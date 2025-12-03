Самозанятые под ударом: что ждет фрилансеров в 2026 году

Как изменится статус самозанятых в России в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Статус самозанятых в России может кардинально измениться уже в 2026 году. Власти могут рассматривать разные сценарии: полную отмену льготного налогового режима или значительное повышение ставок и прочие изменения.

Статус самозанятых в 2026 году: ключевые факторы, которые будут влиять на ситуацию

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Прогнозируя изменения в статусе самозанятых в России в 2026 году, можно выделить несколько ключевых факторов, которые, вероятно, повлияют на развитие этой категории, отмечает директор по развитию HR Tech-направления сервиса для работы с внештатным персоналом WinWork Ума Аюбова.

1. Дальнейший рост числа самозанятых.

По последним данным, количество граждан, использующих режим НПД, превысило 15 миллионов человек. С января их число увеличилось примерно на 3 миллиона. Этот режим продолжает набирать популярность и становится все более востребованным у бизнеса.

«Мы в WinWork наблюдаем стабильный рост интереса к работе с самозанятыми со стороны не только малого и среднего, но и крупного бизнеса. Поэтому в первую очередь мы ожидаем дальнейшего роста числа самозанятых — с текущими темпами вплоть до 20 миллионов к концу 2026 года», — говорит эксперт.

2. Пересмотр налоговой системы для самозанятых.

Учитывая экономические тенденции, система налогообложения для самозанятых в России, скорее всего, подвергнется корректировке. Тем не менее, значительное повышение налогов (например, до уровня стандартного 13% НДФЛ) может привести к тому, что часть самозанятых уйдет в неформальный сектор и это вызовет рост теневой экономики. Хотя Кабмин еще в начале осени заверил, что повышения ставок до конца эксперимента в 2028 году не будет, дискуссия об их изменении может возобновиться уже в будущем году, отмечает Аюбова.

3. Увеличение социальных взносов.

Вопрос социальных взносов также стоит на повестке дня. На данный момент самозанятые могут добровольно уплачивать взносы, чтобы накапливать пенсионные коэффициенты. Но в будущем это может стать обязательным, что повлияет на финансовую нагрузку на самозанятых. Важно, что это может стимулировать их к активному включению в систему, а также повысить стоимость их услуг.

4. Будущее самозанятых с точки зрения лимитов и контроля.

В 2026 году можно ожидать уточнения лимитов доходов самозанятых, возможно, как их повышение, так и снижение. Последнее может быть воспринято негативно и также привести к оттоку самозанятых в теневой сектор.

«Введение лимита на доходы от одного клиента, а также дополнительные меры по мониторингу их деятельности, скорее всего, останутся актуальными. В связи с этим самозанятые, а главное их клиенты-юрлица, будут вынуждены адаптироваться к более жестким требованиям контроля, что создаст дополнительные административные барьеры» Ума Аюбова директор по развитию HR Tech-направления сервиса для работы с внештатным персоналом WinWork

5. Цифровизация контроля и сотрудничества.

ФНС весь 2025 год активно внедряла цифровизацию для контроля бизнеса и самозанятых. Уже сегодня это одна из самых технологичных государственных структур, и в 2026 году стоит ожидать, что этот тренд только закрепится, считает Аюбова.

«В ответ на все более технологичный контроль бизнес также продолжит активно внедрять автоматизацию сотрудничества с внештатными сотрудниками и самозанятыми. Мы ожидаем, что интерес к платформам по работе с самозанятыми в будущем году продолжит и даже ускорит рост», — отмечает она.

Есть риски: самозанятость могут отменить в 2027 году

Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори

В 2026 году не отменят режим самозанятости, однако есть риски, что в 2027 году самозанятость отменят досрочно, считает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Причина этому — недобросовестное использование режима для снижения налоговой нагрузки, уверена она.

«Изначально самозанятость предполагалась как способ для индивидуального и честного заработка. Фрилансер выходит из тени и платит небольшие налоги. Но со временем особый налоговый режим стали использовать в "серых" схемах. Компания переводит штатных сотрудников в статус самозанятых, а на собеседованиях говорит, что сотрудничает только с самозанятыми. Для бизнеса — это способ сократить налоги и расходы на страховые фонды, для сотрудника — потеря социальных и трудовых гарантий», — комментирует Агаева.

По ее мнению, режимом злоупотребляют и сами самозанятые: кто-то выходит за годовой лимит дохода в 2,4 миллиона рублей и продолжает зарабатывать незаконно, а кто-то — нанимает сотрудников, хотя это запрещено.

Три статуса, которые могут заменить самозанятость

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Если самозанятость все-таки отменят, то фрилансерам придется выбирать, как законно работать дальше. Есть три варианта, указывает Агаева:

получить статус ИП;

сотрудничать по договору ГПХ;

устроиться в компанию по трудовому договору.

С одной стороны, переход в другой формат занятости увеличит налоговую нагрузку, с другой стороны — даст социальные гарантии, ведь уплаченные налоги и страховые взносы идут на оплату больничных и пенсионных пособий, отмечает эксперт. Однако есть риск, что после отмены режима самозанятости около 20% фрилансеров уйдут в серую зону, перестав уплачивать налоги и взносы, добавляет она.

«Пока власти не приняли окончательное решение для самозанятых, не стоит закрывать деятельность и экстренно искать другие пути оформления трудового сотрудничества», — рекомендует эксперт.

По ее мнению, в ближайшем будущем для самозанятых могут произойти следующие изменения:

повышение налоговой ставки;

введение обязательного социального страхования;

запрет на сотрудничество с юрлицами.

Самозанятость в 2026 году: режим останется, но будет изменен

Фото - © Freepik.com

«Я убежден, что речь идет именно об изменениях, но не о прекращении существования режима самозанятости», — высказывает свое мнение генеральный директор HR Tech платформы Наймикс Алексей Пинчук.

По данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрированы 14,3 миллиона людей, которые благодаря легально работают и уплачивают налоги в бюджет. То есть государство решило ключевую задачу – вывести часть трудоспособного населения из теневой занятости.

Конечно, есть ряд вызовов: контроль сотрудничества с самозанятыми в рамках правового поля, повышение лимита дохода самозанятых, разработка мер социальной защиты самозанятых и прочее, указывает эксперт. Поэтому однозначно стоит ожидать реформирование режима и определенные шаги в этой связи уже заметны. Так, недавно Минтруд предложил сделать более точным индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Теперь индикатор риска будет реагировать не на усредненные данные об организации, а точечно, принимая во внимание ситуацию каждого самозанятого в отдельности. Он будет срабатывать, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше трех месяцев. При этом каждый из них должен иметь среднемесячный доход от 35 тысяч рублей и 75% от этого дохода из одной организации, объяснят Пинчук.

«Полагаю, что контролировать правомерность сотрудничества бизнеса с самозанятыми будут еще более пристально. Это о стратегически важный аспект для государства. Не исключено и повышение налогов плательщикам НПД, но на данный момент таких обсуждений не ведется» Алексей Пинчук генеральный директор HR Tech платформы Наймикс

Кроме того, с октября 2026 года вступит в силу Федеральный закон «О вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». В частности, он будет регулировать сотрудничество с внештатными исполнителями через цифровые платформы. Уже принят в первом чтении законопроект о добровольном страховании самозанятых для получения больничных.

«Мы уже наблюдаем начало трансформации режима самозанятости. Но, на мой взгляд, все меры будут направлены на то, чтобы сделать режим с устойчивым, прозрачным и эффективным для всех сторон. Он определенно будет трансформироваться, но едва ли отменен», — резюмирует Пинчук.