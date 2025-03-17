Сколько стоит бензин в разных странах мира и насколько он доступен для граждан

Иран возглавляет список стран с самым дешевым бензином за 1 литр в 2025 году

Стоимость бензина указана по данным сайта GlobalPetrolPrices.com Величина средних зарплат, как правило, указана по данным сайта WageCenter.com (если источник данных другой, на него стоит отдельная ссылка).

Страны с самым дешевым бензином в мире

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В мире есть три страны с аномально дешевым бензином – Иран, Ливия и Венесуэла. Там бензин стоит на порядок дешевле, чем в ближайших «преследователях». Больше таких перепадов в мире не наблюдается: разница между остальными странами не такая резкая.

Естественно, первая десятка лидеров по самому дешевому бензину состоит из стран с большими запасами и большой добычей нефти.

Страна Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025) Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год) Иран 0,029 715 Ливия 0,031 275 Венесуэла 0,035 230 Ангола 0,328 283 Египет 0,336 210-250 Кувейт 0,341 4980 Алжир 0,344 315 Туркменистан 0,429 315-345 Малайзия 0,464 525 Казахстан 0,498 885

Россия в этом рейтинге располагается на 19-м месте со стоимостью литра бензина в 0,691 доллара за литр – между Ираком (0,649) и Суданом (0,700).

Страны с самым дорогим бензином в мире

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Самый дорогой бензин – в основном в Европе, где практически нет своей нефтедобычи. При этом и зарплаты в европейских странах намного выше, чем в странах с дешевым бензином, и порой это перекрывает разницу в стоимости топлива. Например, в Алжире бензин стоит в шесть раз дешевле, чем в Нидерландах, а средняя зарплата меньше в 12 раз.

Страна Стоимость литра бензина (в долларах США, на 10.03.2025) Средняя месячная зарплата (в долларах США, 2024 год) Гонконг 3,429 4756 Исландия 2,312 5775 Нидерланды 2,116 3771 Дания 2,086 5440 Сингапур 2,066 3855 Лихтенштейн 2,055 5605 Израиль 2,052 3610 Швейцария 1,981 7620 Ирландия 1,952 4020 Италия 1,949 3177

Цена бензина в крупнейших экономиках мира

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По соотношению стоимости бензина и средней зарплаты Россия уступает Германии, Франции, Великобритании и другим европейским странам, не говоря уже о США, но превосходит Бразилию и Индию (в последней, по разным источникам, средняя зарплата составляет смехотворные 100-230 долларов США). Сравнение с Китаем сложнее, потому что данные по средней зарплате в Китае приводятся, как правило, только по крупным городам.