней зарплаты Россия уступает Германии, Франции, Великобритании и другим европейским странам, не говоря уже о США, но превосходит Бразилию и Индию (в последней, по разным источникам, средняя зарплата составляет смехотворные 100-230 долларов США). Сравнение с Китаем сложнее, потому что данные по средней зарплате в Китае приводятся, как правило, только по крупным городам.

Страна

Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)

Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)

Россия

0,691

800

Германия

1,818

5005

Франция

1,854

3332

Великобритания

1,795

3690

США

0,898

4580

Канада

1,208

3404

Китай

1,114

1315 (в крупных городах)

Индия

1,153

100

Япония

1,252

2040

Бразилия

0,946

600

Австралия

1,011

4900

Индонезия

0,831

500-560