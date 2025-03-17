Сколько стоит бензин в разных странах мира и насколько он доступен для граждан
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Какова стоимость главного автомобильного топлива в соотношении к средним зарплатам, читайте в материале РИАМО.
Стоимость бензина указана по данным сайта GlobalPetrolPrices.com Величина средних зарплат, как правило, указана по данным сайта WageCenter.com (если источник данных другой, на него стоит отдельная ссылка).
Страны с самым дешевым бензином в мире
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В мире есть три страны с аномально дешевым бензином – Иран, Ливия и Венесуэла. Там бензин стоит на порядок дешевле, чем в ближайших «преследователях». Больше таких перепадов в мире не наблюдается: разница между остальными странами не такая резкая.
Естественно, первая десятка лидеров по самому дешевому бензину состоит из стран с большими запасами и большой добычей нефти.
Страна
Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)
Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)
Иран
0,029
715
Ливия
0,031
275
Венесуэла
0,035
Ангола
0,328
Египет
0,336
210-250
Кувейт
0,341
4980
Алжир
0,344
315
Туркменистан
0,429
315-345
Малайзия
0,464
525
Казахстан
0,498
885
Россия в этом рейтинге располагается на 19-м месте со стоимостью литра бензина в 0,691 доллара за литр – между Ираком (0,649) и Суданом (0,700).
Страны с самым дорогим бензином в мире
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Самый дорогой бензин – в основном в Европе, где практически нет своей нефтедобычи. При этом и зарплаты в европейских странах намного выше, чем в странах с дешевым бензином, и порой это перекрывает разницу в стоимости топлива. Например, в Алжире бензин стоит в шесть раз дешевле, чем в Нидерландах, а средняя зарплата меньше в 12 раз.
Страна
Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)
Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)
Гонконг
3,429
Исландия
2,312
5775
Нидерланды
2,116
3771
Дания
2,086
5440
Сингапур
2,066
3855
Лихтенштейн
2,055
5605
Израиль
2,052
3610
Швейцария
1,981
7620
Ирландия
1,952
4020
Италия
1,949
3177
Цена бензина в крупнейших экономиках мира
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По соотношению стоимости бензина и средней зарплаты Россия уступает Германии, Франции, Великобритании и другим европейским странам, не говоря уже о США, но превосходит Бразилию и Индию (в последней, по разным источникам, средняя зарплата составляет смехотворные 100-230 долларов США). Сравнение с Китаем сложнее, потому что данные по средней зарплате в Китае приводятся, как правило, только по крупным городам.
Страна
Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025)
Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год)
Россия
0,691
800
Германия
1,818
5005
Франция
1,854
3332
Великобритания
1,795
3690
США
0,898
4580
Канада
1,208
3404
Китай
1,114
1315 (в крупных городах)
Индия
1,153
100
Япония
1,252
2040
Бразилия
0,946
600
Австралия
1,011
4900
Индонезия
0,831
500-560